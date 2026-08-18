Свят

Заради виц за комунистическа песен: Разследват най-известния комедиант в Китай

Най-известният стендъп комик в Китай, Го Дъган, бе подложен на разследване, а участия му бяха отменени. Причината – импровизиран текст към известна революционна песен. Случаят показа затягащата се цензура върху артистите в страната

18 август 2026, 12:38
Заради виц за комунистическа песен: Разследват най-известния комедиант в Китай
Източник: Getty

Е дин от най-влиятелните културни фигури в Китай – популярният стендъп комедиант Го Дъган, попадна под обстрела на властите и участия му бяха отменени, след как направи шега с известна комунистическа песен, съобщава CNN.

Комикът бе обвинен в нарушаване на обществения морал, след като импровизира собствен текст към революционна песен по време на шоу в град Ухан в края на юли.

Срещу него е подаден официален сигнал до местното Бюро по култура и туризъм. Според жалбата той „не само е изопачил и вулгаризирал класическо революционно произведение, но е нарушил обществения морал и приетите стандарти за поведение“.

Случаят за пореден път подчертава тънката червена линия, по която трябва да вървят артистите в строго цензуриран Китай, където управляващата Комунистическа партия затяга идеологическия си контрол.

Текстът, който разгневи властите

Въпросната песен – „Свиря на любимата си пипа“, символизира устойчивостта на комунистическите партизански сили, борещи се срещу японската окупация по време на Втората световна война. Тя е част от класически филм от 50-те години и бе включена сред 100-те най-важни песни за 70-годишнината от основаването на Китайската народна република.

В оригиналния текст се пее: „Слънцето залязва на запад; всичко е тихо край езерото Вейшан“. Го Дъган обаче промени втората част на „всичко е тихо в Забранения град“ и я изпълни с комедиен оттенък.

Споменаването на Забранения град – вековният дворец в сърцето на Пекин, служил за седалище на китайските императори – се смята за политически чувствително, заради пряката му асоциация с тези на власт. Властите заявиха, че промененият текст не е бил предварително одобрен, което е нарушение на регулациите за търговски представления.

Ограничено пространство за изкуство

В момента срещу комика се води разследване, а голяма част от турнето му по случай 10-годишнината на неговата театрална трупа бе внезапно отменено.

Го Дъган е считан за легенда в Китай – на него се преписва възраждането на традиционното китайско комедийно изкуство „кросток“ (crosstalk). Затова новината за разследването му се превърна в една от най-горещите теми в китайските социални мрежи. Част от потребителите настояват за сурово наказание, докато други се престрашиха да загатнат, че цензорите са прекалено чувствителни.

Творците в Китай са изправени пред все по-стесняващо се пространство за изразяване, тъй като партията изисква медиите и известните личности да спазват стриктно идеологическата линия.

Това далеч не е първият такъв случай:

През 2023 г. комедиантът Ли Хаошъ бе глобен с близо 2 милиона долара, след като използва фраза, свързана с народноосвободителната армия, в шега за бездомни кучета. Впоследствие той бе със забрана за участия за неопределено време и изчезна от публичното пространство.

През 2022 г. комикът Ли Бо отнесе глоба от над 7 000 долара за шеги, свързани с пандемичните блокади в Шанхай.

Източник: CNN    
Го Дъган Цензура в Китай Стендъп комедия Комунистическа партия Идеологически контрол Политическа сатира Свобода на словото Революционна песен Забранен град Репресии срещу артисти
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Дим и мирис на изгоряло от Сърбия обгазиха Софийско и Пернишко

Дим и мирис на изгоряло от Сърбия обгазиха Софийско и Пернишко

„Не мога да го обичам повече“: Салма Хайек показа новороденото си внуче

„Не мога да го обичам повече“: Салма Хайек показа новороденото си внуче

Откъде се появи димът над София? Столична община с извънредно обяснение

Откъде се появи димът над София? Столична община с извънредно обяснение

Защо всички говорят за асистентката на Тръмп Натали? Сътрудничката, наричана „човешкият принтер“, е в центъра на нов скандал

Защо всички говорят за асистентката на Тръмп Натали? Сътрудничката, наричана „човешкият принтер“, е в центъра на нов скандал

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Mansory докопа Bugatti Mistral, сложи му покрив и му отне елегантността

Mansory докопа Bugatti Mistral, сложи му покрив и му отне елегантността

carmarket.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 1 ден
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 1 ден
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 1 ден
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джак Спароу се завръща? Джони Деп преговаря за нов филм от „Карибски пирати“

Джак Спароу се завръща? Джони Деп преговаря за нов филм от „Карибски пирати“

Любопитно Преди 2 минути

Продуцентът Джери Брукхаймър потвърди, че водим разговори с Джони Деп за участие в шестата част на „Карибски пирати“. Очаква се актьорът отново да влезе в ролята на Джак Спароу, а главната женска роля във филма да бъде поета от Маргот Роби

Снимката е илюстративна

Кръв от раждане пази 2000-годишни мистериозни рисунки в Китай

Свят Преди 15 минути

Учени разкриха как древен матриархален култ е направил вечни скалните си стенописи с помощта на шокираща ритуална смес

Древен град на брега на океан? Мистериозните образувания на Марс, които разпалиха мрежата

Древен град на брега на океан? Мистериозните образувания на Марс, които разпалиха мрежата

Любопитно Преди 22 минути

Необичайни образувания на Марс отново разпалиха теориите за извънредно развита древна цивилизация. Според ентусиасти, известното „Лице на Марс“ и съседните структури са били част от крайбрежен град, разположен край изчезнал марсиански океан

Новата лунна надпревара: Защо САЩ се притесняват от космическите планове на Китай

Новата лунна надпревара: Защо САЩ се притесняват от космическите планове на Китай

Свят Преди 26 минути

Стремителният напредък на китайската космическа програма и амбицията на Пекин за изграждане на постоянна лунна база до 2040 г. поставят началото на нова космическа надпревара, в която залогът е контролът върху ключови ресурси и бъдещите правила в космоса

Тараторът е най-новото предложение за талисман на „Евровизия“: Шега или перфектен символ?

Тараторът е най-новото предложение за талисман на „Евровизия“: Шега или перфектен символ?

България Преди 29 минути

Розово фламинго, гларус с артистични гласови данни и интернет мемета превземат надпреварата за официален символ на песенния конкурс

Солун

Куриоз в Солун: Задържаха българин, докато краде... уличен стълб

България Преди 39 минути

Полицията била извикана след сигнал от жители на района. Смята се, че преди това мъжът е отстранил още четири улични стълба

,

Танцуващите роботи, които превзеха света, поставиха рекорд на борсата в Шанхай

Любопитно Преди 40 минути

Китайският лидер в роботиката Unitree, станал известен с танцуващите си и кунг-фу андроиди, записа рекорд на борсата в Шанхай. Публичното предлагане бе презаписано 8000 пъти и набра над $900 млн., въпреки натиска от страна на САЩ

Новият здравен хит в социалните мрежи: Лицето ви „говори“ за дефицит на желязо

Новият здравен хит в социалните мрежи: Лицето ви „говори“ за дефицит на желязо

Любопитно Преди 53 минути

Косопадът, сухата кожа и тъмните кръгове могат да имат много причини, а експертите предупреждават да не се поставя диагноза по социалните мрежи

Проучването отчита едновременно по-оптимистични очаквания за личните финанси и по-предпазливо отношение към нови разходи и заеми.

7 от 10 българи очакват финансите им да се подобрят

Парите ни Преди 1 час

Повечето обаче не планират да увеличават разходите си, а интересът към потребителските кредити намалява

Зрелищен комедиен сблъсък в тринадесетата седмица на „Великият понеделник“

Зрелищен комедиен сблъсък в тринадесетата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 1 час

Гласуването в кампанията на KINO NOVA е активно и всички участници в него могат да спечелят награди

Чудо: Брутално пребитото 5-годишно дете от Новачене вече е вън от реанимация

Чудо: Брутално пребитото 5-годишно дете от Новачене вече е вън от реанимация

България Преди 1 час

Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно, съобщиха от болницата

Най-силен натиск през юли се отчита при услугите, свързани с развлечения, спорт, култура, ресторанти и хотели.

Ще продължат ли да поскъпват ресторантите и хотелите

Парите ни Преди 1 час

Икономисти обясняват кои фактори стоят зад ръста на цените и къде вече има признаци на успокояване

„Изядохме го!“: Зловещият план за бягство на трима руски затворници, завършил с канибализъм

„Изядохме го!“: Зловещият план за бягство на трима руски затворници, завършил с канибализъм

Любопитно Преди 1 час

През 1994 г. трима затворници в руска колония измислят брутален план: да извършат канибализъм, за да бъдат обявени за невменяеми и преместени в Москва. Заговорът обаче взема кървав обрат, когато двама от тях се обръщат срещу третия

<p>Най-големият електрически самолет в света направи първия си полет</p>

Технологична революция в небето: Най-големият електрически самолет в света направи първия си полет

Любопитно Преди 1 час

Най-големият изцяло електрически самолет в света осъществи първия си успешен полет. Изразходваното електричество за теста струваше едва 5 долара, отваряйки вратата за по-евтини и зелени пътувания

Голям пожар в „Драгалевци“: Строителна техника подпали къща, три екипа гасиха пламъците

Голям пожар в „Драгалевци“: Строителна техника подпали къща, три екипа гасиха пламъците

България Преди 2 часа

Пламъците са тръгнали от строителна техника на столичната ул. „Отец Генадий“ и бързо са обхванали съседна къща. На място са три пожарни екипа и полиция, няма данни за пострадали

Бях девствена до 30-годишна възраст - съжалявам ли? Ето истината

Бях девствена до 30-годишна възраст - съжалявам ли? Ето истината

Свят Преди 2 часа

Бетани Бийл разказва за решението, което взела на 13 години, и защо седем години след сватбата продължава да не съжалява

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките облизват собствените си дупета

dogsandcats.bg

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg
1

Преди първите студове: кой отоплител харчи най-малко

sinoptik.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg

Сърцераздирателно сбогом: Владимир Кличко с емоционално послание след кончината на Хейдън Панетиер

Edna.bg

Мариус Куркински влиза в ролята на небесен пратеник в нова фентъзи драма

Edna.bg

Обявиха групата на Левски за мача с АЕК Атина

Gong.bg

Бивш играч на ЦСКА блесна с асистенция в дебюта си в Турция

Gong.bg

Софийско и Пернишко са задимени заради огромен пожар на границата ни със Сърбия

Nova.bg

Жестоко пребитото дете от Новачене излезе от реанимация

Nova.bg