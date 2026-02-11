България

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

11 февруари 2026, 13:08
Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента
А ндрей Гюров е предложен за поста на служебен министър-председател на Република България, преминавайки от високия ешелон на централната банка към управлението на държавата. Неговата биография съчетава над 20 години опит в международните финанси, академична дейност и ключова роля в българския парламентаризъм.

Ранни години и академично образование

Андрей Гюров е роден на 29 февруари 1975 г. в град Гоце Делчев. Средното си образование завършва в Математическата гимназия в Благоевград, което поставя основите на по-нататъшния му интерес към точните науки и икономиката.

Висше образование: Дипломира се в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Икономика“.

Докторат: Продължава академичното си развитие в Австрия. Във Виенския университет защитава докторска степен по икономика. Дисертацията му и изследователската му дейност са фокусирани върху монетарната икономика и функционирането на финансовите пазари.

Специализации: През годините Гюров преминава през редица професионални квалификации, включително в престижни институции като INSEAD (Франция) и други водещи европейски бизнес училища в областите на стратегическото управление и финансовия анализ.

Професионален опит в Европа и България

Преди да влезе в българската политика, Гюров гради кариера в сърцето на европейската финансова система.

Виенският период: Работи повече от 10 години в австрийската банкова система. Заема експертни и управленски позиции в една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа. Професионалните му отговорности са свързани с кредитния риск, управлението на портфейли и внедряването на сложни софтуерни системи за банков анализ.

Американски университет в България (AUBG): Гюров се завръща в България, за да сподели натрупания опит. Става преподавател по финанси в Американския университет в Благоевград. Там той води курсове по корпоративни финанси, инвестиции и международни финансови пазари. Паралелно с това развива консултантска дейност в областта на финтех сектора и иновациите в банковото дело.

Политическа кариера и парламентарна дейност

Съучредител на политическа партия „Движение Да България“. През септември 2021 година Кирил Петков го кани да се присъедини към "Продължаваме промяната" и той го прави. На парламентарните избори в България през ноември 2021 година, като кандидат за народен представител е водач на листата на Продължаваме промяната за 1 МИР Благоевград и е избран за депутат. Избран е за председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната".

Народен представител: Избиран е за депутат в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание от избирателен район Благоевград.

Парламентарно лидерство: Изпълнявайки ролята на председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ той е основен участник в Председателския съвет на НС, където се вземат решенията за дневния ред на държавата.

Законодателна дейност: Като член и по-късно председател на Комисията по бюджет и финанси, той е пряко ангажиран с изготвянето на държавните бюджети, промените в данъчното законодателство и законите, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.

Работа в Българската народна банка (БНБ)

През юли 2023 г. Андрей Гюров е избран от 49-ото Народно събрание за подуправител на БНБ, като оглавява ключовото управление „Емисионно“.

Управление „Емисионно“: На този пост той отговаря за поддържането на пълно валутно покритие на паричните задължения на централната банка - ключово изискване за стабилността на Валутния борд.

Еврозоната: Гюров е един от основните двигатели в техническата подготовка на България за приемане на еврото. Той представлява БНБ в Генералния съвет на Европейската централна банка и в работните групи към ЕКОФИН.

Реформи: Под негово ръководство се извършват мащабни обновления в процесите по управление на международните валутни резерви на България.

Казусът с несъвместимостта (КПК и ВАС)

След встъпването му в БНБ през 2023 г., Антикорупционната комисия (КПК) започна проверка срещу Гюров за несъвместимост заради негови участия в НПО и търговски дружества.

Констатация: През юни 2024 г. КПК обяви несъвместимост с мотива, че участието му в сдружение нарушава закона. Гюров определи решението като политическо и заяви, че е спазил всички срокове за излизане от организациите.

Съдебно решение: През лятото на 2024 г. ВАС потвърди акта на КПК на първа инстанция.

Резултат: Казусът предизвика процедура по освобождаването му от БНБ, но бе отнесен до Съда на ЕС в Люксембург за тълкуване дали националните правила не противоречат на европейската защита за централни банкери.

Личен профил и експертиза

Андрей Гюров е описван от колегите си като технократ с подчертано аналитичен подход. В публичното си говорене залага на фактическата аргументация и избягва конфронтационната реторика.

Езици: Владее отлично английски и немски език.

Лични интереси: В малкото си свободно време се занимава активно със спорт – колоездене, тенис и ски. Семеен е, с две деца.

