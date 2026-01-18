Индия е получила покана от Тръмп да се присъедини към Съвета му за мир

И ндия е получила покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да се присъедини към инициирания от него Съвет за мир, целящ разрешаване на глобални конфликти, започвайки с Газа, предаде Ройтерс, позовавайки се на днешно изявление от Белия дом, споделено от американския посланик в Делхи Серджо Гор.

Не е ясно дали Индия ще се присъедини към инициативата. Министерството на външните работи не отговори веднага на искане за коментар.

Поканата към Индия идва в момент, когато отношенията между Делхи и Вашингтон са под напрежение поради неуспеха да се постигне търговска сделка, която би намалила митата върху индийския износ за САЩ.

Тръмп е отправил покани към около 60 държави за инициативата, включително съседния на Индия Пакистан, чието правителство заяви по-рано през деня, че ще се ангажира с международни усилия за мир и сигурност в Газа.