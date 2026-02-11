Норвегия с тревожно предупреждение: Не изключваме руска инвазия

Н ачалникът на норвежката армия заяви, че Осло не може да изключи възможността за бъдеща руска инвазия в страната, като предположи, че Москва може да се насочи към Норвегия, за да защити ядрените си активи, разположени в далечния север.

„Не изключваме завземане на територия от Русия като част от техния план да защитят собствените си ядрени способности, които са единственото нещо, което им е останало и реално заплашва Съединените щати“, каза ген. Ейрик Кристоферсен, началник на отбраната на Норвегия, цитиран от британското издание The Guardian.

Той призна, че Русия няма завоевателни цели в Норвегия по същия начин, както в Украйна или други бивши съветски територии, но отбеляза, че голяма част от руския ядрен арсенал се намира на полуостров Кола, на кратко разстояние от норвежката граница, включително ядрени подводници, наземно базирани ракети и самолети, способни да носят ядрено оръжие. Те биха били от решаващо значение, ако Русия влезе в конфликт с НАТО на друго място.

„Не го изключваме, защото това все още е опция за Русия да направи това, за да се увери, че техните ядрени способности, техните способности за втори удар, са защитени. Това е донякъде сценарият в далечния север, за който се готвим“, каза той.

В обширно интервю за „Гардиън“ Кристоферсен беше остро критичен към неотдавнашните коментари на Доналд Тръмп за Гренландия, както и към „неприемливите“ твърдения на президента на САЩ, че съюзническите държави не са служили на фронтови позиции в Афганистан, докато американските войски са поели основната тежест на бойните действия.

„Това, което каза, нямаше смисъл, и знам, че всички мои американски приятели от Афганистан знаят това“, каза Кристоферсен, 56-годишен кадрови офицер, който е служил на няколко мисии в Афганистан. „Определено бяхме на фронтовата линия. Изпълнявахме пълния спектър от мисии – от арестуване на талибански лидери до обучение на афганистанци и провеждане на наблюдение. Загубихме 10 норвежци. Загубих приятели там. Така че всички чувствахме, че това няма смисъл“, каза той.

„В същото време си казах, че това е президентът Тръмп. Никога не съм го виждал в Афганистан. Той не знае за какво говори, когато казва тези неща. Един президент не бива да казва такива неща, но това всъщност не ме засегна. Но моето притеснение беше за норвежките ветерани, за близките на хората, които загубихме, за войниците, които загубихме“, добавя генералът.

Кристоферсен е началник на отбраната на Норвегия от 2020 г., отговарящ за въоръжените сили на страната, както и за разузнавателната ѝ служба. Това е период на интензивни промени, тъй като руската инвазия в Украйна наложи преосмисляне на европейската сигурност, като съседните Швеция и Финландия се присъединиха към Норвегия в алианса НАТО, а страната укрепи граничните си райони с Русия в далечния север.

Кристоферсен каза, че макар Норвегия да има предвид заплахата от традиционна руска инвазия, настоящите руски тактики са по-разпръснати. „Ако се подготвяш за най-лошото, нищо не ти пречи да можеш да противодействаш и на саботаж, и на по-хибридни заплахи“, каза той.

Той добави обаче, че Норвегия и Русия все още поддържат известен пряк контакт относно мисии по търсене и спасяване в Баренцово море и че има редовни срещи на границата между представители на двете армии. Той е препоръчал създаването на военна гореща линия между двете столици, за да има канал за комуникация и да се избегне ескалация, основана на недоразумение. Той каза, че руските действия в далечния север като цяло са били по-малко агресивни от тези в Балтийско море.

„Досега това, което сме виждали по отношение на нарушения на въздушното пространство в нашия район, са били недоразумения. Русия извършва много заглушаване на GPS, и ние смятаме, че това заглушаване засяга и техните самолети“, каза той.

„Те не са казвали това, но виждаме, че когато се случи нещо като нарушение на въздушното пространство, обикновено е заради липса на опит от страна на пилотите. Когато разговаряме с руснаците, те всъщност реагират по много професионален и предсказуем начин“, разкрива Кристоферсен

Относно северната територия на Норвегия Свалбард, която съдържа руско селище и не може да бъде милитаризирана съгласно разпоредбите на договор от 1920 г., Кристоферсен каза, че Русия „спазва договора“ и че Норвегия няма планове да милитаризира района.

Москва обвини Осло, че извършва скрита милитаризация на Свалбард, но Кристоферсен каза, че това е просто пропагандно твърдение, в което Москва всъщност не вярва.

Що се отнася до твърдението на Тръмп, че Китай и Русия имат военни планове по отношение на Гренландия, Кристоферсен каза, че е „много странно“ да чува подобни твърдения.

„Имаме много добър преглед на това, което се случва в Арктика чрез нашата разузнавателна служба и не виждаме нищо подобно в Гренландия … виждаме руска активност с техните подводници и също така тяхната подводна програма в традиционната част на Арктика … но това не е свързано с Гренландия, а със достигането до Атлантическия океан“, каза той.

Неговите изказвания дойдоха, след като френският президент Еманюел Макрон използва интервю с група европейски вестници, за да каже, че Европа се намира в „гренландски момент“ и да призове страните да се противопоставят на Тръмп.

Макрон каза, че когато има „очевидна агресия … не трябва да се огъваме или да се опитваме да постигнем споразумение. Опитвахме тази стратегия месеци наред и тя не работи. Но преди всичко, стратегически това води до увеличаване на зависимостта на Европа“. Той каза още, че тревогата около Гренландия далеч не е отминала. „Има заплахи и сплашване, а после изведнъж Вашингтон отстъпва. И ние си мислим, че всичко е приключило. Но не вярвайте в това нито за секунда“, каза той.

Кристоферсен, запитан дали Дания и нейните съюзници биха имали шанс да отблъснат военно превземане на Гренландия от САЩ, ако Тръмп пристъпи към това, каза: „Те няма да го направят, така че това е хипотетичен въпрос“.

Но той добави и предупреждение към Тръмп и американските въоръжени сили. „Ако Русия научава нещо от войната в Украйна, мисля, че това е, че никога не е добра идея да окупираш една държава. Ако хората не го искат, това ще ти струва много пари и много усилия и накрая всъщност ще загубиш. Да окупираш първоначално често е много лесно, но да поддържаш окупацията е много, много трудно. И мисля, че всички експанзионистични сили са преживели това“.