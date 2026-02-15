Свят

Румъния ще участва като наблюдател в Съвета за мир на Тръмп

На 8 февруари президентът на Румъния съобщи, че е получил покана да участва в първата среща на Съвета за мир на 19 февруари във Вашингтон

15 февруари 2026, 16:30
Румъния ще участва като наблюдател в Съвета за мир на Тръмп
Р умънският президент Никушор Дан съобщи днес, че ще участва като наблюдател в първата среща на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп следващата седмица във Вашингтон, предаде агенция Аджерпрес.

„Румъния ще има статут на наблюдател и аз ще потвърдя нашата силна подкрепа за международните усилия за мир и нашата готовност да участваме в процеса на възстановяване в ивицата Газа“, написа румънският президент в профила си във Фейсбук.

„Решението да участваме в тези дискусии се основава на подкрепата за дипломатическия процес, заложен в резолюцията, приета през ноември от Съвета за сигурност на ООН по инициатива на САЩ. Румъния последователно подкрепя необходимостта от намиране на решение, което да сложи край на конфликта, и оказва подкрепа на цивилното население в ивицата Газа, по-специално чрез операции за спешна медицинска евакуация“, допълни румънският президент.

По-рано през седмицата Никушор Дан обяви, че Румъния води преговори със САЩ за участие в заседанието на Съвета за мир, насрочено за 19 февруари.

Никушор Дан спомена тогава, че Румъния води дискусии по този въпрос и с други европейски държави.

На 8 февруари президентът на Румъния съобщи, че е получил покана да участва в първата среща на Съвета за мир на 19 февруари във Вашингтон.

Като приветства усилията на американското правителство за насърчаване на мира, Никушор Дан припомни, че още при поканата за присъединяване към Съвета за мир миналия месец Румъния е започнала консултации със САЩ, "за да изясни до каква степен някои разпоредби от Устава на Съвета за мир могат да бъдат преразгледани или тълкувани, така че да бъдат напълно съвместими с международните задължения, вече поети от румънската държава“.

Съветът за мир беше представен първоначално като малка група от лидери, които би трябвало да наблюдават по-конкретно спирането на огъня в Газа. Американският президент Доналд Тръмп впоследствие покани десетки страни да се присъединят и предложи организацията да функционира като по-широкообхватен орган за решаване на конфликти.

Церемонията по учредяване на Съвета за мир под патронажа на Съединените щати се състоя на 22 януари в Давос, Швейцария. Тогава към организацията се присъединиха само две от членките на Европейския съюз - България и Унгария.

По-рано днес стана ясно, че премиерът на Албания Еди Рама ще участва в срещата по покана на Тръмп, а Република Кипър ще присъства като наблюдател.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис няма да се присъедини към създадения по инициатива на американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир, съобщи в четвъртък правителственият говорител, цитиран от в. "Катимерини".

