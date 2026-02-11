България

България удължи дерогацията за „Лукойл" до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

Преговорите са водени с британското посолство, Министерството на финансите и агенцията, отговаряща за санкционния режим

11 февруари 2026, 12:06
Б ългария постигна удължаване на дерогацията за „Лукойл“ след интензивни преговори с институциите на Великобритания, съобщи служебният министър на енергетиката Жечо Станков. Преговорите са водени с британското посолство, Министерството на финансите и агенцията, отговаряща за санкционния режим.

На 10 февруари Великобритания обяви, че удължава срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на „Лукойл България“. Българската страна е убедила партньорите си, че тримесечната дерогация е била твърде кратка, като основното условие остава непроменено – нищо от приходите на четирите дружества около „Лукойл България“ не трябва да достигне до компанията майка.

Министър Станков обясни, че удължаването на дерогацията е от ключово значение за застраховането на доставките на суров петрол, тъй като значителна част от корабите се осигуряват от компании със седалище в Лондон. Срокът на предишното изключение изтичаше именно през изминалия уикенд.

„По-дългата дерогация дава стабилност и предвидимост на работата на рафинерията, позволява закупуване на суров петрол в по-дългосрочен хоризонт и по-добри цени – в интерес на българските граждани“, подчерта той.

Удължаването на дерогацията до 13 август гарантира непрекъснатост на доставките, запазване на работните места и нормалната работа на най-голямата рафинерия на Балканите. Министърът увери, че няма основания за притеснения относно снабдяването с горива за крайните потребители.

Жечо Станков обяви, че до една година всички блокове в комплекса „Марица изток“ ще работят на пълен капацитет. Това ще понижи себестойността на електроенергията, ще позволи по-голямо натоварване на мините и допълнителни приходи за тях.

Министерството подготвя и експериментално смесване на лигнитни въглища с биомаса в котлите на ТЕЦ „Марица изток 2“. Изпитанията ще започнат още в края на месеца, като целта е да се провери ефективността на процеса и въздействието върху горивните системи.

Цените на тока и енергийната система

Министърът уточни, че Министерството на енергетиката не определя крайните цени за домакинствата – това е от компетенциите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Всички постъпили сигнали и жалби са препратени към регулатора, който вече извършва проверки в електроразпределителните дружества.

Станков отчете, че през последните месеци страната е достигнала рекордно потребление от около 8 300 мегавата в час, ниво, невиждано от 1986 г. Въпреки това енергийната система е издържала без проблеми, а всички налични мощности са работили стабилно и надеждно.

По отношение на възнагражденията в държавните дружества, министърът заяви, че политиката по заплатите е в компетенциите на ръководствата и синдикатите. В ТЕЦ „Марица изток 2“ вече се водят разговори за нов колективен трудов договор, след като през миналата година заплатите в мините и ТЕЦ-овете са били увеличени с 5%.

