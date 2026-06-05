Свят

Доналд Тръмп обяви политически митинг вместо концерт за 250-годишнината на САЩ

Причината е отказът на артисти да участват в програмата

5 юни 2026, 09:36
Доналд Тръмп обяви политически митинг вместо концерт за 250-годишнината на САЩ
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че ще организира политически митинг на 24 юни във Вашингтон по повод честванията на 250-годишнината от независимостта на САЩ вместо планирания концерт, в който много артисти отказаха да участват, предаде Франс прес.

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„Ще ви предложим най-големия митинг на всички времена“, написа американският президент в социалната си мрежа Трут Соушъл.

„Не искаме бездарни певци с огромни хонорари, които ви карат да заспивате, казахме им да си стоят у дома“, добави републиканецът.

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Провеждането на концерта бе под въпрос, след като петима артисти, които първоначално бяха включени в програмата, миналата седмица се отказаха от участие, позовавайки се на политически съображения.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
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