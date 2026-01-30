Комик се опита да издигне американското знаме в Гренландия

Г ермански комик се опита да издигне американското знаме в центъра на гренландската столица Нук. Кметът на столицата призова за отговорно поведение,

Макси Шафрот се опитал да издигне американското знаме на пилона пред културния център на Нук, но минувачи му попречили. Пред тях той заявил, че е представител на американските власти, а после си тръгнал. Минувачите подали сигнал в полицията и комикът бил глобен.

Датчани протестираха с бейзболни шапки, пародиращи Тръмп (ВИДЕО)

Според Аваарак Олсен, кмет на общината Комунекарфик Сермерсук, в която влиза и Нук, проявата на германеца е била възмутителна.

"Да вдигнеш знаме пред нашия културен център, знамето на една военна свръхсила, която от седмици намеква, че може да прибегне до сила срещу нашата страна, не е шега. Това не е смешно. Това е изключително вредно", каза кметът и призова медиите и създателите на дигитално съдържание да мислят проактивно, преди да действа.

People have been sent or gone to Greenland to fuck with them.



They tried to raise a US flag outside their culture centre but were stopped.



This behavior is just embarrassing and if you’re American you should oppose this. pic.twitter.com/3JEV2c963L — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) January 28, 2026

"Вие сте гости тук. Това носи със себе си и отговорности. Когато вие засилване страховете на хората, за да се сдобиете със съдържание, за да накарате повече хора да кликват върху това съдържание, за да породите смях, вие не сте нито смели, нито креативни. Вие само увеличавате мъката на един народ, който вече се чувства уязвим", допълни Олсен.

Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци

"Ето защо преди да снимате, спрете, помислете преди да инсценирате нещо, което ви се струва смешно. Запитайте се дали ще информирате света или ще разплачете някое дете и ще накарате някое семейство да се чувства по-малко сигурно в страната си", добави кметът.

Today, the man behind the satire, German comedian Maxi Schafroth, apologises to the Greenlandic people and to the staff member at the cultural centre who stopped him from raising the U.S. flag.



Q: You looked a bit uncomfortable yesterday. Did you underestimate how serious the… pic.twitter.com/vVFhSAoxGW — Orla Joelsen (@OJoelsen) January 29, 2026

Макси Шафрот е добре познат в Германия с участието си в сатиричното предаване, излъчвано по телевизия НДР и гледано от над един милион зрители. В изявление, изпратено до германски медии телевизионният канал изрази съжалението си във връзка с този инцидент.

Заплахите на Доналд Тръмп по отношение на Гренландия предизвикаха една от най-сериозните кризи в историята на Северноатлантическия алианс от създаването му през 1949 г. Американският президент неотдавна заяви, че се отказва от идеята да завземе със сила тази арктическа територия, която е под суверенитета на Дания, и е започнал преговори с Копенхаген и Нук.