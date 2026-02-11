България

След избора на Андрей Гюров: Всичко, което трябва да знаете за процедурата оттук нататък

Кандидатът за служебен премиер има седмица да предложи кабинет, а изборите се очертават на първата възможна дата след Великден

11 февруари 2026, 13:22
След избора на Андрей Гюров: Всичко, което трябва да знаете за процедурата оттук нататък
Източник: ЕПА/БГНЕС

С лед седмици на спекулации и прелистване на „домовата книга“, Илияна Йотова направи своя ход. Посочването на Андрей Гюров за служебен премиер не е просто поредната новина от президентството, а старт на сложна конституционна процедура, която България изпълнява за втори път в новата си история. Изборът на висш финансист за ръководител на държавата в момент на криза поставя логичния въпрос: Какво следва оттук нататък и кога ще отидем на избори?

Седмицата на мандата: Първи тест за Гюров
Утре в 10:00 часа Андрей Гюров ще получи официално мандата от Илияна Йотова. От този момент часовникът започва да тиктака. Макар Конституцията да не поставя строг краен срок за съставяне на служебен кабинет (за разлика от редовния), досегашната практика наложи неписаното правило от една седмица.

През следващите дни Гюров ще трябва да премине от банковите баланси към политическото инженерство. Неговата основна задача е да подбере състав на Министерския съвет, който да изглежда максимално отдалечен от партийните пристрастия, но достатъчно експертен, за да подготви честни избори и да продължи пътя към Еврозоната.

Новата стара стъпка: Пак на консултации
Малцина си дават сметка, че консултациите при президента всъщност не са приключили. Според обновения чл. 99, ал. 5 от Конституцията, след като Андрей Гюров е готов със списъка си от министри, Илияна Йотова отново трябва да покани парламентарните групи на „Дондуков“ 2.

Този втори тур на разговорите е ключов. На него партиите няма да предлагат имена, а ще „ревизират“ избора на Гюров. Макар народните представители да нямат право на вето върху министрите, техните реакции ще бъдат лакмус за това доколко стабилен ще бъде стартът на новия кабинет. Президентът пък запазва правото си на последна дума – ако прецени, че някое име в списъка застрашава неутралността на вота, Йотова може да поиска неговата замяна преди финалния подпис.

Денят на указите и клетвата
Финалът на процедурата идва с два едновременни указа на държавния глава:

Назначаване на служебното правителство.

Насрочване на нови предсрочни парламентарни избори.

Според последните промени в Конституцията (чл. 76, ал. 2), направени в края на 2023 г., служебното правителство вече полага клетва пред Народното събрание, а не пред президента.

Ето най-важните детайли около този нов момент в процедурата:

Мястото: Клетвата се провежда в пленарната зала на парламента. Това подчертава новата роля на Народното събрание, което вече не се разпуска по време на служебна власт, а продължава да работи и да упражнява контрол върху министрите.

Присъствие: На церемонията обикновено присъстват президентът и вицепрезидентът, но те са там в ролята на официални гости, а не като „домакини“ на клетвата.

Без гласуване: Важно е да се уточни, че депутатите не гласуват за правителството на Андрей Гюров. Те само изслушват клетвата. Министерският съвет встъпва в длъжност автоматично, след като премиерът и министрите подпишат клетвените листове.

Приемственост: Веднага след церемонията в парламента, новото правителство отива в сградата на Министерския съвет, където се извършва официалното предаване на властта от досегашния кабинет.

Кога ще са изборите?
Ако процедурата се движи без трусове и кабинетът бъде назначен до края на следващата седмица, най-вероятната дата за новите избори се очертава да бъде след средата на април. Законът изисква те да се проведат до два месеца след назначаването на правителството.

Дотогава Андрей Гюров ще бъде в неплатен отпуск от БНБ, а държавата ще се управлява от кабинет, който по закон е длъжен да бъде само „диспечер“ до следващото редовно мнозинство. 

Илияна Йотова Андрей Гюров Служебен кабинет Конституционна процедура Предсрочни избори Парламентарен контрол Еврозона Политическа криза Президентство Народно събрание
Последвайте ни

По темата

Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

Минути след излитане: Самолет с 55 души падна в океана, няма жертви

Минути след излитане: Самолет с 55 души падна в океана, няма жертви

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Google зaлaгa на бъдещето - издаде 100-годишни облигации: Alphabet инвестира в AI с исторически дългосрочен заем

Google зaлaгa на бъдещето - издаде 100-годишни облигации: Alphabet инвестира в AI с исторически дългосрочен заем

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Медицинска сестра: „Преди смъртта си всички пациенти казват едно и също“

Медицинска сестра: „Преди смъртта си всички пациенти казват едно и също“

Свят Преди 38 минути

Според медицинската сестра няма значение какво лекарство се дава, какви предпазни мерки се предприемат или какви процедури се извършват

<p>Европа одобри нов заем от 90 млрд. евро за Украйна</p>

Европа одобри нов заем от 90 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 43 минути

Заемът за Украйна беше одобрен с 458 гласа „за“, „против“ гласуваха 140 евродепутати, а 44 се въздържаха

ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер

ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер

България Преди 1 час

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Свят Преди 1 час

Канадската решителна външна политика срещу Тръмп дебютира в Гренландия

САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

Свят Преди 1 час

То е близо до военновъздушна база и до мексиканския град Хуарес

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

България Преди 1 час

Гроздан Караджов подписа договорите за пътническите жп превози в страната

Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

Любопитно Преди 2 часа

Орландо Блум беше забелязан да напуска Супербоул 2026 ръка за ръка с 28-годишната швейцарска манекенка Луиза Лаемел, месеци след раздялата си с Кейти Пери, с която има 5-годишна дъщеря

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"

Свят Преди 2 часа

Жан-Ноел Баро вече е подал сигнал до правосъдната система за френски пратеник, който се твърди, че е бил в контакт с Епстийн

Удар срещу дрогата: Полицията откри фентанил и хашиш в дома на мъж и жена във Варна

Удар срещу дрогата: Полицията откри фентанил и хашиш в дома на мъж и жена във Варна

България Преди 2 часа

Двамата са задържани за 72 часа

Европа срещу дроновете: Комисията представи план с AI, 5G и бързо реагиращи екипи

Европа срещу дроновете: Комисията представи план с AI, 5G и бързо реагиращи екипи

Свят Преди 2 часа

В последните години подобни заплахи нарастват и засягат дейностите във въздушното пространство, посочват от ЕК

Странна магнитна аномалия под Австралия има изненадващо позната форма

Странна магнитна аномалия под Австралия има изненадващо позната форма

Свят Преди 2 часа

7 000 проверки за еврото и едва 10% нарушения: КЗП изненада с добрата дисциплина на търговците

7 000 проверки за еврото и едва 10% нарушения: КЗП изненада с добрата дисциплина на търговците

България Преди 2 часа

Преходът към новата валута върви дори по-добре от очакваното, съобщи председателят на Комисията Александър Колячев

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Свят Преди 2 часа

Ким Чен-ун не е просто диктатор - той е внимателно създаден мит, поддържан от истински и безмилостен терор

От Кейт Хъдсън до Ема Стоун: Най-стилните визии от обяда на номинираните за „Оскар“

От Кейт Хъдсън до Ема Стоун: Най-стилните визии от обяда на номинираните за „Оскар“

Любопитно Преди 2 часа

Събитието отново се превърна в истински моден подиум, на който елегантността и изчистените силуети доминираха

България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

България Преди 3 часа

Преговорите са водени с британското посолство, Министерството на финансите и агенцията, отговаряща за санкционния режим

АПИ: Обходният път на Кресна включва 3 моста и 2 тунела

АПИ: Обходният път на Кресна включва 3 моста и 2 тунела

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

От червения килим до личните ѝ битки: пет неща, които вероятно не знаете за Дженифър Анистън

Edna.bg

Иво Димчев готви голяма промяна във визията си през 2026-а

Edna.bg

Гришо ще бъде звездата на турнир във Франция

Gong.bg

Ман Сити хвърли стреличка към градския съперник

Gong.bg

Президентът реши кой ще оглави служебния кабинет

Nova.bg

Ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg