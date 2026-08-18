Заради виц за комунистическа песен: Разследват най-известния комедиант в Китай

Е дин от най-влиятелните културни фигури в Китай – популярният стендъп комедиант Го Дъган, попадна под обстрела на властите и участия му бяха отменени, след как направи шега с известна комунистическа песен, съобщава CNN.

Комикът бе обвинен в нарушаване на обществения морал, след като импровизира собствен текст към революционна песен по време на шоу в град Ухан в края на юли.

Срещу него е подаден официален сигнал до местното Бюро по култура и туризъм. Според жалбата той „не само е изопачил и вулгаризирал класическо революционно произведение, но е нарушил обществения морал и приетите стандарти за поведение“.

Случаят за пореден път подчертава тънката червена линия, по която трябва да вървят артистите в строго цензуриран Китай, където управляващата Комунистическа партия затяга идеологическия си контрол.

Текстът, който разгневи властите

Въпросната песен – „Свиря на любимата си пипа“, символизира устойчивостта на комунистическите партизански сили, борещи се срещу японската окупация по време на Втората световна война. Тя е част от класически филм от 50-те години и бе включена сред 100-те най-важни песни за 70-годишнината от основаването на Китайската народна република.

В оригиналния текст се пее: „Слънцето залязва на запад; всичко е тихо край езерото Вейшан“. Го Дъган обаче промени втората част на „всичко е тихо в Забранения град“ и я изпълни с комедиен оттенък.

Споменаването на Забранения град – вековният дворец в сърцето на Пекин, служил за седалище на китайските императори – се смята за политически чувствително, заради пряката му асоциация с тези на власт. Властите заявиха, че промененият текст не е бил предварително одобрен, което е нарушение на регулациите за търговски представления.

Ограничено пространство за изкуство

В момента срещу комика се води разследване, а голяма част от турнето му по случай 10-годишнината на неговата театрална трупа бе внезапно отменено.

Го Дъган е считан за легенда в Китай – на него се преписва възраждането на традиционното китайско комедийно изкуство „кросток“ (crosstalk). Затова новината за разследването му се превърна в една от най-горещите теми в китайските социални мрежи. Част от потребителите настояват за сурово наказание, докато други се престрашиха да загатнат, че цензорите са прекалено чувствителни.

Творците в Китай са изправени пред все по-стесняващо се пространство за изразяване, тъй като партията изисква медиите и известните личности да спазват стриктно идеологическата линия.

Това далеч не е първият такъв случай:

През 2023 г. комедиантът Ли Хаошъ бе глобен с близо 2 милиона долара, след като използва фраза, свързана с народноосвободителната армия, в шега за бездомни кучета. Впоследствие той бе със забрана за участия за неопределено време и изчезна от публичното пространство.

През 2022 г. комикът Ли Бо отнесе глоба от над 7 000 долара за шеги, свързани с пандемичните блокади в Шанхай.