Свят

Норвегия с тревожно предупреждение: Не изключваме руска инвазия

11 февруари 2026, 15:00
Норвегия с тревожно предупреждение: Не изключваме руска инвазия
Източник: iStock/GettyImages

Н ачалникът на норвежката армия заяви, че Осло не може да изключи възможността за бъдеща руска инвазия в страната, като предположи, че Москва може да се насочи към Норвегия, за да защити ядрените си активи, разположени в далечния север.

„Не изключваме завземане на територия от Русия като част от техния план да защитят собствените си ядрени способности, които са единственото нещо, което им е останало и реално заплашва Съединените щати“, каза ген. Ейрик Кристоферсен, началник на отбраната на Норвегия, цитиран от британското издание The Guardian.

Той призна, че Русия няма завоевателни цели в Норвегия по същия начин, както в Украйна или други бивши съветски територии, но отбеляза, че голяма част от руския ядрен арсенал се намира на полуостров Кола, на кратко разстояние от норвежката граница, включително ядрени подводници, наземно базирани ракети и самолети, способни да носят ядрено оръжие. Те биха били от решаващо значение, ако Русия влезе в конфликт с НАТО на друго място.

„Не го изключваме, защото това все още е опция за Русия да направи това, за да се увери, че техните ядрени способности, техните способности за втори удар, са защитени. Това е донякъде сценарият в далечния север, за който се готвим“, каза той.

В обширно интервю за „Гардиън“ Кристоферсен беше остро критичен към неотдавнашните коментари на Доналд Тръмп за Гренландия, както и към „неприемливите“ твърдения на президента на САЩ, че съюзническите държави не са служили на фронтови позиции в Афганистан, докато американските войски са поели основната тежест на бойните действия.

„Това, което каза, нямаше смисъл, и знам, че всички мои американски приятели от Афганистан знаят това“, каза Кристоферсен, 56-годишен кадрови офицер, който е служил на няколко мисии в Афганистан. „Определено бяхме на фронтовата линия. Изпълнявахме пълния спектър от мисии – от арестуване на талибански лидери до обучение на афганистанци и провеждане на наблюдение. Загубихме 10 норвежци. Загубих приятели там. Така че всички чувствахме, че това няма смисъл“, каза той.

„В същото време си казах, че това е президентът Тръмп. Никога не съм го виждал в Афганистан. Той не знае за какво говори, когато казва тези неща. Един президент не бива да казва такива неща, но това всъщност не ме засегна. Но моето притеснение беше за норвежките ветерани, за близките на хората, които загубихме, за войниците, които загубихме“, добавя генералът.

Кристоферсен е началник на отбраната на Норвегия от 2020 г., отговарящ за въоръжените сили на страната, както и за разузнавателната ѝ служба. Това е период на интензивни промени, тъй като руската инвазия в Украйна наложи преосмисляне на европейската сигурност, като съседните Швеция и Финландия се присъединиха към Норвегия в алианса НАТО, а страната укрепи граничните си райони с Русия в далечния север.

Кристоферсен каза, че макар Норвегия да има предвид заплахата от традиционна руска инвазия, настоящите руски тактики са по-разпръснати. „Ако се подготвяш за най-лошото, нищо не ти пречи да можеш да противодействаш и на саботаж, и на по-хибридни заплахи“, каза той.

Той добави обаче, че Норвегия и Русия все още поддържат известен пряк контакт относно мисии по търсене и спасяване в Баренцово море и че има редовни срещи на границата между представители на двете армии. Той е препоръчал създаването на военна гореща линия между двете столици, за да има канал за комуникация и да се избегне ескалация, основана на недоразумение. Той каза, че руските действия в далечния север като цяло са били по-малко агресивни от тези в Балтийско море.

„Досега това, което сме виждали по отношение на нарушения на въздушното пространство в нашия район, са били недоразумения. Русия извършва много заглушаване на GPS, и ние смятаме, че това заглушаване засяга и техните самолети“, каза той.

„Те не са казвали това, но виждаме, че когато се случи нещо като нарушение на въздушното пространство, обикновено е заради липса на опит от страна на пилотите. Когато разговаряме с руснаците, те всъщност реагират по много професионален и предсказуем начин“, разкрива Кристоферсен

Относно северната територия на Норвегия Свалбард, която съдържа руско селище и не може да бъде милитаризирана съгласно разпоредбите на договор от 1920 г., Кристоферсен каза, че Русия „спазва договора“ и че Норвегия няма планове да милитаризира района.

Москва обвини Осло, че извършва скрита милитаризация на Свалбард, но Кристоферсен каза, че това е просто пропагандно твърдение, в което Москва всъщност не вярва. 

Що се отнася до твърдението на Тръмп, че Китай и Русия имат военни планове по отношение на Гренландия, Кристоферсен каза, че е „много странно“ да чува подобни твърдения.

„Имаме много добър преглед на това, което се случва в Арктика чрез нашата разузнавателна служба и не виждаме нищо подобно в Гренландия … виждаме руска активност с техните подводници и също така тяхната подводна програма в традиционната част на Арктика … но това не е свързано с Гренландия, а със достигането до Атлантическия океан“, каза той.

Неговите изказвания дойдоха, след като френският президент Еманюел Макрон използва интервю с група европейски вестници, за да каже, че Европа се намира в „гренландски момент“ и да призове страните да се противопоставят на Тръмп.

Макрон каза, че когато има „очевидна агресия … не трябва да се огъваме или да се опитваме да постигнем споразумение. Опитвахме тази стратегия месеци наред и тя не работи. Но преди всичко, стратегически това води до увеличаване на зависимостта на Европа“. Той каза още, че тревогата около Гренландия далеч не е отминала. „Има заплахи и сплашване, а после изведнъж Вашингтон отстъпва. И ние си мислим, че всичко е приключило. Но не вярвайте в това нито за секунда“, каза той.

Кристоферсен, запитан дали Дания и нейните съюзници биха имали шанс да отблъснат военно превземане на Гренландия от САЩ, ако Тръмп пристъпи към това, каза: „Те няма да го направят, така че това е хипотетичен въпрос“.

Но той добави и предупреждение към Тръмп и американските въоръжени сили. „Ако Русия научава нещо от войната в Украйна, мисля, че това е, че никога не е добра идея да окупираш една държава. Ако хората не го искат, това ще ти струва много пари и много усилия и накрая всъщност ще загубиш. Да окупираш първоначално често е много лесно, но да поддържаш окупацията е много, много трудно. И мисля, че всички експанзионистични сили са преживели това“.

По темата

Източник: The Guardian    
Норвегия Русия ядрени оръжия Арктика НАТО генерал Ейрик Кристоферсен Доналд Тръмп Гренландия европейска сигурност хибридни заплахи
Последвайте ни
Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

Минути след излитане: Самолет с 55 души падна в океана, няма жертви

Минути след излитане: Самолет с 55 души падна в океана, няма жертви

Изненадващи данни за еврото и инфлацията в България

Изненадващи данни за еврото и инфлацията в България

Лавров заплаши с контрамерки, ако Гренландия се милитаризира

Лавров заплаши с контрамерки, ако Гренландия се милитаризира

Работим по-малко преди пенсия

Работим по-малко преди пенсия

pariteni.bg
Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Започна мисията "Арктически страж" на НАТО срещу Русия

Започна мисията "Арктически страж" на НАТО срещу Русия

Свят Преди 16 минути

Тя ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците

Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

Свят Преди 21 минути

Публикацията за признаване на масовото избиване от 1915 г. предизвика критики и бе определена като "отрицателен акт" от Арменския национален комитет на Америка

<p>Защо Google издаде рядка 100-годишна облигация</p>

Google зaлaгa на бъдещето - издаде 100-годишни облигации: Alphabet инвестира в AI с исторически дългосрочен заем

Свят Преди 1 час

Технологичният гигант Alphabet изненадва света с рядка стогодишна облигация, докато се готви да удвои инвестициите си в изкуствения интелект

.

„Петрохан“: Най-заплетеният случай в историята на българската криминалистика

България Преди 1 час

Хронологията на събитията започна на 2 февруари сутринта, когато полицията съобщи за три трупа на мъже, открити с огнестрелни рани в главите пред кучешка колиба в хижата „Петрохан“

Нет Инфо обединява силата на изкуствения интелект с богатия журналистически опит

Нет Инфо обединява силата на изкуствения интелект с богатия журналистически опит

Свят Преди 1 час

Новата платформа NewsBuild.ai осигурява по-голяма ефективност на уеб редакциите

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Свят Преди 1 час

Канадската решителна външна политика срещу Тръмп дебютира в Гренландия

ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер

ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер

България Преди 1 час

САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

Свят Преди 2 часа

То е близо до военновъздушна база и до мексиканския град Хуарес

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

България Преди 2 часа

Гроздан Караджов подписа договорите за пътническите жп превози в страната

<p>Какво следва след избора на Гюров?</p>

След избора на Андрей Гюров: Всичко, което трябва да знаете за процедурата оттук нататък

България Преди 2 часа

Кандидатът за служебен премиер има седмица да предложи кабинет, а изборите се очертават на първата възможна дата след Великден

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

България Преди 2 часа

<p>Изненадващ ход на президента: Кой е предложен за служебен министър-председател</p>

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

България Преди 2 часа

Президентът Илияна Йотова ще приеме кандидата в четвъртък, за да му възложи официално съставянето на служебен кабинет

Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

Любопитно Преди 2 часа

Орландо Блум беше забелязан да напуска Супербоул 2026 ръка за ръка с 28-годишната швейцарска манекенка Луиза Лаемел, месеци след раздялата си с Кейти Пери, с която има 5-годишна дъщеря

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"

Свят Преди 2 часа

Жан-Ноел Баро вече е подал сигнал до правосъдната система за френски пратеник, който се твърди, че е бил в контакт с Епстийн

Удар срещу дрогата: Полицията откри фентанил и хашиш в дома на мъж и жена във Варна

Удар срещу дрогата: Полицията откри фентанил и хашиш в дома на мъж и жена във Варна

България Преди 2 часа

Двамата са задържани за 72 часа

Европа срещу дроновете: Комисията представи план с AI, 5G и бързо реагиращи екипи

Европа срещу дроновете: Комисията представи план с AI, 5G и бързо реагиращи екипи

Свят Преди 3 часа

В последните години подобни заплахи нарастват и засягат дейностите във въздушното пространство, посочват от ЕК

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Дръзка трансформация: 12-годишната дъщеря на Ким Кардашиян отново провокира

Edna.bg

От червения килим до личните ѝ битки: пет неща, които вероятно не знаете за Дженифър Анистън

Edna.bg

Секссимволът Юта Лердам показа най-ценното си (СНИМКА)

Gong.bg

Гришо ще бъде звездата на турнир във Франция

Gong.bg

Президентът реши кой ще оглави служебния кабинет

Nova.bg

Ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg