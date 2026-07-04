„Или си комунист, или си патриот“ – Доналд Тръмп с остра реч за Америка на 250 г.

Нови руски удари взеха жертви в Украйна, Киев е в траур след най-смъртоносната атака тази година

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остър призив към нацията да брани свободите, завещани от бащите основатели преди два века и половина, като насочи атаките си към това, което определи като възраждаща се „комунистическа заплаха“ на американска земя.

В речта си в навечерието на Деня на независимостта, произнесена пред емблематичния национален мемориал Маунт Ръшмор в Южна Дакота, държавният глава свърза антикомунистическата си реторика с твърд курс срещу имиграцията.

На фона на изсечените в гранитните скали ликове на четирима исторически американски президенти – Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн, Тръмп заяви, че американската идентичност е подложена на нова офанзива от страна на радикали и екстремисти вътре в самата страна, визирайки прогресивното ляво крило на Демократическата партия.

„Стоим в подножието на паметника на тези герои – една наистина невероятна група от хора – и отново се отдаваме на каузата да бъдем нация, толкова голяма, смела, достойна и велика, колкото са тези американски гиганти. Не е лесно да постигнем това, но ние ще го направим“, обяви президентът пред събралото се множество.

Тръмп подчерта, че лидерите от миналото са били мъже на действието, амбицията, дързостта, съдбата и с наистина велик интелект, като добави, че преди всичко те са великите мъже на историята. Веднага след това той премина към предупрежденията за съвременните идеологически заплахи в САЩ.

„С наближаването на тази великолепна годишнина виждаме как нашата американска идентичност е изправена пред нова атака... Днес има възраждане на комунистическата заплаха в нашите земи, включително от новодошли в страната ни, възприемащи идеи, които са в пълен разрез с нашия начин на живот и със забележителния ни успех. Няма да позволим това да стане“, отбеляза американският лидер.

По думите му това е най-опасният враг на американската конституция и на духа от 4 юли 1776 г. Тръмп беше категоричен в дефиницията си: „Комунизмът е пълната противоположност на живота, свободата и стремежа към щастие. Той е смърт, тирания и стремеж към злото. Можете да бъдете лоялни към Карл Маркс или можете да бъдете лоялни към Америка. Можете да бъдете комунист, или можете да бъдете патриот. Не можете да бъдете и двете“.

Речта на американския лидер идва в изключително деликатен политически и икономически момент за САЩ. Страната в момента се сблъсква с висока инфлация и рекордно скъпи горива, породени от избухването на американско-израелската война с Иран. Напрежението се засилва и от наближаващите междинни избори за Конгрес през ноември, където Републиканската партия изразява безпокойство от поредицата успехи на леви кандидати и демократически социалисти на вътрешнопартийните вовете в щати като Ню Йорк, Колорадо, Кентъки, Пенсилвания и Тексас.

Тръмп открито определи тези победи като най-голямата заплаха за страната от нейното създаване, наравно с Първата и Втората световна война, Пърл Харбър или атентатите от 11 септември, като разкритикува остро и опитите на прогресивните движения да пренапишат историята на САЩ.

„Що се отнася до онези, които прокарват марксистки лъжи за нашето наследство, казват на децата ни, че живеем на заграбена земя или че нашите герои са били потисници – те правят нещо много по-лошо от това да клеветят миналото ни. Те клеветят и атакуват нашето бъдеще, но ние няма да допуснем това да се случи“, заяви Тръмп. Той обвърза реториката си с обещание за радикални действия срещу левите активисти и нелегалните имигранти, които не споделят американските ценности.

„Заявяваме решимостта си и се кълнем пред всички, че гражданите на САЩ бързо ще победят комунизма... Ще ги прогоним бързо, ще ги пратим в изгнание и ще продължим да градим страната си така, че да стане по-голяма, по-добра и по-силна от всякога. Америка никога няма да бъде комунистическа държава!“, обяви Тръмп, след което премина към темата за предстоящия вот през ноември.

„Можем да загубим междинните избори само ако сами си позволим да ги изгубим, ако сме глупави, неразумни и недалновидни“, заяви той.

В Южна Дакота времето беше изненадващо прохладно за сезона с температури от едва 18 градуса по Целзий, но това се оказа само затишие пред предстоящите мащабни чествания в столицата.

„Салют за Америка 250“ и политическото напрежение във Вашингтон

След прохладата в Маунт Ръшмор, Тръмп се отправя към сърцето на Вашингтон за грандиозния митинг „Салют за Америка 250“ в парка „Нешънъл мол“. Официалното събитие, организирано от подкрепяното от Белия дом публично-частно партньорство „Фрийдъм 250“, обещава да бъде истински авиационен и пиротехнически спектакъл.

Програмата предвижда въздушни дефилета на стотици самолети на всеки час, като в една от формациите над столицата ще се включи и новият президентски самолет „Еър Форс Едно“. По време на предишно свое участие в Северна Дакота, Тръмп обеща да изнесе изключително дълга реч на самия 4 юли, за да докаже на критиците си, че е способен на всичко.

„След 250 години американската свобода все още ехти. Американската мечта все още е жива и американското знаме се вее по-гордо от всякога над хората, които не са се отказали. Нацията, която няма да се провали. Страната, която няма да падне. Без значение колко силно се опитва врагът, ние не можем да бъдем победени“, декларира президентът, очертавайки духа на предстоящото си обръщение към нацията.

Празненствата обаче не преминават без сериозни политически искри. Опозицията в лицето на Демократическата партия обвини президента, че се опитва да политизира и присвои националния юбилей за лични и партийни цели.

Демократите твърдят, че структурата „Фрийдъм 250“ на практика е иззела функциите на официалната двупартийна комисия, създадена от Конгреса преди десетилетие за планиране на годишнината. Републиканците отхвърлиха тези критики като партийна клевета, целяща трупане на политически дивиденти, но напрежението вече даде своето отражение – няколко популярни музиканти официално се отказаха от участие в концертите веднага след обявяването на програмата.

Рекордна жега и заплаха от задушаващ смог над столицата

Освен политическите боричкания, сериозно предизвикателство пред организацията във Вашингтон се оказа и природата. Столицата е обхваната от тежка гореща вълна с температури, достигащи 38 градуса по Целзий, и изключително висока влажност на въздуха.

Тези екстремни условия вече принудиха властите да отменят част от по-ранните събития, планирани за съботния ден, включително традиционния парад в центъра на града, а администрацията изразява сериозни притеснения, че жегата, съчетана с тежките проверки за сигурност от летищен тип, може драстично да намали броя на присъстващите граждани. Ситуацията се усложнява и от прогнозите за възможни силни гръмотевични бури в съботната вечер.

Екологичният отпечатък от планираното мегашоу също предизвика вълна от тревога. Организаторите имат амбицията да поставят официален световен рекорд на Гинес за най-голямото пиротехническо шоу в историята, надминавайки досегашното постижение от 2016 г. във Филипините.

Планът предвижда изстрелването на около 850 000 фойерверки от 10 различни локации в града, включително от осем шлепа в река Потомак. Шоуто ще продължи рекордните 40 минути – двойно повече от обичайното. Вътрешни документи на Службата за националните паркове обаче предупреждават, че подобен обем пиротехника в комбинация с горещото време вероятно ще доведе до опасно и силно нездравословно замърсяване на въздуха в централните части на Вашингтон.

Тържествата в останалата част от страната

Докато Вашингтон се подготвя за речите на Тръмп и рекордното светлинно шоу, останалата част от САЩ също отбелязва историческия крайъгълен камък с мащабни инициативи. В Ню Йорк традиционната кристална топка на „Таймс Скуеър“ ще бъде спусната общо осем пъти в полунощ, за да отбележи настъпването на празника във всяка една от часовите зони на страната, което ще бъде придружено от голямо пиротехническо шоу по-рано вечерта.

В същото време Филаделфия – мястото, където в „Индипендънс Хол“ преди 250 години е подписана Декларацията за независимостта – се превърна в център на културни и спортни емоции. Градът е домакин на грандиозен празничен концерт с участието на световни звезди като Кристина Агилера и Мийк Мил, а в по-ранните часове на деня прие и финалния за града мач от Световното първенство по футбол, обединявайки историческото наследство със съвременния дух на Америка.