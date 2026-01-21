България

Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир

Американският президент разчита на София за решаване на конфликта в Газа; български дипломат поема ключов пост в организацията

21 януари 2026, 13:00
Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития

Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития
Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев

Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев
МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване
След бойкот заради заплати: Кметът на

След бойкот заради заплати: Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци
„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“
Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?

Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?
Кризата с Гренландия засенчва Украйна в Давос

Кризата с Гренландия засенчва Украйна в Давос
Фермери от ЕС: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие

Фермери от ЕС: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие

П резидентът Румен Радев получи писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп, с което се отправя покана България да се присъедини към страните-основателки на инициирания от американския президент Съвет за мир, а президентът Радев да бъде представител на страната ни в бъдещата международна организация. Създаването на Съвета за мир по инициатива на президента Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони.

(Във видеото: Николай Младенов: За мен е чест и огромна отговорност да поема роля в Съвета за мир)

В отговора си до президента на САЩ българският държавен глава подчертава значението на мирните инициативи на президента Доналд Тръмп за деескалацията на редица военни конфликти. Румен Радев изразява надежда, че оказаната от Доналд Тръмп подкрепа за ролята на дипломацията ще доведе до постигането на устойчиви мирни решения в Газа и в глобален план. Президентът Радев откроява и признанието за българската дипломация с назначаването на български дипломат като Върховен представител за Газа в Съвета за мир.

В отговора си българският държавен глава прави преглед и на актуалната политическа обстановка в страната ни: подадени оставки от правителството след многохилядните протести в цялата страна и от самия него от президентския пост, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България, укрепването на върховенството на правото и възстановяването на диалога между институциите и гражданите. Румен Радев изразява очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността.

Източник: Пресцентър на президента на РБ    
Съвет за мир Румен Радев Доналд Тръмп Международно сътрудничество Мирни решения Военни конфликти Българска дипломация Политическа обстановка Върховенство на правото Сътрудничество със САЩ
Последвайте ни

По темата

Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев

Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир

Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

pariteni.bg
За втора поредна година: Sandero е най-продаваният автомобил в Европа

За втора поредна година: Sandero е най-продаваният автомобил в Европа

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 1 час
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 2 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 6 часа
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Холестеролът под лупа: какво трябва да знаем

Холестеролът под лупа: какво трябва да знаем

Любопитно Преди 8 минути

<p>Трифонов избухна: Гледате &bdquo;юмрука на протеста&ldquo;, а не виждате боклука</p>

Слави Трифонов: Край на „мадуровките“! Само новите машини ще спрат опорочаването на изборите

България Преди 21 минути

Лидерът на ИТН атакува ПП-ДБ: Някои се изживяват като лидери на протеста, но софиянци се срещат с боклука на кмета

Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

Любопитно Преди 1 час

56-годишната актриса, която наскоро беше критикувана за поведение си, беше забелязана в Лос Анджелис да дава пари на неназован минувач

Аштън Къчър призна истината: Къпят ли се с Мила Кунис?

Аштън Къчър призна истината: Къпят ли се с Мила Кунис?

Любопитно Преди 1 час

Четири години след като той и съпругата му, Мила Кунис, бяха подложени на критики, актьорът говори отровено за хигиената си

<p>Пет скрити симптома на стрес, които може да пренебрегнете</p>

Пет скрити симптома на стрес, които може да пренебрегнете

Любопитно Преди 1 час

Причините за стрес могат да бъдат работа, взаимоотношения, финансови проблеми или здравословни трудности

<p>Спри да качваш стари снимки!&nbsp;Истината за тренда &bdquo;2026 е новата 2016&ldquo;</p>

Хъксли беше прав, а Оруел ще трябва да почака: Защо трендът „2026 е новата 2016“ е дигитален капан

Любопитно Преди 1 час

Мислите си, че просто споделяте спомени? Помислете пак. Носталгията е новото гориво на алгоритмите, които ни познават по-добре, отколкото ние самите

<p>Има задържан за побоя над координатора на &bdquo;Величие&ldquo; в Гоце Делчев</p>

Прокуратурата се зае с побоя над координатора на „Величие“ в Гоце Делчев, има задържан

България Преди 1 час

Пострадалият е с фрактура на лакътна кост на дясната предмишница и с разкъсно-контузни рани в областта на главата

<p>Имотите в България&nbsp;вече не са &bdquo;руски&ldquo;</p>

Голямото руско разпродаване: Данните на БНБ потвърждават масово изтегляне от имотите у нас

България Преди 1 час

Преките инвестиции у нас се повишават

Най-добрите и най-лошите упражнения за дълголетие

Най-добрите и най-лошите упражнения за дълголетие

Любопитно Преди 1 час

Noво проучване показва, че някои видове упражнения може да са по-добри за намаляване на риска от преждевременна смърт

<p>Българин в Канада беше&nbsp;задържан от ICE</p>

Българин в Канада беше задържан от ICE, след като се доближи твърде близо до границата със САЩ

Свят Преди 2 часа

"Съединените щати са загубили ума си"

Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

Любопитно Преди 2 часа

Херцогът на Съсекс съди Associated Newspapers за нарушаване на личния му живот, като обвиненията включват незаконно събиране на информация и подслушване

Щастие в края на януари за три зодии

Щастие в края на януари за три зодии

Любопитно Преди 2 часа

Проблемите, които са се влачили седмици наред, постепенно ще отшумят и ситуациите ще започнат да се развиват много по-гладко

<p>Фискалният съвет: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано</p>

Фискалният съвет отчете: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано

Пари Преди 2 часа

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в посока квартал "Симеоново", преди кръстовището с Околовръстното шосе

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

Любопитно Преди 2 часа

В експлозивна публикация от януари 2026 г. в своите истории в Instagram Бруклин обвини родителите си, че манипулират пресата и се опитват "безкрайно" да саботират брака му

Графика показва териториите, които САЩ са купували през годините

Графика показва териториите, които САЩ са купували през годините

Свят Преди 2 часа

Тръмп нееднократно повтаря желанието си да придобие Гренландия чрез покупка или чрез установяване на контрол

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Дженифър Лопес зарадва бездомник с дарение, той й праща въздушни целувки

Edna.bg

Бягство от студа: Андрей Арнаудов и Емануела Толева показаха изваяни тела в Тайланд

Edna.bg

Призоваха за масов бойкот на Мондиал 2026

Gong.bg

България може да не бъде допусната до участие на Шахматната олимпиада

Gong.bg

Конституционният съд определи дата за делото за оставката на Румен Радев

Nova.bg

Тръмп покани Румен Радев да представлява България в Съвета за мир

Nova.bg