Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

С еверна Корея често изглежда за света като изолирана държава на ракети, военни паради и ядрено оръжие, но това е само повърхностният образ, който Пхенян иска да бъде видян отвън. Реалността, която изпитват милиони хора вътре в страната, е много по-страшна.

Ким Чен-ун не е просто диктатор. Той е внимателно създаден мит, поддържан от истински и безмилостен терор.

Онези извън Северна Корея често виждат изстрелвания на ракети и военни паради. Онези вътре в страната преживяват нещо много по-тежко.

За какво могат да ви осъдят на смърт в Северна Корея

Диктатор, създаден чрез терор и страх

Ким Чен-ун не е просто политически лидер, той е център на култ, който се опира на строг контрол и безпощадни репресии. Режимът използва жестоки методи, за да поддържа властта си, включително висока степен на наблюдение, принудителен труд и смъртни наказания за широк спектър от нарушения.

Според доклад на ООН смъртното наказание е било приложено дори за престъпления като разпространяване на чуждестранни телевизионни сериали, за да се обезсърчат други от нарушаване на строгите информационни ограничения.

Публичните екзекуции се използват като спектакли, предназначени да внушат страх, а не да осигурят справедливост.

Скандалната и брутална династия Ким: Раждането и възходът

Глад и недохранване като ежедневие

Зад военните репортажи и ракетни изпитания стои хронична продоволствена несигурност. Според експерти и доклади, дори преди кризата с COVID-19, голяма част от населението е било в състояние на недохранване, а ограниченията върху пазарите и търговията само влошават ситуацията.

Доклад от Хуман Райтс Уоч посочва, че страната се връща към остарели политики на централизирано снабдяване с храна, при които достъпът до храна често зависи от политическия статут на човек, елитът получава предимства за сметка на обикновените граждани.

Докато гражданите оцеляваха с гладуващи порции, управляващото семейство се наслаждава на луксозни ястия, яхти и дворци, финансирани от държавата, посочва Science Direct .

Колективна вина: семейства наказвани за "престъпления"

В Северна Корея не само обвиненият може да бъде наказан, политиката на т.нар. "вината по семейна линия" (collective punishment) означава, че цялото семейство може да страда, ако един негов член е обвинен в престъпление. В някои случаи това включва изпращане в лагер, вътрешно отделяне или социално изключване.

Тази практика може да се простира дори до три поколения в определени случаи, според международни правозащитни доклади, пише Refworld .

"Трупове на умрели от глад": избягала севернокорейка разказва

Култ на личността и абсурдни пропагандни твърдения

Севернокорейската държавна пропаганда изгражда едва ли не митологичен образ на лидера, от детски легенди за неговата гениалност до изказвания, които целят да направят фигурата му почти свръхчовешка. В миналото на режима са се срещали абсурдни твърдения като "лидерът не използва тоалетна" и други митични качества, които пренебрегват фактическата реалност.

Тази култура на възхвала продължава да се развива чрез държавни медии, литературни произведения и официални биографии, които представят лидера по начин, който няма нищо общо с обективната истина.

Дори личният външен вид се контролира, като се налагат одобрени прически, за да се заличи индивидуалността. Художници и музиканти се репресират без обяснение.

Държавната пропаганда разпространява абсурдни твърдения, включително че лидерът няма телесни функции, защото съвършенството трябва да изглежда абсолютно.

Ким - лидерът и човекът през погледа на пропагандата

Режимът и митологията: Контрол чрез изолация

В Северна Корея държавата контролира всяка част от живота, от информацията, която хората получават, до храната и работата им. Интернет достъп е ограничен, а самият живот в страната често се определя от политическа лоялност. Ограничения върху свободата на словото, движение и достъп до външна култура са част от системата за контрол, пише Trill Mag .

Убийства са извършвани на обществени места с химически оръжия, забранени от международното право.

В същото време държавните медии го представят като свръхчовешки вундеркинд, каращ кола като малко дете, композиращ опери и овладяващ всяко умение мигновено.

Това не е просто политическа власт. Това е контрол, изграден върху страх, митология и изолация.

Това е напомняне, че най-опасните лъжи не са тези, които хората оспорват, а тези, които са принудени да приемат за истина, посочва Human Rights Watch .

Истинската сила на режима на Ким Чен-ун не се крие само в политическата му власт, а в системата от страх, контрол и митология, които поддържат диктатурата му. Докато светът забелязва ракетните изпитания, милиони вътре в КНДР живеят под постоянен натиск, лишени от базови права и свободи.