Свят

Дипломатичекси скандал, САЩ бойкотираха Франция в ООН

Франция разкритикува Вашингтон, че се е присъединил към Русия

Николай Киров Николай Киров

27 юли 2026, 22:33
Дипломатичекси скандал, САЩ бойкотираха Франция в ООН
Източник: AP/БТА

С АЩ напуснаха заседание на Съвета за сигурност на ООН за Украйна днес, докато представителят на Франция се изказваше, предаде „Ройтерс“.

Този ход последва спор между двете страни през уикенда в социалната мрежа X. Франция разкритикува Вашингтон, че се е присъединил към Русия, Северна Корея и още седем държави, гласувайки против предложението за удължаване на мандата на Фьолкер Тюрк като върховен комисар на ООН по правата на човека с още четири години. Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц отговори, обвинявайки Франция, че подкрепя един върховен комисар по правата на човека, който според него критикува демократични държави като САЩ и Израел, докато „се сближава с най-лошите потисници в света“.

Франция отхвърля поканата на Тръмп за „Съвета за мир“

По време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН относно войната на Русия срещу Украйна Дан Негреа, заместник-представител на САЩ в ООН, заяви, че американската делегация е напуснала залата по време на изказването на Франция и ще продължи да прави това, докато французите „не се откажат от снизходителната и неуважителна реторика“. Той определи коментарите на Франция като „политизирани празни приказки“ и „неискрено политическо позиране“.

Пълен обрат, САЩ подкрепиха Русия в ООН

Общото събрание на ООН в петък гласува с огромно мнозинство за удължаване на мандата на Тюрк, който е критик на руската война в Украйна и на действията на Израел в Газа, който също така е призовавал за разследвания на смъртни случаи в центрове за задържане на мигранти в САЩ. На решението за удължаване на мандата на Тюрк се противопоставиха Русия, Израел и други държави, като Вашингтон заплаши да преразгледа финансирането и участието си в ООН.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Габриела Големанска    
САЩ Франция Съвет за сигурност на ООН Дипломатически скандал
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Полша заплаши Украйна да продаде МиГ-29 на България

Полша заплаши Украйна да продаде МиГ-29 на България

Дипломатичекси скандал, САЩ бойкотираха Франция в ООН

Дипломатичекси скандал, САЩ бойкотираха Франция в ООН

Иран опроверга Тръмп: Не водим никакви преговори със САЩ

Иран опроверга Тръмп: Не водим никакви преговори със САЩ

Бърнам обеща нова мощна военна технология на Украйна

Бърнам обеща нова мощна военна технология на Украйна

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg
27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството
Ексклузивно

27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството

Преди 14 часа
Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната
Ексклузивно

Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

Преди 16 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

Преди 15 часа
Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора
Ексклузивно

Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рязко поскъпване на горивата в България

Рязко поскъпване на горивата в България

България Преди 10 минути

Бензин А95 се продава средно за 1,54 евро за литър

Намериха издирваното момиче на 12 г., изчезнало в София

Намериха издирваното момиче на 12 г., изчезнало в София

България Преди 1 час

Детето е напълно глухо

Зеленски: Иран и Северна Корея вече нападнаха Украйна

Зеленски: Иран и Северна Корея вече нападнаха Украйна

Свят Преди 4 часа

Украинският президент изрази надежда, че Техеран няма да увеличи подкрепата си за Москва

Румъния експулсира руски дипломат

Румъния експулсира руски дипломат

Свят Преди 5 часа

На посланика са били представени останки от дрон тип „Шахед“

Ниските цени на храненето навън помагат на Слънчев бряг да остане сред най-достъпните семейни дестинации в Европа.

Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа

България Преди 5 часа

Българският курорт отстъпва само на Алгарве, но класацията не включва пътя и настаняването

Петър Павел, президент на Чешката република

Необичайна роля: Президентът на Чехия стана фотограф на Формула 1

Свят Преди 5 часа

Държавният глава на Чехия Петър Павел се появи на пистата „Хунгароринг“ с професионален апарат и официална акредитация от ФИА. Страстта му към моторните спортове не е само хоби – с кадрите си той събира хиляди евро за благотворителност

Ще арестуват ли Нетаняху в Ню Йорк?

Ще арестуват ли Нетаняху в Ню Йорк?

Свят Преди 6 часа

Миналата седмица Мамдани оттегли тази заплаха, признавайки, че няма законови правомощия

Кой е най-умният зодиакален знак? Класацията на астролозите изненада мнозина

Кой е най-умният зодиакален знак? Класацията на астролозите изненада мнозина

Любопитно Преди 6 часа

Интелигентността има много лица – от студения аналитичен ум и светкавичната логика, през творческото въображение, до изтънчената емоционална интелигентност

Районен кмет: Бетонна ограда спаси хората в автобуса на бул. „Цариградско шосе“

Районен кмет: Бетонна ограда спаси хората в автобуса на бул. „Цариградско шосе“

България Преди 6 часа

Илиев: Този случай нагледно показва, че при удар от тежко превозно средство двойната мантинела невинаги е достатъчна

Откриха над 2,6 тона кокаин край Португалия

Откриха над 2,6 тона кокаин край Португалия

Свят Преди 7 часа

Дрогата би могла да донесе общи приходи от около 500 милиона евро

Смърт на пътя между Димитровград и Меричлери

Смърт на пътя между Димитровград и Меричлери

България Преди 7 часа

50-годишен моторист от Чирпан загубил управлението

Първите 7 на Sofia Summer Fest

Първите 7 на Sofia Summer Fest

Любопитно Преди 7 часа

Летният фестивал на София с изложба на Моста на влюбените

Столична община си търси нов главен архитект

Столична община си търси нов главен архитект

България Преди 7 часа

Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун и дъщеря му - снимката е илюстративна.

Ким Чен-ун в черен костюм и с дъщеря си отбеляза "велика победа" за Северна Корея

Свят Преди 8 часа

На разпространени снимки се вижда дъщерята на Ким Чен-ун, да стои редом с него

Свободното място до пътника се превръща в отделна платена услуга, а не в щастлива случайност.

Авиокомпаниите печелят и от празната седалка

Парите ни Преди 8 часа

United въвежда специален ред без пътник по средата, а други превозвачи отдавна продават съседното място

Иран привика френския посланик след скандала със задържаните дипломати

Иран привика френския посланик след скандала със задържаните дипломати

Свят Преди 8 часа

Техеран обвини Париж в намеса във вътрешните работи на страната, а Франция осъди действията на иранските служби

Всичко от днес

От мрежата

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg
1

Дунав падна до рекордно ниски нива

sinoptik.bg
1

Жега в края на юли и началото на август

sinoptik.bg

Летният фестивал на София с изложба на Моста на влюбените

Edna.bg

Защо поколението Z прави по-малко секс? Експерт посочва основните причини

Edna.bg

3 минути по-късно: ЦСКА върна попадението на Ботев Пд

Gong.bg

Ботев Пловдив поведе на ЦСКА с гол на Алгара

Gong.bg

Откриха издирваното 12-годишно момиче от София

Nova.bg

Кои са сигурните кандидати за президентския вот наесен

Nova.bg