Почина музикантът Боян Христов

Отиде си музикантът, текстописец и продуцент Боян Христов. Тъжната новина съобщиха негови близки, след като през последната година той водеше тежка битка за живота си.

„С тъга в сърцето трябва да ви съобщим, че нашият мил, добър и чистосърдечен Боби отлетя от този свят след голяма, дори лъвска, борба за живот, която той води смело и непримиримо до последния си дъх“, написаха близките му.

Те благодариха на лекарите и медицинските специалисти, грижили се за него през последната година, както и на всички хора, които са го подкрепяли финансово и духовно по време на лечението.

„Душата му вече лети свободна, далеч от болката. А талантът му - той ще се помни вечно, защото такива хора, гласове и личности... те никога не се забравят!“, се казва още в публикацията.

Тежката битка за живота му

Боян Христов дълго време се бореше с тежко онкологично заболяване, а за подпомагане на лечението му беше организирана и дарителска кампания. В един призивите за помощ близките му разказаха, че след започване на подготвителна терапия преди основното лечение състоянието му се е усложнило. По информация на семейството тогава са се активирали бъбречна недостатъчност, сепсис и пневмония.

Христов е бил настанен в МБАЛ Ботевград, където състоянието му е било стабилизирано. Впоследствие близките му потърсиха помощ за преместването му в лечебно заведение в София с нефрология, където да бъде продължено лечението и да се извършва хемодиализа.

Кой беше Боян Христов

Боян Христов по образование е актьор, а по призвание – музикант. Приема себе си като нещо повече от певец. От ранна възраст той иска да е част от целия процес по създаване на един музикален проект, пише БНР.

Роден е в Пловдив в семейство на музиканти. Майка му е класически музикант, а баща му свири в група. Винаги е бил обграден от качествена и стойностна музика. Въпреки това сам развива интереса си към музикалното изкуство, тъй като от малък иска да бъде музикант. Усъвършенства таланта си дотам, че работи с най-емблематичните имена в съвременната българска поп музика: Мария Илиева, Любо Киров, Поли Генова, Хилда Казасян, Михаела Филева, Марияна Попова и др.

Талантът на Боян изгрява още в младежките му години, когато печели първо място на конкурса за млади поп изпълнители на предаването „Хит минус едно“. Песента, с която завладява сърцата на журито, е на Лайнъл Ричи „Hello”.

Той е вокалист в първата момчешка група в България „032“, създадена през 2005 г. на продуцентски принцип. Оттогава датират и познанствата му с Графа, Краси от Д2, Мария Илиева.

Боян Христов работи заедно с Мария Илиева като създава музиката и текста на емоционалната балада „Нека вали“. Песента става изключително разпознаваема и харесвана от публиката.

Друг голям музикант, когото познава от времето, в което Боян е вокалист в зората на „032“, е Любо Киров. Впоследствие Любо Киров делегира на Боян цялата продуцентска дейност върху целия поп албум на Тита, който излезе. Боян композира и подбира всички песни в този албум, който Любо описва като „малък шедьовър“.

Сценичните изяви на Боян Христов през годините не са много, тъй като за него светлините на прожекторите не са самоцел. Стремежът му е да създава качествена музика и некомерсиално присъствие на изпълнителите. За Боян песента не е продукт за продажба, а средство, което разкрива истинската същност на артиста.