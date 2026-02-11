Свят

САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

То е близо до военновъздушна база и до мексиканския град Хуарес

11 февруари 2026, 13:44
САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас
Източник: iStock photos/Getty images

САЩ са преустановили всички полети от и до международното летище „Ел Пасо“ в Тексас поради „специални съображения за сигурността“, заяви американската Федералната авиационна администрация (ФАА) вчера, без да съобщава допълнителни детайли, предаде Ройтерс.

'Бритиш Еъруейз' и мексиканска авиокомпания отмениха полети до Америка от съображения за сигурност

Летището, което е в непосредствена близост до американската военновъздушна база „Бригс Арми Еърфийлд“ и в близост до мексиканския град Хуарес, от другата страна на границата, съобщи в публикация в Instagram, че всички самолети са били приземени.

По думите на летище „Ел Пасо“ ограниченията са били наложени „с кратко предизвестие“. В момента ръководството на летището чака допълнителни указания от администрацията.

САЩ ограничават вътрешните полети заради блокирането на правителството

Полетите са прекратени и във въздушното пространство над близкото селище Санта Тереса в американския щат Ню Мексико, заяви ФАА.

Ограниченията ще бъдат в сила до 21 февруари и ще обхващат радиус от около 19 км от летището без да включва мексиканското въздушно пространство. 

За първите 11 месеца на 2025 г. летището е обслужило 3,49 милиона пътници, по официални данни.

Източник: БТА/Антония Митева    
