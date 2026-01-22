Свят

„Ако не сте на масата, сте в менюто“ - Канада се опълчи на Тръмп заради Гренландия и края на световния ред

“Средните сили трябва да действат заедно, защото ако не сте на масата, ние сме в менюто", каза Карни

22 януари 2026, 10:44
Ще видим ли някога срамния танц на Виктория Бекъм от сватбата на сина ѝ

Ще видим ли някога срамния танц на Виктория Бекъм от сватбата на сина ѝ
Ръст на пазарите след оттеглянето на заплахите на Тръмп към Гренландия

Ръст на пазарите след оттеглянето на заплахите на Тръмп към Гренландия
Временният президент на Венецуела на историческа визита в САЩ

Временният президент на Венецуела на историческа визита в САЩ
Тръмп след разговорите в Давос: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно

Тръмп след разговорите в Давос: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно
Атина под вода - проливни дъждове взеха две жертви в Гърция

Атина под вода - проливни дъждове взеха две жертви в Гърция
Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга

Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга
Иран: Зомби режим с умираща идеология и умираща икономика

Иран: Зомби режим с умираща идеология и умираща икономика
Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия

Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия

П ремиерът Марк Карни от Канада не спомена Съединените щати или президента Тръмп по име в реч на Световния икономически форум във вторник, 19 януари, но беше ясно къде той хвърли вината за това, което той нарече “разрив” в световния ред, предаде New York Times

“Днес ще говоря за нарушаването на световния ред, края на една приятна измислица и началото на една брутална реалност, в която геополитиката на великите сили не е подложена на никакви ограничения", каза  Карни, който използва смесица от френски и английски в обръщението си в Давос, Швейцария.

Марк Карни: Канада никога няма да бъде част от САЩ

“Всеки ден ни се напомня, че живеем в ера на съперничество между великите сили", каза той. “Че редът, базиран на правила, избледнява. Че силните правят каквото могат, а слабите страдат каквото трябва.”

Той добави, “Нека бъда директен: Ние сме в разгара на разрив, а не на преход.”

Карни, който получи овации, говори малко след като Тръмп публикува AI изображение в социалните медии, което включва карта на американските знамена, насложени както над Съединените щати, така и над Канада.

Карни, бивш инвестиционен директор, който е бил управител на централните банки на Канада и Англия, беше на позната основа в Давос. Неговият офис изчисли, че той е присъствал на глобалното събиране около 30 пъти.

Във вторник той пристигна на конференция в смут заради бързо нарастващия разрив между Европа и Съединените щати заради усилията на Тръмп да превърне Гренландия, която се контролира от Дания, в американска територия.

Враждебността на Тръмп към европейските съюзници заради Гренландия, която включва тарифни заплахи, накара много канадци да се страхуват, че той може да действа според надеждата си да анексира Канада като 51-ва държава.

"Тръмп никога няма да ни сломи" - историческа победа в Канада

Гренландия, подобно на Съединените щати, е съсед на Канада. Канада и Дания са членове на Организацията на Северноатлантическия пакт и отдавна участват във военни учения в Гренландия.

Докато Карни и министрите от неговия кабинет многократно осъдиха плана на Тръмп, Канада не се присъедини към европейските страни в изпращането на войски на острова в знак на подкрепа.

В речта си във вторник Карни каза, че ангажиментът на Канада към член в договора на НАТО, който разглежда атаката срещу всеки член като атака срещу всички членове, е “непоколебим.” Тази статия не е написана с съображението, че един член ще атакува друг.

Също така не е ясно дали всички членове на НАТО ще отговорят военно на атака срещу друг член.

Карни срещу Тръмп – предсрочни избори в Канада в сянката на търговската война

Канада и САЩ имат съвместно командване за противовъздушната отбрана на Северна Америка. Тази седмица самолети от двете страни се намират в американска военновъздушна база в Гренландия като част от редовно учение, което според съвместното въздушно командване е одобрено от Дания.

В речта си Карни призова средно големи страни като Канада да се обединят, за да компенсират силата на Съединените щати, Китай и Русия.

“Средните сили трябва да действат заедно, защото ако не сте на масата, ние сме в менюто", каза той. “Големите сили могат да си позволят сега да се справят сами.”

Източник: New York Times    
Марк Карни Световен ред Разрив Геополитика Велики сили Ред основан на правила САЩ Канада Анексия на Гренландия НАТО Средни сили
Последвайте ни

По темата

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август? НАСА разкри истината зад конспиративната теория

Ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август? НАСА разкри истината зад конспиративната теория

Скандал в Сливен: Реферка удари борец, намеси се и майка му

Скандал в Сливен: Реферка удари борец, намеси се и майка му

Фил Колинс е под 24-часови медицински грижи

Фил Колинс е под 24-часови медицински грижи

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

pariteni.bg
Volvo EX60 поставя стандарти с пробег на ток до 810 км

Volvo EX60 поставя стандарти с пробег на ток до 810 км

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 23 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 1 ден
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Уиткоф: В&nbsp;преговорите за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши</p>

Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

Свят Преди 3 минути

Американският специален пратеник подчерта, че е постигнат "голям напредък"

Барън Тръмп се замеси в екшън драма - спаси приятелка от побой

Барън Тръмп се замеси в екшън драма - спаси приятелка от побой

Свят Преди 33 минути

Приятелка на Тръмп заяви пред съда, че той е спасил живота ѝ, след като се е обадил на полицията, когато видял по FaceTime как бившият ѝ приятел я напада

Великата надпревара за Арктика - апетитите на Русия, Китай и САЩ

Великата надпревара за Арктика - апетитите на Русия, Китай и САЩ

Свят Преди 1 час

Над 25 километра опашка от тирове на границата с Турция

Над 25 километра опашка от тирове на границата с Турция

България Преди 1 час

Водачите чакат между 15 и 20 часа, докато бъдат обработени и пропуснати

<p>&quot;Няма как две адски проклети жени да се разбират&quot; - Белобрадова за Бориславова</p>

Елисавета Белобрадова с коментар за Лена Бориславова: Няма как две адски проклети жени да се разбират

България Преди 1 час

Народният представител от "Да, България" коментира ролята на жените в политиката и отправи послание към Бориславова

Зимните спортове - малко екстремни и много полезни!

Зимните спортове - малко екстремни и много полезни!

Малките неща Преди 1 час

Обявиха новата най-красива жена в света: Изборът на публиката изненада мнозина

Обявиха новата най-красива жена в света: Изборът на публиката изненада мнозина

Любопитно Преди 1 час

7 милиона гласа определиха новата „най-красива жена в света“ - Марго Роби! Холивудска икона оглави класациите, но истината зад титлата се оказа по-различна от очакваното. Коя е тя и защо интернет буквално „гръмна“? Как се промени всичко за една нощ!

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

Технологии Преди 1 час

Много сайтове и създатели на съдържание използват изкуствен интелект, за да генерират бързо голямо количество нискокачествени публикации и видеа, заради които истинската информация "потъва" и става все по-трудна за откриване

Пожар остави без дом посред зимата семейство с 11-годишно дете

Пожар остави без дом посред зимата семейство с 11-годишно дете

България Преди 1 час

Огнената стихия се развихрила около 1:00 часа през нощта преди седмица в Пловдив

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Свят Преди 1 час

Путин каза, че руското външно министерство е било инструктирано да разгледа поканата на президента Доналд Тръмп да се присъедини към предложения от него Съвет на мира

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос на 22 януари

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос на 22 януари

Свят Преди 1 час

След като първоначално каза, че срещата ще се състои на 21 януари, по-късно коригиран доклад на пресгрупата на Белия дом уточни, че Тръмп е имал предвид ден по-късно

Земетресение в Сливенско

Земетресение в Сливенско

България Преди 2 часа

То е било отчетено в 5,14 часа сутринта

Община Левски обяви ден на траур след тежка катастрофа

Община Левски обяви ден на траур след тежка катастрофа

България Преди 2 часа

В заповедта се казва, че се забранява провеждането на тържества и радостни ритуали

ЕЦБ планира стрес тест за геополитически рискове на банките през 2026 г.

ЕЦБ планира стрес тест за геополитически рискове на банките през 2026 г.

Свят Преди 2 часа

Според надзорния орган на ЕЦБ геополитическата несигурност продължава да нараства заради протекционизъм, геоикономическа фрагментация и засилващо се глобално напрежение

Снимката е илюстративна

Внимавайте с рестото: Как търговци ни ощетяват заради еврото

България Преди 2 часа

<p>&quot;Край на паниката&quot;: Цените на имотите&nbsp;спират да растат двуцифрено през 2026 г.</p>

Идва краят на "паническите" покупки на жилища в България, двуцифрените ръстове на цените на имотите спират през 2026 г.

Пари Преди 2 часа

Това прогнозира главният анализатор на Националния регистър за ново строителство и реконструкции

Всичко от днес

От мрежата

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

Крис Нот проговори: Сара Джесика Паркър ме нарани – това повлия на всичко

Edna.bg

Радина Кърджилова гушна бебе, Косъма и Близнака се завръщат в „Под прикритие“

Edna.bg

Президентът на Сенегал отпразнува с двете си съпруги триумфа за КАН

Gong.bg

Любовница на Бекъм защити Бруклин в семейния скандал

Gong.bg

Жълт код за снеговалежи в три области в четвъртък

Nova.bg

Общински съветник публикува снимки на спящи полицаи на дежурство в метрото

Nova.bg