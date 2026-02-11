Тръмп се обаждал в полицията за Епстийн: „Слава Богу, че го спирате“

Бивш началник на полицията във Флорида заяви, че е получил обаждане от Доналд Тръмп през 2006 г., в което настоящият президент му казал, че „всички“ знаят за поведението на Джефри Епстийн, според документ на ФБР, публикуван от министерството на правосъдието.

Документът представлява писмен протокол от интервю на ФБР от 2019 г. с бившия началник на полицията в Палм Бийч, който твърди, че Тръмп му се обадил, след като управлението започнало разследване срещу Епстийн, и казал: „Слава Богу, че го спирате, всички знаят, че той е правил това“.

Името на служителя е заличено, но в документа се посочва, че интервюираното лице е било началник на полицията в Палм Бийч по време на разследването срещу Епстийн. Това е бил Майкъл Райтер, който каза пред Miami Herald, че е получил обаждането от Тръмп, съобщава Би Би Си (BBC).

Президентът последователно е отричал каквото и да е нарушение във връзка с Епстийн и е заявявал, че не е знаел за неговите престъпления. Предполагаемото обаждане обаче вероятно ще повдигне допълнителни въпроси за това какво е знаел Тръмп и кога.

Попитан от репортери през 2019 г., когато Епстийн беше арестуван от федерални агенти за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, дали е имал „някакви подозрения“ относно опозорения финансист, Тръмп отговори: „Не, нямах представа. Нямах представа. Не съм говорил с него от много, много години“.

Според обобщението на ФБР от интервюто, което беше публикувано в последния пакет от файлове по случая „Епстийн“, Райтер казал, че Тръмп му е заявил в телефонен разговор през юли 2006 г., че е изгонил Епстийн от своя клуб „Мар-а-Лаго“ и че „хората в Ню Йорк знаеха, че той е отвратителен“.

Райтер също твърди, че Тръмп му е казал, че Гислейн Максуел е била „оперативен сътрудник“ на Епстийн и че „тя е зла и трябва да се съсредоточите върху нея“. Максуел беше осъдена през 2021 г. за ролята си в примамването на непълнолетни момичета за Епстийн.

Райтер също казал на ФБР, че Тръмп му е заявил, че е бил около Епстийн, когато той е бил с тийнейджърки, и че „се е махнал оттам по дяволите“. Според документа той казал, че Тръмп е бил един от „първите хора, които се обадиха“ на полицията във Флорида, когато чул, че те разследват Епстийн.

През 2006 г. полицията в Палм Бийч разследваше опозорения финансист за предполагаема сексуална експлоатация на непълнолетни момичета. По-късно случаят беше предаден на федерални прокурори, които през 2008 г. сключиха противоречиво споразумение за признаване на вина с Епстийн, включващо споразумение за неповдигане на обвинения, което го защити от по-сериозни обвинения.

В изявление пред Би Би Си служител на министерството на правосъдието каза: „Не ни е известно да има каквито и да било потвърждаващи доказателства, че президентът е контактувал с органите на реда преди 20 години“. На брифинг във вторник прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит беше попитана за съобщеното обаждане и каза, че то „може и да се е случило, а може и да не се е случило през 2006 г. Не знам отговора“.

„Това, което президентът Тръмп винаги е казвал, е, че е изгонил Джефри Епстийн от своя клуб „Мар-а-Лаго“, защото Джефри Епстийн е бил извратен“, каза тя. „И това остава вярно и по отношение на това обаждане. Ако се е случило, то потвърждава точно това, което президентът Тръмп е казвал от самото начало“.

Тръмп и Епстийн са общували и са се появявали заедно на снимки през 90-те години, но президентът и Белият дом многократно са заявявали, че той не е знаел за престъпленията на Епстийн, преди да прекрати контактите си с него около 2004 г. – години преди първия му арест.

Тръмп е казвал, че разривът помежду им е настъпил, след като научил, че Епстийн се е опитвал да „отмъкне“ негови служители от „Мар-а-Лаго“. „Когато чух за това, му казах, не искаме да вземаш нашите хора“, каза Тръмп през юли. „Той се съгласи и след това не след дълго го направи отново и аз казах: „Махай се оттук“.

Съобщенията за предполагаемото обаждане дойдоха, след като Максуел, която излежава 20-годишна присъда затвор за набиране на тийнейджърки с цел да бъдат сексуално малтретирани от Епстийн, даде показания виртуално пред Комисията по надзор към Камарата на представителите на САЩ в понеделник.

По време на закритото изслушване Максуел отказа да отговаря на въпроси и се позова на Петата поправка, упражнявайки правото си да мълчи, каза председателят на комисията по надзор Джеймс Комър. Адвокатът на Максуел заяви, че тя е „готова да говори напълно и честно, ако ѝ бъде предоставено помилване от президента Тръмп“. Тръмп е казал, че не е обмислял помилване за Максуел.