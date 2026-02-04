Свят

НАТО започва учение край Гренландия, Русия заплаши с отговор

О'Донъл: В ход е планиране на дейности за повишена бдителност в арктическата зона

4 февруари 2026, 20:27
Н АТО обяви старт на подготовката на мисия „Арктически страж“, докато американският президент Доналд Тръмп все още има интерес към контрол над Гренландия, предаде от арктическия остров репортерът на NOVA Николай Василковски.

По думи на говорителя на Алианса полковник Мартин О'Донъл в ход е планиране на дейности за повишена бдителност в арктическата зона.

Русия се уплаши от войските на НАТО в Гренландия

От своя страна Русия заплаши да отговори „подобаващо и реципрочно”, ако САЩ дислоцират военна техника в Гренландия и разположат част от защитната си система „Златен купол“.

НАТО обмисля засилване на сигурността в Арктика

На фона на това в Гренландия настроенията са в посока диалог и преговори. Външният министър на датската автономна територия Вивиан Моцфелд заяви, че е оптимист за намиране на дипломатически изход от създалата се ситуация, но подчерта, че все пак трябва да се спазват всички червени линии, които гренландците са начертали.

