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Тараторът е най-новото предложение за талисман на „Евровизия“: Шега или перфектен символ?

Розово фламинго, гларус с артистични гласови данни и интернет мемета превземат надпреварата за официален символ на песенния конкурс

18 август 2026, 13:31
Тараторът е най-новото предложение за талисман на „Евровизия“: Шега или перфектен символ?
Източник: NOVA

П одготовката за „Евровизия 2027“ в Бургас вече придобива изключително колоритен оттенък. След като бе обявено, че надпреварата за творчески концепции е напълно отворена, местни институции, артисти и потребители в социалните мрежи побързаха да лансират своите най-екстравагантни идеи за талисман на шоуто.

Капибара срещу еврогларус за талисман на „Евровизия“ в Бургас

Световният любимец Kapi: Спокойствие в хаоса

Най-екзотичното предложение дойде от екипа на Зоопарк - Бургас, които номинираха капибарата Kapi. Макар южноамериканският гризач да няма нищо общо с българската природа, от зоопарка изтъкват, че точно в това се крие чарът му. Капибарата е световен интернет феномен, известен със своето пословично спокойствие, приятелски чар и способност да съжителства с всички - качества, които перфектно припокриват духа на обединението в „Евровизия“.

Еврогларусът: Звуковата визитка на морския град

За автентичния бургаски дух се застъпиха от Държавен куклен театър - Бургас. Тяхното предложение е Еврогларусът - герой, вдъхновен от спектакъла „Бургаски гларуси“. Според сценографите и актьорите, неповторимият глас на птицата е най-разпознаваемата звукова марка на града. Те са готови да изработят майсторска професионална кукла, която да оглави тържествата.

Розовото фламинго FLAMI: Екстравагантност от езерата

Неофициалният фен профил eurovision.burgas предложи коренно различна визия – яркорозовото фламинго FLAMI. Вдъхновението тук са истинските ята от птици, които от години обитават Бургаските езера. Замислен като танцуващ, супер забавен и екстравагантен герой, FLAMI има за цел да донесе лятно настроение, парти ритъм и природна красота.

Народният кандидат: Купа с таратор

След като списъкът с животински претенденти набъбна, социалните мрежи реагираха с традиционна забава и самоирония. Като най-новата шега се роди идеята талисман на конкурса да стане… купа с таратор. Онлайн потребителите с усмивка отбелязват, че студената супа е най-искреният символ на българското лято, националната кухня и гостоприемство, което я прави перфектния "кулинарен талисман" за чуждестранните гости.

 

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