Танцуващите роботи, които превзеха света, поставиха рекорд на борсата в Шанхай

В идеоклиповете, в които роботи правят салта, танцуват върху хитове на Лейди Гага и демонстрират кунг-фу умения, отдавна превзеха социалните мрежи. Сега компанията зад тях постигна нещо още по-впечатляващо – исторически рекорд на финансовите пазари, съобщи CNN.

Китайският гигант Unitree – най-големият производител на хуманоидни роботи в света по обем на продажбите – направи своя официален дебют на борсата в Шанхай. Първичното публично предлагане (IPO) набра зашеметяващите 6,1 милиарда юана (около 905 милиона долара) и бе презаписано над 8000 пъти. Това е абсолютен рекорд за технологичния пазар STAR, известен като „китайския Nasdaq“.

Базирана в Ханчжоу, компанията се превърна в истинското лице на роботиката в Азия. Роботите на Unitree станаха национална сензация, след като взеха участие в най-гледаното новогодишно телевизионно шоу в Китай със сложна и хореографирана танцова програма, а по-късно зашеметиха и публиката в предаването America’s Got Talent.

Социалните мрежи не са единствената им сцена – наскоро компанията представи и новия си хуманоиден робот, наречен „Супермен“, който може да скача на височина до два метра и да развива скорост на бягане от 12,66 метра в секунда.

Китай залага милиарди на новите „звезди“ в роботиката

The world's largest humanoid robot maker by sales is set to list in Shanghai, with the initial public offering already having raised 6.1 billion yuan ($905 million) and more than 8,000 times oversubscribed. https://t.co/ZPfdXzKeyO pic.twitter.com/mpAZpYMqKZ — CNN International (@cnni) August 18, 2026

На фона на забавящия се икономически растеж и намаляващата работна сила, Пекин залага милиарди долари на хуманоидните роботи, определяйки ги като „следващата критична граница в технологичното съревнование“.

Китай вече е световен лидер в сектора – през изминалата година местните компании са осигурили преобладаващата част от глобалните доставки на андроиди, изпреварвайки американски конкуренти като Tesla, Figure AI и Boston Dynamics. Дебютът на борсата прави Unitree първият производител на хуманоидни роботи, листнат в континентален Китай.

Финансовият феномен зад атрактивните шоута

Зад атрактивните хореографии стои изключително бързо развиващ се бизнес. Основана през 2016 г., Unitree е подкрепена от гиганти като Tencent, Alibaba, Meituan и стартъпа за изкуствен интелект DeepSeek.

Финансовият възход на компанията:

Скок в приходите: Нарастват над 10 пъти само за две години, достигайки близо 1,7 милиарда юана ($252 милиона).

Нарастват над 10 пъти само за две години, достигайки близо 1,7 милиарда юана ($252 милиона). Печеливш модел: За разлика от много стартъпи, Unitree вече генерира чиста печалба от 278 милиона юана ($41 милиона).

За разлика от много стартъпи, Unitree вече генерира чиста печалба от 278 милиона юана ($41 милиона). Световен лидер: С над 5500 доставени хуманоидни робота по целия свят, компанията оглавява глобалните продажби.

С над 5500 доставени хуманоидни робота по целия свят, компанията оглавява глобалните продажби. Четирикраки роботи: Популярните им „роботи-кучета“ продължават да носят стабилни приходи, оформяйки около 42% от продажбите.

Набраните от IPO-то средства ще бъдат използвани за изследвания и разработка на модели на изкуствен интелект, нов хардуер и разширяване на производствените капацитети.

Трудностите: Не само шоу, но и геополитика

Въпреки огромния медиен и финансов успех, експертите напомнят, че масовото навлизане на двукраки роботи във фабриките и домовете все още е въпрос на години. Към момента над 90% от продажбите на Unitree са насочени към изследователски и образователни институции, докато промишленото им приложение все още е под 10%.

Компанията е изправена и пред сериозен геополитически натиск:

Черният списък на САЩ: Unitree бе добавена към американския списък на компании, свързани с китайския военен сектор, и ѝ бе забранено да сключва договори с Пентагона.

Unitree бе добавена към американския списък на компании, свързани с китайския военен сектор, и ѝ бе забранено да сключва договори с Пентагона. Забрани за внос: Вашингтон наложи забрана за внос на нови хуманоидни и четирикраки роботи от чуждестранни производители с аргумента, че представляват риск за националната сигурност.

Тъй като над 40% от приходите на Unitree идват от чужбина, от компанията признават, че продължаващите ограничения от страна на САЩ могат да забавят международния им растеж, въпреки че роботизираните им звезди продължават да завладяват глобалната публика.