САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

А дминистрацията на американския президент Доналд Тръмп се подготвя да отпечата нова банкнота от 250 долара, която може да носи неговия портрет, ако законодателите разрешат този ход.

Федералният закон забранява печатането на американски пари с лика на жив човек, но съюзници на Тръмп в Конгреса внесоха законодателство, което да направи изключение. Говорител на Министерството на финансите заяви пред BBC, че агенцията „провежда подходящо планиране и надлежна проверка“ в отговор на законопроекта.

Законодателите, стоящи зад инициативата, заявиха, че сумата на банкнотата ще символизира 250-ата годишнина на страната през тази година. Ако бъде одобрен, това ще бъде поредният пример за опитите на Тръмп и неговите съюзници да поставят лицето, името и лика му върху национални институции и символи.

Художествените концепции за банкнотата от 250 долара все още не са публично оповестени, но Службата за гравиране и печат (BEP) – подотдел на Министерството на финансите, който разработва и произвежда американската валута – вече е поискала проекти. Вестник „Вашингтон Поуст“ първи съобщи за плановете на финансовото министерство.

„Ако този законодателен мандат бъде подписан като закон, BEP действа проактивно за производството на възпоменателна банкнота от 250 долара, която по подходящ начин ще отбележи 250-ата годишнина на нашата велика нация“, се казва в изявление на говорителя на Министерството на финансите.

Подписът на Тръмп вече е предвиден да се появи върху американските хартиени банкноти като част от честванията на юбилея на нацията.

Новото законодателство беше внесено миналата година от представителя на Камарата на представителите на САЩ Джо Уилсън, републиканец от Южна Каролина. То се нуждае от одобрението както на Камарата на представителите, така и на Сената на САЩ.

Попитан за евентуалната нова банкнота по време на брифинг в Белия дом в четвъртък, министърът на финансите Скот Бесент заяви, че „всичко е в ръцете“ на Конгреса и че въпреки че неговото ведомство се подготвя в случай, че законът бъде приет, Министерството на финансите ще спази закона.

Той също така добави, че не смята, че „има нещо нередно“ в това върху банкнота, отбелязваща 250-ата годишнина на страната, да бъде изобразен човекът, който заема поста по време на същата тази годишнина.

Ходът за създаване на банкнота от 250 долара обаче може да наруши друг федерален закон, който изрично определя деноминациите, които могат да бъдат произвеждани. Този закон не включва сумата от 250 долара.

Американският сенатор Марк Уорнър, който е член на комисията по банково дело в Сената, разкритикува плановете. „Докато американците се борят с нарастващите разходи за бензин, хранителни стоки, жилища и здравеопазване, приоритетите на президент Тръмп за доларите на данъкоплатците са напълно откъснати от предизвикателствата, пред които семействата се изправят всеки ден“, заяви в изявление Уорнър, демократ от Вирджиния.

„Ако този Бял дом влагаше поне наполовина толкова енергия в работата за намаляване на разходите, колкото в подхранването на егото на президента, на американските семейства нямаше да им трябва тази нова банкнота от 250 долара, само за да напълнят резервоарите на колите си“, каза още той.

Банкнотата от 100 долара с лика на Бенджамин Франклин, един от бащите-основатели на САЩ, е най-голямата банкнота, която се печата днес. В миналото САЩ са издавали и по-големи купюри, включително банкноти от 500, 1000 и 10 000 долара, но те бяха спрени от производство през 1969 г. Те остават законно платежно средство, но не са в обращение, тъй като се съхраняват предимно от частни колекционери на валута.

Разработването на нови банкноти обикновено отнема години и включва редица агенции, включително Борда на Федералния резерв и Секретната служба на САЩ. Дизайните също се пазят в строга тайна.

„Дизайните на банкнотите обикновено се оповестяват публично шест до осем месеца предварително с цел глобално информиране на обществеността и обучение на хората, работещи с пари в брой. Ако това се направи по-рано, това би помогнало на фалшификаторите и би предизвикало объркване на пазара, намалявайки доверието в американската валута“, според BEP.

Не е ясно дали банкнотите ще могат да бъдат отпечатани навреме за 250-ата годишнина на 4 юли.

Откакто встъпи в длъжност миналата година, Тръмп и неговите съюзници работят за поставянето на неговото лице, име и лик върху обществени сгради и американски символи.

Центърът „Кенеди“ беше преименуван, за да включва името на Тръмп, а неговият портрет ще бъде изобразен на американските паспорти. Президентският самолет „Air Force One“ също се пребоядисва в предпочитаните от Тръмп цветове.