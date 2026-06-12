Илон Мъск стана първият трилионер в историята

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К осмическата компания SpaceX официално записа името си в историята на световните финансови пазари. Дружеството на Илон Мъск потвърди продажбата на близо 555,6 милиона акции на фиксирана цена от 135 долара за брой. С този ход компанията набра колосалните 75 милиарда долара (64,8 млрд. евро) и даде зелена светлина за старта на борсовата търговия. В рамките на деня акциите рязко поскъпнаха с 18% до 160 долара.

Така Мъск се превърна в първият трилионер в историята със състояние от 1,1 трилиона долара, като се прибавят и дяловете в другите компании, които притежава.

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

С това постижение SpaceX счупи досегашния рекорд за най-голямо първично публично предлагане (IPO) в историята, държан от петролния гигант Saudi Aramco, който при листването си през 2019 г. събра 29 милиарда долара.

Elon Musk's SpaceX eyes historic stock market debut which could make him world's first trillionairehttps://t.co/krLXsEeBpw — GB News (@GBNEWS) June 11, 2026

След грандиозния си дебют SpaceX е оценена на над 2 трилиона долара. Това я нарежда сред най-скъпите корпорации на планетата, като пазарната ѝ капитализация вече надминава тази на технологичния гигант Meta (собственик на Facebook).

Въпреки борсовия дебют обаче, Илон Мъск няма намерение да изпуска управлението. Чрез специален клас акции с разширени права на глас, милиардерът запазва над 80% от контрола върху вземането на решения в дружеството. Любопитен детайл е и самият подход към IPO-то — за разлика от стандартната практика за обявяване на ценови диапазон, SpaceX директно фиксира крайната цена на 135 долара за акция.

Илон Мъск може да стане първият трилионер

Рекордното листване увеличи личното състояние на Мъск с около 275 милиарда долара.

Финансовите отчети на компанията показват, че инвеститорите купуват не настоящи резултати, а бъдещи обещания. За изминалата година SpaceX е отчела нетна загуба от 4,94 милиарда долара при общи приходи от 18,67 милиарда долара.

Основното перо, което „изяжда“ печалбите, са масивните инвестиции в мега-ракетата Starship — ключов елемент от дългосрочните планове на Мъск.

Ключови показатели на SpaceX Стойност Пазарна оценка след IPO $1,77 трилиона Годишни приходи $18,67 милиарда Годишна нетна загуба $4,94 милиарда Приходи от Starlink $11,00 милиард

Сателитната интернет мрежа Starlink продължава да бъде основният двигател на реални приходи, носейки 11 милиарда долара за последната година. В орбита вече работят близо 9600 спътника, обслужващи над 10 милиона потребители в глобален мащаб. На хоризонта се вижда и следващата технологична революция — директна връзка между стандартни смартфони и сателити, което ще елиминира зоните без обхват на Земята. Макар Amazon да се опитва да изгради конкурентна система, проектът им изостава значително.

SpaceX планира да атакува и пазара на корпоративни решения с изкуствен интелект (ИИ), оценяван на над 22 трилиона долара. Една от най-смелите и екзотични идеи на Мъск включва изграждането на центрове за данни в самата орбита, които да обслужват ИИ приложения.

Илон Мъск стана първият човек в историята с над 850 млрд. долара

Тези иновации са обвързани и с мега-пакета за възнаграждение на Мъск. За да получи допълнителен бонус от 1,3 милиарда акции от клас Б, той трябва да постигне цели, които звучат като научна фантастика:

Оценката на SpaceX да нарасне четирикратно до 7,5 трилиона долара. Орбиталните центрове за данни да осигуряват 100 теравата изчислителна мощност годишно. Създаване на постоянна и самоиздържаща се колония на Марс с поне 1 милион жители.

Именно тези мащабни, макар и рискови визии, продължават да движат инвеститорския ентусиазъм на Уолстрийт.