САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

САЩ са преустановили всички полети от и до международното летище „Ел Пасо“ в Тексас поради „специални съображения за сигурността“, заяви американската Федералната авиационна администрация (ФАА) вчера, без да съобщава допълнителни детайли, предаде Ройтерс.

Летището, което е в непосредствена близост до американската военновъздушна база „Бригс Арми Еърфийлд“ и в близост до мексиканския град Хуарес, от другата страна на границата, съобщи в публикация в Instagram, че всички самолети са били приземени.

По думите на летище „Ел Пасо“ ограниченията са били наложени „с кратко предизвестие“. В момента ръководството на летището чака допълнителни указания от администрацията.

Полетите са прекратени и във въздушното пространство над близкото селище Санта Тереса в американския щат Ню Мексико, заяви ФАА.

Ограниченията ще бъдат в сила до 21 февруари и ще обхващат радиус от около 19 км от летището без да включва мексиканското въздушно пространство.

За първите 11 месеца на 2025 г. летището е обслужило 3,49 милиона пътници, по официални данни.