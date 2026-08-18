България

Дим и мирис на изгоряло от Сърбия обгазиха Софийско и Пернишко

В района се усеща и мирис на горяла растителност

Надежда Неменски Надежда Неменски

Обновена преди 1 минута / 18 август 2026, 12:46
Дим и мирис на изгоряло от Сърбия обгазиха Софийско и Пернишко
Източник: iStock/GettyImages

Г олям пожар в Сърбия, в близост до българската граница, предизвика силно задимяване в части от Софийско и Пернишко. В района се усеща и мирис на горяла растителност.

От Столичния инспекторат вече започнаха да изследват нивото на фините прахови частици над София. Засега няма информация за блокирани полети заради задимяването. Данни от няколко измервателни станции бяха публикувани от Столичната община.

Задимяване и неприятна миризма са усетени в различни части на София, като за последния час са подадени над 40 сигнала. Столична община съобщава, че няма активни пожари на територията на града или в непосредствена близост до него.

От Община Костинброд предупредиха жителите да бъдат особено внимателни и публикуваха препоръки за безопасност, съобщава NOVA.

Препоръчва се хората да затворят прозорците и вратите на домовете си и да избягват престой на открито. Съветва се също да не се извършват физически натоварвания навън.

Особено внимание трябва да обърнат родителите на малки деца, възрастните хора и хората с дихателни проблеми. При затруднено дишане или неразположение трябва да бъде потърсена медицинска помощ.

От общината призовават гражданите да следят официалните съобщения на компетентните институции и да запазят спокойствие.

Задимяване е регистрирано и в района на Трън, като причината най-вероятно е пожар на територията на Сърбия. Това съобщи кметът на община Трън Цветислава Цветкова.

Тя обясни, че на територията на община Трън към момента не е установен пожар. „Задимяване има в района на цяло Знеполе, както и в селата Горна Мелна, Къшле, Горочевци и Пенкьовци и други населени места в района. Има задимяване, но в момента не установяваме проблем на територията на община Трън. Най-вероятно това идва от съседни територии, но не можем да кажем, тъй като нямаме точна информация какво се случва“, каза Цветкова.

За проверка на ситуацията са мобилизирани служители на Гранична полиция, доброволци и представители на горското стопанство, както и кметски наместници и служители на общината. Районът е обиколен, но пожар на територията на община Трън не е установен.

„Имаме готовност, но нямаме информация дали пожарът е наблизо“, допълни кметът на Трън.

От Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Брезник заявиха за БТА, че при тях не са постъпвали сигнали за пожар.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg, БТА/Милен Миланов, кореспондент в Перник, Агенция "Фокус"    
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Дим и мирис на изгоряло от Сърбия обгазиха Софийско и Пернишко

Дим и мирис на изгоряло от Сърбия обгазиха Софийско и Пернишко

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