7 от 10 българи очакват финансите им да се подобрят

Проучването отчита едновременно по-оптимистични очаквания за личните финанси и по-предпазливо отношение към нови разходи и заеми.

Н ад 69% от българите очакват финансовото им състояние да се подобри, въпреки повишаването на инфлацията през последната година. Това показва третото издание на годишното проучване SmileCredit Focus на ITF Group, проведено сред над 1000 души от цялата страна на възраст между 18 и 60 години.

По-добрите очаквания за личните финанси обаче не водят до намерение за повече разходи. Почти 72% от анкетираните не планират да харчат повече през 2026 г. спрямо предходната година.

В същото време намалява и делът на хората, които възнамеряват да използват потребителски кредит.

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По-малко хора планират да теглят кредит

През изминалата година потребителски кредит са използвали 69% от участниците в проучването, докато през тази година такова финансиране смятат да използват 52,2%. Разликата е близо 17 процентни пункта.

Сред анкетираните, които са ползвали потребителски кредит, 26,8% са теглили сума до 2500 евро, а 26,3% - до 500 евро.

Най-голям дял - 30,4%, са изплащали кредита си за срок до шест месеца. Други 25,7% са посочили срок до една година, а 25,8% са изплащали задължението си по-дълго.

Кредитът все по-често се търси през телефона

Проучването показва силно предпочитание към дистанционното кандидатстване.

Над 85% от анкетираните избират дистанционен канал, а 67% предпочитат да подават заявката през мобилен телефон.

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Посещение или обаждане в офис предпочитат 14,3%, кандидатстване по телефона - 9,9%, а чрез лаптоп - 8,4%.

За повече от 43% е важно процедурата да бъде бърза, а 42,6% държат да могат да кандидатстват независимо от мястото и часа.

Източник: istock

При избора на кредит 62,6% посочват сред важните критерии лесното кандидатстване, бързото получаване на средствата, различните възможности за изплащане и лесния контакт с финансовата институция.

Размерът на лихвата е водещ фактор за 37,4% от анкетираните.

Проучването се основава на данни на ITF Group и онлайн анкета сред над 1000 потребители. Сред участниците има както клиенти на компанията, така и хора, които са използвали или планират да използват потребителски кредити от други финансови институции.