Парите ни

Минималната заплата вече ще се решава по календар

До 1 април ще е ясен диапазонът, а до 15 май социалните партньори трябва да се разберат

Маргарита Костадинова

18 август 2026, 12:53
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Н овият механизъм за определяне на минималната работна заплата ще въведе не само долна и горна граница, но и конкретни срокове, в които работодатели и синдикати трябва да договорят размера за следващата година. Това става ясно от постигнатото частично съгласие между социалните партньори и правителството.

Долната граница ще бъде минималната заплата от предходната година, а горната ще се определя чрез четири показателя с равна тежест - цените на малката потребителска кошница, медианната работна заплата, средната работна заплата и производителността на труда.

Разбраха се за механизъм за минималната работна заплата

Според сметката на работодателите, цитирана от NOVA, при тази схема диапазонът за 2027 г. е между 620,20 и 667 евро. Именно в тези граници социалните партньори ще трябва да защитят конкретен размер на минималното възнаграждение.

Има срокове за преговорите

Новият модел предвижда всяка година да се следва определен график.

До 1 април социалният министър трябва да предостави диапазона за минималната заплата през следващата година.

След това работодателите и синдикатите ще разполагат със срок до 15 май, за да договорят конкретния размер, а до 31 май трябва да представят доклада си.

След приключването на този процес Министерският съвет ще определи окончателния размер на минималната работна заплата.

Медианната заплата остава последното неизвестно

Последният компонент, за който все още са необходими данни, е медианната работна заплата.

Нова формула за минималната заплата: Как ще се изчислява от 2027 г.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че тя не представлява средноаритметичното възнаграждение, а стойността, която разделя пазара на труда на две равни части - половината от работещите получават под нея, а другата половина над нея.

Очакванията са медианната заплата да бъде с около 30% по-ниска от средната брутна заплата. Необходимите данни трябва да бъдат предоставени от НСИ.

Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев посочи, че НСИ по принцип изследва този показател на четири години, но сега се очакват данни към края на миналата година, които да послужат като база за бъдещото му включване във формулата.

Формулата ще се проверява на всеки три години

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че има разбиране на всеки три години да се прави оценка на адекватността на минималната работна заплата. Тогава ще се преценява дали договорената формула работи правилно и защитава интересите на работещите.

Редактор: Маргарита Костадинова
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