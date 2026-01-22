„Ако не сте на масата, сте в менюто“ - Канада се опълчи на Тръмп заради Гренландия и края на световния ред

Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга

П ремиерът Марк Карни от Канада не спомена Съединените щати или президента Тръмп по име в реч на Световния икономически форум във вторник, 19 януари, но беше ясно къде той хвърли вината за това, което той нарече “разрив” в световния ред, предаде New York Times.

“Днес ще говоря за нарушаването на световния ред, края на една приятна измислица и началото на една брутална реалност, в която геополитиката на великите сили не е подложена на никакви ограничения", каза Карни, който използва смесица от френски и английски в обръщението си в Давос, Швейцария.

“Всеки ден ни се напомня, че живеем в ера на съперничество между великите сили", каза той. “Че редът, базиран на правила, избледнява. Че силните правят каквото могат, а слабите страдат каквото трябва.”

Той добави, “Нека бъда директен: Ние сме в разгара на разрив, а не на преход.”

Карни, който получи овации, говори малко след като Тръмп публикува AI изображение в социалните медии, което включва карта на американските знамена, насложени както над Съединените щати, така и над Канада.

Карни, бивш инвестиционен директор, който е бил управител на централните банки на Канада и Англия, беше на позната основа в Давос. Неговият офис изчисли, че той е присъствал на глобалното събиране около 30 пъти.

Във вторник той пристигна на конференция в смут заради бързо нарастващия разрив между Европа и Съединените щати заради усилията на Тръмп да превърне Гренландия, която се контролира от Дания, в американска територия.

Враждебността на Тръмп към европейските съюзници заради Гренландия, която включва тарифни заплахи, накара много канадци да се страхуват, че той може да действа според надеждата си да анексира Канада като 51-ва държава.

Гренландия, подобно на Съединените щати, е съсед на Канада. Канада и Дания са членове на Организацията на Северноатлантическия пакт и отдавна участват във военни учения в Гренландия.

Докато Карни и министрите от неговия кабинет многократно осъдиха плана на Тръмп, Канада не се присъедини към европейските страни в изпращането на войски на острова в знак на подкрепа.

В речта си във вторник Карни каза, че ангажиментът на Канада към член в договора на НАТО, който разглежда атаката срещу всеки член като атака срещу всички членове, е “непоколебим.” Тази статия не е написана с съображението, че един член ще атакува друг.

Също така не е ясно дали всички членове на НАТО ще отговорят военно на атака срещу друг член.

Канада и САЩ имат съвместно командване за противовъздушната отбрана на Северна Америка. Тази седмица самолети от двете страни се намират в американска военновъздушна база в Гренландия като част от редовно учение, което според съвместното въздушно командване е одобрено от Дания.

В речта си Карни призова средно големи страни като Канада да се обединят, за да компенсират силата на Съединените щати, Китай и Русия.

“Средните сили трябва да действат заедно, защото ако не сте на масата, ние сме в менюто", каза той. “Големите сили могат да си позволят сега да се справят сами.”