Новият здравен хит в социалните мрежи: Лицето ви „говори“ за дефицит на желязо

„Лице с нисък феритин“ е вирусен термин, а не медицинска диагноза. Някои признаци като косопад, блед или повяхнал тен, суха кожа и напукани устни могат да се срещат при недостиг на желязо, но имат и много други възможни причини.

Феритинът показва запасите от желязо в организма, но една-единствена стойност не е достатъчна за надеждна оценка. При съмнение лекарите могат да назначат панел, включващ феритин, серумно желязо, TIBC и насищане на трансферина.

Не е препоръчително да се приемат железни добавки само заради симптоми или публикации в социалните мрежи. При доказан дефицит лечението може да включва храни, богати на желязо, добавки или венозно желязо, но подходът трябва да бъде определен според причината и конкретното състояние.

The Internet is obsessed with ferritin face—and if you have dull, dry skin and excessive hair shedding, you may be, too. https://t.co/GOKNeXAWfn — Vogue Runway (@VogueRunway) August 11, 2026

Най-новата мания в социалните мрежи, свързана със здравето и добрия външен вид, е насочена към откриването на различни дисбаланси в организма. Преименуването на реални здравословни проблеми, от „кортизолно лице“ и „кортизолния коктейл“ до лимфното ходене, понякога може да бъде изтощително, докато човек не открие нещо ново за себе си и за собственото си здраве. Ако страдате от прекомерен косопад, тъмни кръгове под очите, напукани устни и повяхнал тен, има голяма вероятност интернет вече да ви е убедил, че може да имате т.нар. „лице с нисък феритин“.

Този станал вирусен термин се използва за обозначаване на характерни признаци, които според популярните публикации могат да подсказват недостиг на желязо. А тъй като този основен за организма минерал е необходим за производството на червени кръвни клетки, растежа на косата, доброто настроение и нормалната овулация, все повече хора търсят начини да разпознаят симптомите още в началото, преди проблемът да се задълбочи. Но преди да започнете да се тревожите и да си поставяте диагноза сами, е добре първо да прочетете следващото.

Какво представлява феритинът и защо е толкова важен за жените?

Какво представлява феритинът?

Както обяснява д-р Йелена Гинзбург, директор на научните изследвания в Института за транслационна медицина и фармакология и професор в Онкологичния институт „Тиш“ към Медицинския факултет „Айкан“ на болница „Маунт Синай“, феритинът е протеин, който позволява на организма да съхранява желязото по безопасен начин. Тя го оприличава на своеобразен „вътреклетъчен контейнер“.

„Когато организмът има нужда да съхранява повече желязо, той произвежда повече феритин“, казва д-р Гинзбург.

Лекарите използват концентрацията на серумния феритин - кръвен тест, който измерва количеството феритин, като един от най-полезните показатели за това колко желязо е налично в организма, обяснява тя. Този показател дава по-точна представа за общите запаси от желязо в тялото, отколкото простото измерване на количеството желязо, налично в момента на вземане на кръвната проба.

„Разбира се, можем да измерим желязото, но това ни показва само какво е налично в конкретния момент. Ако сте закусили обилно с храна, богата на желязо, стойността на серумното желязо ще бъде повишена за 30 минути. Но това не означава, че в организма ви като цяло има достатъчно желязо. Означава само, че сте получили достатъчно желязо от едно хранене, което за кратко е повишило стойността на серумното желязо“, казва тя.

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Съществува ли наистина „лице с нисък феритин“?

Не, поне не от медицинска гледна точка. „Лице с нисък феритин“ не е медицинска диагноза и не е реален клиничен термин.

Д-р Реджин Дж. Матийо, сертифициран дерматолог и член на Skin of Color Society, обяснява, че терминът се използва основно в социалните мрежи, за да описва промени по лицето, които могат да се появят при недостиг на желязо.

„Това насочи вниманието към нещо, което дерматолозите познават от години: хранителните дефицити понякога могат да се проявят по кожата, косата и ноктите“, казва д-р Матийо.

Но това, че може да имате някои от тези симптоми, не означава, че трябва веднага да си поставяте диагноза недостиг на желязо. Експертите подчертават също, че по-важно е да се поддържат здравословни запаси от желязо в организма, отколкото човек да се тревожи как да предотврати появата на „лице с нисък феритин“.

„Целта е да установим дали симптомите са причинени от недостиг на желязо, ако такъв е налице, или дали се дължат на други причини, когато няма недостиг на желязо“, казва д-р Гинзбург.

„Едно от най-големите погрешни схващания, с които се сблъсквам, е, че всеки козметичен проблем може да бъде решен с нов продукт или хранителна добавка. В действителност продължителният косопад или промените в тена понякога могат да са отражение на процеси, протичащи вътре в организма, което прави поставянето на точна диагноза също толкова важно, колкото и добрата рутинна грижа за кожата“, допълва д-р Матийо.

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Как недостигът на желязо влияе на кожата и косата?

Когато запасите от желязо в организма се изчерпят, тялото естествено дава приоритет на жизненоважните органи пред тъкани като кожата и косата, обяснява д-р Матийо.

Това може да доведе до повяхнал или блед тен, суха кожа, засилен косопад, чупливи нокти или появата на пукнатини в ъглите на устата. При хората с по-тъмен цвят на кожата тенът може да изглежда по-повяхнал или уморен.

Отново обаче, наличието на някои от тези симптоми не означава автоматично, че организмът изпитва недостиг на желязо. Д-р Матийо обяснява, че хората с ниски нива на феритин могат да имат напълно нормална кожа, докато при други хора със същите проблеми с кожата и косата причината може да е съвсем различна.

Затова тези симптоми трябва да се приемат по-скоро като сигнали, че нещо може да не е наред и си струва да бъде проверено от лекар.

„Разглеждам тези прояви като потенциални подсказки, а не като категорични отговори. Подобни промени могат да се наблюдават и при хормонални промени, заболявания на щитовидната жлеза, други хранителни дефицити и дори в резултат на естествения процес на стареене. Именно затова медицинската оценка е толкова важна“, казва тя.

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Как да разберете дали имате недостиг на желязо?

Тъй като симптомите, които често се свързват с недостиг на желязо, могат да имат и редица други причини, единственият надежден начин да разберете дали действително имате такъв дефицит е да получите правилна медицинска диагноза.

Дори ако имате някои от по-добре проучените симптоми, които често се свързват с недостиг на желязо, например необичайни хранителни желания, косопад или възпален език, най-добре е да се консултирате с лекар и да си направите пълен изследователски панел за желязо.

Според д-р Матийо той обикновено включва изследване на феритин, серумно желязо, общ железосвързващ капацитет (TIBC) и насищане на трансферина.

„Заедно тези изследвания показват колко желязо циркулира в организма, колко ефективно се пренася и какво количество се съхранява. Разглеждането на цялостната картина предоставя много по-смислена информация, отколкото да се разчита само на една стойност“, обяснява тя.

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Какво можете да направите, ако имате недостиг на желязо?

След като лекар установи, че действително имате недостиг на желязо, той ще определи подход за възстановяване на нивата му в организма.

Всичко зависи от конкретния човек, но лекарите могат да препоръчат комплексен подход, който включва увеличаване на приема на храни, богати на желязо, прием на железни добавки или дори венозни инфузии с желязо.

Експертите обаче съветват да се подхожда много внимателно към железните добавки, тъй като те са предназначени за хора, които действително имат нужда от тях. Д-р Матийо посочва, че приемът на желязо може да бъде изключително полезен за човек с дефицит, но ненужното приемане на добавки може да бъде вредно.

И както винаги, целта трябва първо да бъде установяване на причината за симптомите, а след това създаване на индивидуален план за лечение.

„Философията ми е проста: лекувайте човека, а не вирусния тренд. Изтъняването на косата, сухата кожа или повяхналият тен могат да имат много различни причини. След като установите какво стои зад тези промени, можете да изберете лечение, което е едновременно ефективно и подходящо“, казва тя.