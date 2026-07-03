Свят

Екстремно време и скандали помрачават 250 години САЩ

Очакват се рекордни фойерверки, мащабни прояви и засилени мерки за сигурност

3 юли 2026, 11:51
Екстремно време и скандали помрачават 250 години САЩ
Източник: БТА

Н асрочените за утре празненства около 250-годишнината от основаването на Съединените американски щати ("Деня на независимостта", отбелязва се на 4 юли) привличат вниманието на световния печат.

Тръмп: Ще ви предложим най-големия митинг на всички времена

  • Великобритания:

"Екстремните метеорологични условия заплашват да провалят празненствата на Тръмп по случай 4 юли", пише британският в. "Телеграф".

Силната жега, влажността, гръмотевичните бури и големите тълпи могат да объркат празненствата във Вашингтон, окръг Колумбия.

Прогнозираните за събота и неделя във Вашингтон екстремна жега, влажност и гръмотевични бури могат да провалят тържествата, които американският президент обяви за "най-незабравимото рождено парти, което някоя страна някога е виждала". 

Очаква се столицата да бъде залята от тълпи, дошли за празненствата по повод Деня на независимостта на САЩ. Планирано е те да включват въздушни паради, военни оркестри, митинг на Тръмп и рекордно голяма заря. Организаторите планират да изстрелят 850 000 фойерверка за 40 минути, влизайки в книгата на Гинес.

Очаква се също така пиротехническото шоу да причини опасни нива на замърсяване в центъра и "много вредни за здравето" условия, показват документи, цитирани от американски медии.

Но властите се подготвят за евентуално фиаско по време на грандиозното тържество по повод четвърт хилядолетната годишнина. Вече има опасения за ниска посещаемост.

Според информации Белият дом се притеснява, че жегата, съчетана със строгите мерки за сигурност и късния график, ще възпре поддръжниците да се явят на обявения от Тръмп "митинг", което може да доведе до конфузна ситуация.

Очаква се това да бъде най-горещият 4 юли в града от десетилетия насам, като прогнозите сочат температури до 40,5 градуса и влажност, достигаща 60 процента.

През целия му мандат критиците на президента на САЩ го обвиняваха, че използва президентски събития и обществени пространства, за да трупа популярност. Решението му да определи речта си на 4 юли като предизборен митинг засили критиките, като представители на някои щати бойкотираха събитията в столицата. Най-малко 10 щата, сред които Кънектикът, Илинойс, Мейн, Северна Каролина и Вашингтон, се оттеглиха от 16-дневните тържества.

Редица музикални изпълнители също се оттеглиха от церемонията по откриването, след като разбраха колко тясно събитията са свързани с личността на Тръмп.

Има информации, че Тръмп е бил ядосан от очакванията за слаба посещаемост. Източници от Белия дом изразяват опасения, че е възможно малцина да присъстват на речта му късно вечерта утре.

В същото време в големи части от централните и източните щати на САЩ са в сила предупреждения за жега, като се очаква над 230 милиона американци да се сблъскат с температури от 37 до 43 градуса по Целзий. Десетки градове в Средноатлантическия регион и Североизтока може да преживеят един от петте най-горещи дни в историята си, което създава риск за техните собствени чествания на 4 юли.

Историята и значението на Деня на независимостта на САЩ

  • САЩ:

В. "Вашингтон пост" посвещава статия на въпроса "Защо САЩ празнуват на 4 юли". Това е "неудобен въпрос, който трябваше да бъде зададен", смята изданието - през 1776 г. Джон Адамс пише в писмо до съпругата си Абигейл, че 2 юли е най-важният момент за обявяването на независимостта на страната.

Защо Адамс смяташе, че 2 юли е решаващият ден? Защото именно тогава членовете на Континенталния конгрес одобриха предложението на делегацията от Вирджиния, в което се заявяваше, че "тези Обединени колонии са и по право трябва да бъдат свободни и независими щати".

Според Адамс това гласуване тържествено обявяваше общата ангажираност към американската независимост. В друго писмо до съпругата си на 3 юли Адамс пише: "Вчера беше решен най-важният въпрос, който някога е бил обсъждан в Америка, а по-важен от него може би никога не е бил и никога няма да бъде решен."

Други негови съвременници са на същото мнение. Но това, което те явно не са разбрали, е, че никой извън Континенталния конгрес не знае за гласуването по предложението на Вирджиния. Това, за което останалият свят научава, е гласуването по Декларацията за независимостта, което наистина се състоя на 4 юли, и печатарят поставя тази дата в горната част на документа, разпространен по целия свят.

Освен това американците приемат като "пръст на Провидението" и друго съвпадение: на 4 юли 1826 г., точно 50 години след гласуването на Декларацията, както Томас Джеферсън, така и Джон Адамс напуснаха този свят. Вероятността двама мъже, изиграли решаваща роля в създаването на нацията, да починат точно на този специален ден, надхвърля всякакви рационални представи. 

Тазгодишното честване на 250-годишнината на нацията ще бъде изпълнено с ирония, като се има предвид, че настоящият обитател на Белия дом явно вярва, че е превъплъщение на крал Джордж Трети, отбелязва в. "Вашингтон пост", но подчертава, че "все пак 250-годишнината на Америка е по-важна от всеки отделен човек".

Невиждано зрелище: Тръмп празнува 80 години с ММА клетка в Белия дом и 250 години САЩ

  • Франция:

"САЩ навършват 250 години: във Вашингтон празненствата са недобре организирани и политизирани", гласи заглавието на френския в. "Монд".

Празненствата по повод националния празник, организирани под ръководството на Доналд Тръмп, ще достигнат своя връх утре, на 4 юли. Павилионите, разположени във федералната столица, които би трябвало да почетат историята и културата на САЩ, не привличат голям брой хора, отбелязва френското издание.

Миниатюрна Триумфална арка, огромни шатри, временни павилиони и голямо колело са издигнати в зелената зона в сърцето на Вашингтон, простираща се от Капитолия до обелиска пред мемориала, посветен на Ейбрахам Линкълн. Именно там се провежда основната част от тържествата по повод 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ, които ще достигнат своя връх утре, на 4 юли, по време на националния празник. Гигантската заря се очаква да привлече стотици хиляди хора, които ще трябва да изслушат речта на Доналд Тръмп, преди нощта да падне над столицата, обхваната от жегата.

Американският президент не превърна тези тържества в събитие, обединяващо всички и постигащо консенсус, а ги използва като претекст да се самовъзвеличи и да политизира историята, подчертава френското издание.

Очаква се речта на Тръмп в подножието на планината Ръшмор да бъде "наистина дълга" въпреки жегата, отбелязва френският в. "Фигаро". На емблематичния връх се издигат гранитните ликове на четирима американски президенти и мнозина подозират, че Тръмп би искал някой ден да види там и собственото си изображение.

Това е истински символ за един президент, който смята себе си за един от най-великите управници на страната и който направи всичко възможно, за да превърне тази годишнина от основаването на САЩ в празник, посветен на неговата собствена личност: той организира политически митинг, наподобяващ предизборна кампания, на огромната зелена еспланада в сърцето на Вашингтон, и обяви най-голямото шоу с фойерверки в целия свят.

Да бъде в центъра на вниманието е втора природа за Доналд Тръмп – милиардер и бивша риалити звезда, превърнал се в невероятен политически шоумен.

В момент, в който би трябвало да цари национално единство, Америка под управлението на Доналд Тръмп е дълбоко разделена. Рейтингът на популярност на президента републиканец е близо до най-ниските си нива, повлиян от войната в Иран и високата цена на живота. Мащабната му антиимиграционна кампания и опитите му да разшири президентските правомощия са остро критикувани от демократичната опозиция.

Неговото желание да наложи своя отпечатък върху тържествата по повод 250-годишнината не винаги дава очаквания ефект, отбелязва френското издание. Свързаната с Тръмп организация "Фрийдъм 250" пое контрола над редица ключови събития в ущърб на двупартийния комитет "Америка 250", което накара някои да ги бойкотират.

Републиканците се опасяват, че непопулярността на президента може да им струва контрола над Конгреса. Това би могло да изложи самия него на рекордната трета процедура за импийчмънт. Доналд Тръмп все по-често използва честванията по повод 250-годишнината като трибуна за мобилизиране в подкрепа на Републиканската партия – и на самия него – в навечерието на решаващите междинни избори, насрочени за началото на ноември.

В момент, когато страната си припомня своите два века и половина история, триумфи и трагедии, робство и свобода, гражданска война и световни войни, проучване на университета „Куинипиак“ показа в четвъртък, че 61% от американците смятат, че Съединените щати не отговарят на идеалите, заложени в Декларацията за независимост от 1776 г., подчертава в. "Фигаро".

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