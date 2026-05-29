Свят

САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

29 май 2026, 10:35
САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?
Източник: iStock/GettyImages

А дминистрацията на американския президент Доналд Тръмп се подготвя да отпечата нова банкнота от 250 долара, която може да носи неговия портрет, ако законодателите разрешат този ход.

Федералният закон забранява печатането на американски пари с лика на жив човек, но съюзници на Тръмп в Конгреса внесоха законодателство, което да направи изключение. Говорител на Министерството на финансите заяви пред BBC, че агенцията „провежда подходящо планиране и надлежна проверка“ в отговор на законопроекта.

Законодателите, стоящи зад инициативата, заявиха, че сумата на банкнотата ще символизира 250-ата годишнина на страната през тази година. Ако бъде одобрен, това ще бъде поредният пример за опитите на Тръмп и неговите съюзници да поставят лицето, името и лика му върху национални институции и символи.

Художествените концепции за банкнотата от 250 долара все още не са публично оповестени, но Службата за гравиране и печат (BEP) – подотдел на Министерството на финансите, който разработва и произвежда американската валута – вече е поискала проекти. Вестник „Вашингтон Поуст“ първи съобщи за плановете на финансовото министерство.

Embed from Getty Images

„Ако този законодателен мандат бъде подписан като закон, BEP действа проактивно за производството на възпоменателна банкнота от 250 долара, която по подходящ начин ще отбележи 250-ата годишнина на нашата велика нация“, се казва в изявление на говорителя на Министерството на финансите.

Подписът на Тръмп вече е предвиден да се появи върху американските хартиени банкноти като част от честванията на юбилея на нацията.

Новото законодателство беше внесено миналата година от представителя на Камарата на представителите на САЩ Джо Уилсън, републиканец от Южна Каролина. То се нуждае от одобрението както на Камарата на представителите, така и на Сената на САЩ.

Попитан за евентуалната нова банкнота по време на брифинг в Белия дом в четвъртък, министърът на финансите Скот Бесент заяви, че „всичко е в ръцете“ на Конгреса и че въпреки че неговото ведомство се подготвя в случай, че законът бъде приет, Министерството на финансите ще спази закона.

Той също така добави, че не смята, че „има нещо нередно“ в това върху банкнота, отбелязваща 250-ата годишнина на страната, да бъде изобразен човекът, който заема поста по време на същата тази годишнина.

Ходът за създаване на банкнота от 250 долара обаче може да наруши друг федерален закон, който изрично определя деноминациите, които могат да бъдат произвеждани. Този закон не включва сумата от 250 долара.

Американският сенатор Марк Уорнър, който е член на комисията по банково дело в Сената, разкритикува плановете. „Докато американците се борят с нарастващите разходи за бензин, хранителни стоки, жилища и здравеопазване, приоритетите на президент Тръмп за доларите на данъкоплатците са напълно откъснати от предизвикателствата, пред които семействата се изправят всеки ден“, заяви в изявление Уорнър, демократ от Вирджиния.

„Ако този Бял дом влагаше поне наполовина толкова енергия в работата за намаляване на разходите, колкото в подхранването на егото на президента, на американските семейства нямаше да им трябва тази нова банкнота от 250 долара, само за да напълнят резервоарите на колите си“, каза още той.

Банкнотата от 100 долара с лика на Бенджамин Франклин, един от бащите-основатели на САЩ, е най-голямата банкнота, която се печата днес. В миналото САЩ са издавали и по-големи купюри, включително банкноти от 500, 1000 и 10 000 долара, но те бяха спрени от производство през 1969 г. Те остават законно платежно средство, но не са в обращение, тъй като се съхраняват предимно от частни колекционери на валута.

Разработването на нови банкноти обикновено отнема години и включва редица агенции, включително Борда на Федералния резерв и Секретната служба на САЩ. Дизайните също се пазят в строга тайна.

„Дизайните на банкнотите обикновено се оповестяват публично шест до осем месеца предварително с цел глобално информиране на обществеността и обучение на хората, работещи с пари в брой. Ако това се направи по-рано, това би помогнало на фалшификаторите и би предизвикало объркване на пазара, намалявайки доверието в американската валута“, според BEP.

Не е ясно дали банкнотите ще могат да бъдат отпечатани навреме за 250-ата годишнина на 4 юли.

Откакто встъпи в длъжност миналата година, Тръмп и неговите съюзници работят за поставянето на неговото лице, име и лик върху обществени сгради и американски символи.

Центърът „Кенеди“ беше преименуван, за да включва името на Тръмп, а неговият портрет ще бъде изобразен на американските паспорти. Президентският самолет „Air Force One“ също се пребоядисва в предпочитаните от Тръмп цветове.

По темата

Доналд Тръмп банкнота от 250 долара Министерство на финансите на САЩ САЩ 250-годишнина американска валута законодателство Служба за гравиране и печат американски долар политика
Последвайте ни
Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Баща и син от Великобритания поставиха три световни рекорда с околосветско пътешествие с велосипеди

Баща и син от Великобритания поставиха три световни рекорда с околосветско пътешествие с велосипеди

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

Как работят облигациите и защо са добра алтернатива на депозитите

Как работят облигациите и защо са добра алтернатива на депозитите

pariteni.bg
Bugatti издига W16 Mistral на нови висоти със „Завръщането на младия принц“

Bugatti издига W16 Mistral на нови висоти със „Завръщането на младия принц“

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Китай прати човешки ембриони в Космоса: Секретният експеримент, който иска да промени бъдещето на човечеството

Китай прати човешки ембриони в Космоса: Секретният експеримент, който иска да промени бъдещето на човечеството

Свят Преди 47 минути

Докато САЩ и Пекин спорят кой ще владее Луната, тайният петдневен тест в орбита трябва да отговори на най-големия въпрос: Възможно ли е изобщо да се размножаваме и да създаваме живот извън Земята?

,

Находка на 121 млн. години: Учени откриха птица, ухажвала партньори с гигантски шлейф от пера

Любопитно Преди 49 минути

Учените смятат, че екземплярът е бил мъжки, тъй като в днешно време дългите декоративни опашни пера обикновено принадлежат на мъжките птици

,

Съдят германка, набирала средства за задържани екстремисти от "Ислямска държава"

Свят Преди 1 час

Твърди се, че в продължение на пет години тя е събрала близо 14 000 евро чрез различни онлайн платформи

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Свят Преди 1 час

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, в близост до границата с Украйна, и рани двама души

От мистерия до медицина: Как науката разкрива тайните на акупунктурата

От мистерия до медицина: Как науката разкрива тайните на акупунктурата

Любопитно Преди 1 час

Акупунктурата – практика, вкоренена в Традиционната китайска медицина (ТКМ), дълго време заемаше сивата зона между медицината и мистерият

Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция

Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция

България Преди 1 час

Нико Александров е диагностициран с рак на панкреаса и разсейки в черния дроб, а семейството му събира средства за лечение в Турция

Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора

Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора

България Преди 1 час

„Подобрение няма, но трайно увеличение на цените има“, заяви Велислава Делчева

Снимката е илюстративна

„Те ходят сред нас“: Белият дом пусна сайта Aliens.gov, но истината се оказа друга

Свят Преди 1 час

Белият дом представи в четвъртък „Aliens.gov“ – нов, ироничен уебсайт, фокусиран върху данни за арести на нелегални мигранти, а не върху разкрития за НЛО

Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Технологии Преди 1 час

Хардуерът поскъпва осезаемо през последните месеци поради множество фактори. Освен това Apple изненадващо навлезе в средния клас с MacBook Neo и промени очакванията от тези устройства. Сега погледите са към началния сегмент, който има нужда от помощ

Урсула фон дер Лайен

„Агресията на Русия прекрачи нова граница” - Фон дер Лайен коментира дрона в Румъния

Свят Преди 1 час

Рекорден демографски срив в Япония, населението спадна с 2,5 % за пет години

Рекорден демографски срив в Япония, населението спадна с 2,5 % за пет години

Свят Преди 1 час

Населението на четвъртата икономика в света е спаднало до 123 милиона души през 2025 г., според предварителни данни от преброяването

.

Прокуратурата в Чикаго разплете мистерията около жената, съдила Тръмп

Свят Преди 1 час

Тръмп е отрекъл всички обвинения и все още води съдебни битки с Каръл

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Свят Преди 1 час

Премиерът се срещна с лидерите на ЕС и НАТО

<p>Пеканов: Заради доверието към&nbsp;Радев&nbsp;ЕК размразява 370 млн. евро за България</p>

Атанас Пеканов: Заради доверието към Румен Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

България Преди 1 час

Вицепремиерът очаква законът за Антикорупционната комисия да бъде приет още днес

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани

Свят Преди 1 час

Инцидентът отново поставя под въпрос сигурността на корабоплаването в Черно море на фона на продължаващата война между Русия и Украйна

Здравни работници на „Лекари без граници“, носещи предпазни средства, преминават в ограничена зона извън изолационно отделение в болницата за многопрофилни случаи в Монгбвалу по време на дейности по превенция и реагиране на ебола на 26 май 2026 г. в Монгбвалу, Демократична република Конго.

„Ако е опасно за САЩ, опасно е и за нас“: Център за Ебола в Кения взриви мрежата

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Барбра Стрейзънд разчувства Кан с откровен разказ за битките си в Холивуд

Edna.bg

Ирена Милянкова „лекува" стреса с йога у дома, свали 4 кг.

Edna.bg

Кристиано Роналдо остана без треньор в Ал Насър

Gong.bg

Падна още една пречка по пътя на Жозе Моуриньо към "Бернабеу"

Gong.bg

Румен Радев: ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит, възможни са санкции

Nova.bg

Незаконна сеч и фалшифициране на документи: Какво разследват по казуса с “незаконния град”

Nova.bg