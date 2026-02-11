Свят

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Ким Чен-ун не е просто диктатор - той е внимателно създаден мит, поддържан от истински и безмилостен терор

11 февруари 2026, 12:31
Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"
Криза в ЕС: Европа се опитва да се откъсне от САЩ, но лидерите се разделят за отбраната и икономиката

Криза в ЕС: Европа се опитва да се откъсне от САЩ, но лидерите се разделят за отбраната и икономиката
Тръмп: Би било глупаво Иран да не сключи сделка със САЩ

Тръмп: Би било глупаво Иран да не сключи сделка със САЩ
Жена стреля по училище и жилищна сграда в Канада, има жертви и ранени

Жена стреля по училище и жилищна сграда в Канада, има жертви и ранени
Доктрината на Тръмп: Военна сила и икономически натиск в служба на

Доктрината на Тръмп: Военна сила и икономически натиск в служба на "Америка на първо място"
Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут
Лавров попари надеждите за бърз мир с Украйна: Още сме далеч

Лавров попари надеждите за бърз мир с Украйна: Още сме далеч
Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

С еверна Корея често изглежда за света като изолирана държава на ракети, военни паради и ядрено оръжие, но това е само повърхностният образ, който Пхенян иска да бъде видян отвън. Реалността, която изпитват милиони хора вътре в страната, е много по-страшна.

Ким Чен-ун не е просто диктатор. Той е внимателно създаден мит, поддържан от истински и безмилостен терор.

Онези извън Северна Корея често виждат изстрелвания на ракети и военни паради. Онези вътре в страната преживяват нещо много по-тежко.

За какво могат да ви осъдят на смърт в Северна Корея

  • Диктатор, създаден чрез терор и страх

Ким Чен-ун не е просто политически лидер, той е център на култ, който се опира на строг контрол и безпощадни репресии. Режимът използва жестоки методи, за да поддържа властта си, включително висока степен на наблюдение, принудителен труд и смъртни наказания за широк спектър от нарушения.

Според доклад на ООН смъртното наказание е било приложено дори за престъпления като разпространяване на чуждестранни телевизионни сериали, за да се обезсърчат други от нарушаване на строгите информационни ограничения.

Публичните екзекуции се използват като спектакли, предназначени да внушат страх, а не да осигурят справедливост.

Скандалната и брутална династия Ким: Раждането и възходът

  • Глад и недохранване като ежедневие

Зад военните репортажи и ракетни изпитания стои хронична продоволствена несигурност. Според експерти и доклади, дори преди кризата с COVID-19, голяма част от населението е било в състояние на недохранване, а ограниченията върху пазарите и търговията само влошават ситуацията.

Доклад от Хуман Райтс Уоч посочва, че страната се връща към остарели политики на централизирано снабдяване с храна, при които достъпът до храна често зависи от политическия статут на човек, елитът получава предимства за сметка на обикновените граждани.

Докато гражданите оцеляваха с гладуващи порции, управляващото семейство се наслаждава на луксозни ястия, яхти и дворци, финансирани от държавата, посочва Science Direct.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oddly News (@oddlynews)

  • Колективна вина: семейства наказвани за "престъпления"

В Северна Корея не само обвиненият може да бъде наказан, политиката на т.нар. "вината по семейна линия" (collective punishment) означава, че цялото семейство може да страда, ако един негов член е обвинен в престъпление. В някои случаи това включва изпращане в лагер, вътрешно отделяне или социално изключване.

Тази практика може да се простира дори до три поколения в определени случаи, според международни правозащитни доклади, пише Refworld.

"Трупове на умрели от глад": избягала севернокорейка разказва

  • Култ на личността и абсурдни пропагандни твърдения

Севернокорейската държавна пропаганда изгражда едва ли не митологичен образ на лидера, от детски легенди за неговата гениалност до изказвания, които целят да направят фигурата му почти свръхчовешка. В миналото на режима са се срещали абсурдни твърдения като "лидерът не използва тоалетна" и други митични качества, които пренебрегват фактическата реалност.

Тази култура на възхвала продължава да се развива чрез държавни медии, литературни произведения и официални биографии, които представят лидера по начин, който няма нищо общо с обективната истина.

Дори личният външен вид се контролира, като се налагат одобрени прически, за да се заличи индивидуалността. Художници и музиканти се репресират без обяснение.

Държавната пропаганда разпространява абсурдни твърдения, включително че лидерът няма телесни функции, защото съвършенството трябва да изглежда абсолютно.

Ким - лидерът и човекът през погледа на пропагандата

  • Режимът и митологията: Контрол чрез изолация

В Северна Корея държавата контролира всяка част от живота, от информацията, която хората получават, до храната и работата им. Интернет достъп е ограничен, а самият живот в страната често се определя от политическа лоялност. Ограничения върху свободата на словото, движение и достъп до външна култура са част от системата за контрол, пише Trill Mag.

Убийства са извършвани на обществени места с химически оръжия, забранени от международното право.

В същото време държавните медии го представят като свръхчовешки вундеркинд, каращ кола като малко дете, композиращ опери и овладяващ всяко умение мигновено.

Това не е просто политическа власт. Това е контрол, изграден върху страх, митология и изолация.

Това е напомняне, че най-опасните лъжи не са тези, които хората оспорват, а тези, които са принудени да приемат за истина, посочва Human Rights Watch.

Истинската сила на режима на Ким Чен-ун не се крие само в политическата му власт, а в системата от страх, контрол и митология, които поддържат диктатурата му. Докато светът забелязва ракетните изпитания, милиони вътре в КНДР живеят под постоянен натиск, лишени от базови права и свободи.

Вижте в нашата галерия: 9 странни факта за Ким Чен-ун

9 странни факта за Ким Чен-ун
7 снимки
Ким Чен ун
Ким Чен ун
Ким Чен ун
Ким чен ун
Северна Корея Ким Чен Ун Диктатура Култ на личността Нарушения на правата на човека Глад и недохранване Държавна пропаганда Терор и репресии Колективна вина Изолация
Последвайте ни

По темата

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Зловещи кадри показват двора на хижата край

Зловещи кадри показват двора на хижата край "Петрохан"

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Работим по-малко преди пенсия

Работим по-малко преди пенсия

pariteni.bg
Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

Любопитно Преди 34 минути

Орландо Блум беше забелязан да напуска Супербоул 2026 ръка за ръка с 28-годишната швейцарска манекенка Луиза Лаемел, месеци след раздялата си с Кейти Пери, с която има 5-годишна дъщеря

Удар срещу дрогата: Полицията откри фентанил и хашиш в дома на мъж и жена във Варна

Удар срещу дрогата: Полицията откри фентанил и хашиш в дома на мъж и жена във Варна

България Преди 45 минути

Двамата са задържани за 72 часа

7 000 проверки за еврото и едва 10% нарушения: КЗП изненада с добрата дисциплина на търговците

7 000 проверки за еврото и едва 10% нарушения: КЗП изненада с добрата дисциплина на търговците

България Преди 1 час

Преходът към новата валута върви дори по-добре от очакваното, съобщи председателят на Комисията Александър Колячев

От Кейт Хъдсън до Ема Стоун: Най-стилните визии от обяда на номинираните за „Оскар“

От Кейт Хъдсън до Ема Стоун: Най-стилните визии от обяда на номинираните за „Оскар“

Любопитно Преди 1 час

Събитието отново се превърна в истински моден подиум, на който елегантността и изчистените силуети доминираха

„Доброволната смърт“ - непоносимата истина за езотеричния култ, свързан със случая "Петрохан"

„Доброволната смърт“ - непоносимата истина за езотеричния култ, свързан със случая "Петрохан"

България Преди 1 час

България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

България Преди 1 час

Преговорите са водени с британското посолство, Министерството на финансите и агенцията, отговаряща за санкционния режим

Площад "Александър Невски" и едноименната катедрала в центъра на София

СО обсъжда преименуване на площад „Св. Александър Невски“

България Преди 1 час

Вносителите на предложението посочват, че дейността на Александър Невски не е свързана с България и София

АПИ: Обходният път на Кресна включва 3 моста и 2 тунела

АПИ: Обходният път на Кресна включва 3 моста и 2 тунела

България Преди 1 час

.

„Белезите ми са избор“: Анджелина Джоли с рядък коментар за двойната мастектомия

Любопитно Преди 1 час

50-годишната Джоли отбеляза, че възможността да се подложи на превантивната процедура е била особено важна за нея

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Любопитно Преди 1 час

Хороскопът за следващите дни обещава неочаквани събития, които могат да променят настроенията, плановете и финансовите перспективи

Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

Любопитно Преди 1 час

На 56 години Дженифър Лопес впечатли с изваяна фигура в горещо селфи от фитнеса, като сподели, че постоянните тренировки, качественият сън и балансираното хранене са ключът към добрата ѝ форма и психично здраве

<p>Надпреварата за президентските избори във Франция през 2027 г. вече е в разгара си&nbsp;&nbsp;</p>

Президентски избори във Франция 2027: Кандидатите, партиите и началото на надпреварата

Свят Преди 1 час

Кандидатите вече се позиционират, партиите се подготвят, а местните избори се използват като генерална репетиция за битката за Елисейския дворец

Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в болница "Александровска"

Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в болница "Александровска"

България Преди 2 часа

Донорът е 57-годишен мъж от Силистра

Мей Капоне: Жената, която пазеше Ал Капоне до края

Мей Капоне: Жената, която пазеше Ал Капоне до края

Свят Преди 2 часа

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

Свят Преди 2 часа

Според досието му във ФБР, прочутият мафиот е бил умствено на14 години и половина и е имал IQ 90

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Иво Димчев готви голяма промяна във визията си през 2026-а

Edna.bg

Орландо Блум засечен в интимна близост с 28-годишна манекенка на Super Bowl

Edna.bg

Кюстендилеца: Майсторе, много слабички твоите

Gong.bg

Хокеистка с неуспешен опит да се нареди до Марадона

Gong.bg

Президентът реши кой ще оглави служебния кабинет

Nova.bg

Ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg