Куриоз в Солун: Задържаха българин, докато краде... уличен стълб

Д вама мъже бяха арестувани при отделни случаи на необичайни кражби в Северна Гърция – единият за опит да открадне общински уличен стълб в предградие на Солун, а другият за кражба на растения и дървета от частен имот на стойност около 12 500 евро.

Гръцката полиция съобщи в понеделник, че е задържан 21-годишен мъж, докато демонтирал метален стълб за улично осветление от тротоар в северозападната община Корделио-Евосмос в Солун, предаде Ekathimerini.

По данни на местни медии заподозреният, който според публикациите е български гражданин, прекъснал връзката на стълба с електрическата мрежа и се подготвял да го отнесе.

Полицията била извикана след сигнал от жители на района. Смята се, че преди това мъжът е отстранил още четири улични стълба, които вероятно е възнамерявал да продаде за скрап.

При друг случай, в град Пела, полицията задържала 51-годишен мъж, заподозрян в кражбата на две палми и три по-малки растения от частна градина по-рано този месец.

Според местни медии стойността на откраднатата растителност възлиза на около 12 500 евро. Растенията са били извадени от мястото и впоследствие върнати на собственика. Засега няма информация по какъв начин са били изкопани и изнесени от градината.