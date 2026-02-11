България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

Психиатър: Поведението при трагедиите край Петрохан и Околчица не е психоза, а групово състояние

Б ългария постигна удължаване на дерогацията за „Лукойл“ след интензивни преговори с институциите на Великобритания, съобщи служебният министър на енергетиката Жечо Станков. Преговорите са водени с британското посолство, Министерството на финансите и агенцията, отговаряща за санкционния режим.

Управляващите предложиха дерогацията на "Лукойл" да бъде отнета

На 10 февруари Великобритания обяви, че удължава срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на „Лукойл България“. Българската страна е убедила партньорите си, че тримесечната дерогация е била твърде кратка, като основното условие остава непроменено – нищо от приходите на четирите дружества около „Лукойл България“ не трябва да достигне до компанията майка.

Дерогацията на "Лукойл" пада от 1 март

Министър Станков обясни, че удължаването на дерогацията е от ключово значение за застраховането на доставките на суров петрол, тъй като значителна част от корабите се осигуряват от компании със седалище в Лондон. Срокът на предишното изключение изтичаше именно през изминалия уикенд.

„По-дългата дерогация дава стабилност и предвидимост на работата на рафинерията, позволява закупуване на суров петрол в по-дългосрочен хоризонт и по-добри цени – в интерес на българските граждани“, подчерта той.

Комисията на енергетика не прие отмяна на дерогацията на „Лукойл"

Удължаването на дерогацията до 13 август гарантира непрекъснатост на доставките, запазване на работните места и нормалната работа на най-голямата рафинерия на Балканите. Министърът увери, че няма основания за притеснения относно снабдяването с горива за крайните потребители.

Марица изток и електроенергията

Жечо Станков обяви, че до една година всички блокове в комплекса „Марица изток“ ще работят на пълен капацитет. Това ще понижи себестойността на електроенергията, ще позволи по-голямо натоварване на мините и допълнителни приходи за тях.

Министерството подготвя и експериментално смесване на лигнитни въглища с биомаса в котлите на ТЕЦ „Марица изток 2“. Изпитанията ще започнат още в края на месеца, като целта е да се провери ефективността на процеса и въздействието върху горивните системи.

Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред

Цените на тока и енергийната система

Министърът уточни, че Министерството на енергетиката не определя крайните цени за домакинствата – това е от компетенциите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Всички постъпили сигнали и жалби са препратени към регулатора, който вече извършва проверки в електроразпределителните дружества.

Станков отчете, че през последните месеци страната е достигнала рекордно потребление от около 8 300 мегавата в час, ниво, невиждано от 1986 г. Въпреки това енергийната система е издържала без проблеми, а всички налични мощности са работили стабилно и надеждно.

По отношение на възнагражденията в държавните дружества, министърът заяви, че политиката по заплатите е в компетенциите на ръководствата и синдикатите. В ТЕЦ „Марица изток 2“ вече се водят разговори за нов колективен трудов договор, след като през миналата година заплатите в мините и ТЕЦ-овете са били увеличени с 5%.