„Не мога да го обичам повече“: Салма Хайек показа новороденото си внуче

С алма Хайек се наслаждава на първите си дни в ролята на баба. Нейният доведен син Франсоа Пино-младши и съпругата му Лара Козима Хенкел фон Донерсмарк посрещнаха първото си дете миналия месец. Момченцето бе кръстено Франсоа, с което продължи традицията за именуване, простираща се четири поколения назад в семейство Пино.

Salma Hayek is officially a grandma! 👶❤️



The actress has shared a sweet first glimpse of her newborn grandson and revealed the adorable nickname she has already given him: “Panchito.” 🥹



Here’s the heartwarming family update 👇#SalmaHayek #Hollywood #CelebrityNews… — glamsham.com (@glamsham) August 18, 2026

Номинираната за „Оскар“ актриса отбеляза събитието с видео в социалните мрежи, което бързо привлече вниманието на феновете. На кадрите се вижда как Хайек държи внука си близо до себе си, люлее го нежно и му шепне на испански език. В публикацията си тя изрази благодарността си от посрещането на четвъртото живо поколение с това име и разкри, че ще нарича бебето с галеното име Панчито, вдъхновено от нейните мексикански корени. Прякорът е традиционно умалително име за Франсиско в Мексико и отразява стремежа на актрисата да съхрани латиноамериканското си наследство в семейството.

Бебето носи името на трима мъже преди него в известната френска династия. Бащата на новороденото, Франсоа Пино-младши, е син на съпруга на Хайек - Франсоа-Анри Пино, председател на луксозната група Kering, а негов дядо е основателят на компанията Франсоа Пино.

Около появата на новороденото стана ясна и друга семейна новина. В своя публикация Лара Козима разкри, че с Франсоа-младши са сключили брак малко преди раждането на сина им. Това завърши динамична година за двойката, след като 22-годишната графиня обяви годежа си през март 2026 година, приблизително година след началото на тяхната връзка.

Лара Козима Хенкел фон Донерсмарк е дъщеря на известния германски филмов режисьор граф Флориан Хенкел фон Донерсмарк. Тя придоби популярност в общественото пространство през ноември 2023 година, когато откри престижния парижки „Бал на дебютантките“, валсирайки с баща си с дизайнерска рокля и историческа тиара. В рамките на няколко години тя премина през светския дебют, за да се превърната в съпруга и майка, а Салма Хайек продължава активно да я подкрепя в новата ѝ роля.