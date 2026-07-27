Дипломатичекси скандал, САЩ бойкотираха Франция в ООН

С АЩ напуснаха заседание на Съвета за сигурност на ООН за Украйна днес, докато представителят на Франция се изказваше, предаде „Ройтерс“.

Този ход последва спор между двете страни през уикенда в социалната мрежа X. Франция разкритикува Вашингтон, че се е присъединил към Русия, Северна Корея и още седем държави, гласувайки против предложението за удължаване на мандата на Фьолкер Тюрк като върховен комисар на ООН по правата на човека с още четири години. Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц отговори, обвинявайки Франция, че подкрепя един върховен комисар по правата на човека, който според него критикува демократични държави като САЩ и Израел, докато „се сближава с най-лошите потисници в света“.

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По време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН относно войната на Русия срещу Украйна Дан Негреа, заместник-представител на САЩ в ООН, заяви, че американската делегация е напуснала залата по време на изказването на Франция и ще продължи да прави това, докато французите „не се откажат от снизходителната и неуважителна реторика“. Той определи коментарите на Франция като „политизирани празни приказки“ и „неискрено политическо позиране“.

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Общото събрание на ООН в петък гласува с огромно мнозинство за удължаване на мандата на Тюрк, който е критик на руската война в Украйна и на действията на Израел в Газа, който също така е призовавал за разследвания на смъртни случаи в центрове за задържане на мигранти в САЩ. На решението за удължаване на мандата на Тюрк се противопоставиха Русия, Израел и други държави, като Вашингтон заплаши да преразгледа финансирането и участието си в ООН.