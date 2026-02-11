Свят

Тръмп се обаждал в полицията за Епстийн: „Слава Богу, че го спирате“

Тръмп е бил един от „първите хора, които се обадиха“ на полицията във Флорида, когато чул, че те разследват Епстийн

11 февруари 2026, 08:28
Тръмп се обаждал в полицията за Епстийн: „Слава Богу, че го спирате“
Източник: Getty Images

Бивш началник на полицията във Флорида заяви, че е получил обаждане от Доналд Тръмп през 2006 г., в което настоящият президент му казал, че „всички“ знаят за поведението на Джефри Епстийн, според документ на ФБР, публикуван от министерството на правосъдието.

Документът представлява писмен протокол от интервю на ФБР от 2019 г. с бившия началник на полицията в Палм Бийч, който твърди, че Тръмп му се обадил, след като управлението започнало разследване срещу Епстийн, и казал: „Слава Богу, че го спирате, всички знаят, че той е правил това“.

Името на служителя е заличено, но в документа се посочва, че интервюираното лице е било началник на полицията в Палм Бийч по време на разследването срещу Епстийн. Това е бил Майкъл Райтер, който каза пред Miami Herald, че е получил обаждането от Тръмп, съобщава Би Би Си (BBC).

Президентът последователно е отричал каквото и да е нарушение във връзка с Епстийн и е заявявал, че не е знаел за неговите престъпления. Предполагаемото обаждане обаче вероятно ще повдигне допълнителни въпроси за това какво е знаел Тръмп и кога.

Попитан от репортери през 2019 г., когато Епстийн беше арестуван от федерални агенти за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, дали е имал „някакви подозрения“ относно опозорения финансист, Тръмп отговори: „Не, нямах представа. Нямах представа. Не съм говорил с него от много, много години“.

Според обобщението на ФБР от интервюто, което беше публикувано в последния пакет от файлове по случая „Епстийн“, Райтер казал, че Тръмп му е заявил в телефонен разговор през юли 2006 г., че е изгонил Епстийн от своя клуб „Мар-а-Лаго“ и че „хората в Ню Йорк знаеха, че той е отвратителен“.

Райтер също твърди, че Тръмп му е казал, че Гислейн Максуел е била „оперативен сътрудник“ на Епстийн и че „тя е зла и трябва да се съсредоточите върху нея“. Максуел беше осъдена през 2021 г. за ролята си в примамването на непълнолетни момичета за Епстийн.

Райтер също казал на ФБР, че Тръмп му е заявил, че е бил около Епстийн, когато той е бил с тийнейджърки, и че „се е махнал оттам по дяволите“. Според документа той казал, че Тръмп е бил един от „първите хора, които се обадиха“ на полицията във Флорида, когато чул, че те разследват Епстийн.

През 2006 г. полицията в Палм Бийч разследваше опозорения финансист за предполагаема сексуална експлоатация на непълнолетни момичета. По-късно случаят беше предаден на федерални прокурори, които през 2008 г. сключиха противоречиво споразумение за признаване на вина с Епстийн, включващо споразумение за неповдигане на обвинения, което го защити от по-сериозни обвинения.

В изявление пред Би Би Си служител на министерството на правосъдието каза: „Не ни е известно да има каквито и да било потвърждаващи доказателства, че президентът е контактувал с органите на реда преди 20 години“. На брифинг във вторник прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит беше попитана за съобщеното обаждане и каза, че то „може и да се е случило, а може и да не се е случило през 2006 г. Не знам отговора“.

„Това, което президентът Тръмп винаги е казвал, е, че е изгонил Джефри Епстийн от своя клуб „Мар-а-Лаго“, защото Джефри Епстийн е бил извратен“, каза тя. „И това остава вярно и по отношение на това обаждане. Ако се е случило, то потвърждава точно това, което президентът Тръмп е казвал от самото начало“.

Тръмп и Епстийн са общували и са се появявали заедно на снимки през 90-те години, но президентът и Белият дом многократно са заявявали, че той не е знаел за престъпленията на Епстийн, преди да прекрати контактите си с него около 2004 г. – години преди първия му арест.

Тръмп е казвал, че разривът помежду им е настъпил, след като научил, че Епстийн се е опитвал да „отмъкне“ негови служители от „Мар-а-Лаго“. „Когато чух за това, му казах, не искаме да вземаш нашите хора“, каза Тръмп през юли. „Той се съгласи и след това не след дълго го направи отново и аз казах: „Махай се оттук“.

Съобщенията за предполагаемото обаждане дойдоха, след като Максуел, която излежава 20-годишна присъда затвор за набиране на тийнейджърки с цел да бъдат сексуално малтретирани от Епстийн, даде показания виртуално пред Комисията по надзор към Камарата на представителите на САЩ в понеделник.

По време на закритото изслушване Максуел отказа да отговаря на въпроси и се позова на Петата поправка, упражнявайки правото си да мълчи, каза председателят на комисията по надзор Джеймс Комър. Адвокатът на Максуел заяви, че тя е „готова да говори напълно и честно, ако ѝ бъде предоставено помилване от президента Тръмп“. Тръмп е казал, че не е обмислял помилване за Максуел.

По темата

Източник: BBC    
Доналд Тръмп Джефри Епстийн разследване Епстийн телефонно обаждане 2006 Майкъл Райтер Гислейн Максуел ФБР документ полиция Палм Бийч сексуална експлоатация Мар а Лаго
Последвайте ни
МВР разкри какви са мистериозните джиповете, забелязани край

МВР разкри какви са мистериозните джиповете, забелязани край "Петрохан"

Психолог говори за случая „Петрохан“ и култовите самоубийства

Психолог говори за случая „Петрохан“ и култовите самоубийства

Тръмп се обаждал в полицията за Епстийн: „Слава Богу, че го спирате“

Тръмп се обаждал в полицията за Епстийн: „Слава Богу, че го спирате“

Празник е! Имен ден имат...

Празник е! Имен ден имат...

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

pariteni.bg
Дизайнерът на iPhone: сензорните екрани са „грешна технология“ за колите

Дизайнерът на iPhone: сензорните екрани са „грешна технология“ за колите

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Катастрофа до детска градина в Пловдив: Кола се заби в пътен знак и отсече дърво

Катастрофа до детска градина в Пловдив: Кола се заби в пътен знак и отсече дърво

България Преди 20 минути

Пътният инцидентът е станал заради изпреварване

Слагат ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг

Слагат ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг

България Преди 33 минути

Мярката цели да предотврати опасни изпреварвания

Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда

Делото за убийството на Пейо Пеев: Габриела Славова и майка ѝ отново се изправят пред съда

България Преди 1 час

Предполага се, че мотивът за престъплението е свързан със спорове за родителски права

Развръзката на кървавата мистерия край Петрохан: Кой стреля и какво са крили службите?

Развръзката на кървавата мистерия край Петрохан: Кой стреля и какво са крили службите?

България Преди 1 час

Вчера прокуратурата публикува резултатите от аутопсиите на трите тела, намерени в кемпера край връх Околчица, както и нови данни от разследването

Заради двойни сметки за ток: Изслушват енергийния министър и КЕВР

Заради двойни сметки за ток: Изслушват енергийния министър и КЕВР

България Преди 2 часа

Причината - множество постъпили жалби от битови потребители

Жена стреля по училище и жилищна сграда в Канада, има жертви и ранени

Жена стреля по училище и жилищна сграда в Канада, има жертви и ранени

Свят Преди 2 часа

Нападателят е бил открит мъртъв, като се предполага, че се е самоубил

.

Бягащите черни дупки все пак са реални - ето какво знаем

Любопитно Преди 2 часа

Въртящата се черна дупка е като батерия, способна да освободи огромни количества спинова енергия

"Изумителни числа": Колко руски войници са убити в Украйна

"Изумителни числа": Колко руски войници са убити в Украйна

Свят Преди 2 часа

От над три години Русия не е давала информация за загубите си в Украйна

Дуайт Айзенхауер

11.02: Айк срещу Монти – изборът, който взриви британското самочувствие

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Сряда носи мъгла и слънце: От -3 до 7 градуса ни очакват

Сряда носи мъгла и слънце: От -3 до 7 градуса ни очакват

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Тръмп предупреди Иран с "нещо много крайно"

Тръмп предупреди Иран с "нещо много крайно"

Свят Преди 10 часа

Президентът на САЩ посочи също така, че обмисля изпращането на втори американски самолетоносач

Мистерия с изчезналата майка на известна водеща в САЩ

Мистерия с изчезналата майка на известна водеща в САЩ

Свят Преди 10 часа

Въоръжено лице изглежда е манипулирало камерата на входа на дома ѝ

Ето къде ще е голямото настъпление на Русия

Ето къде ще е голямото настъпление на Русия

Свят Преди 11 часа

Оказва се, че най-голям брой удари са били съсредоточени в три зони

Признаха за проблемa с медалите на Олимпийските игри

Признаха за проблемa с медалите на Олимпийските игри

Свят Преди 11 часа

Медалите за Игрите в Милано-Кортина са изработени от рециклиран метал

ЕП прие климатичната цел на ЕС за 2040 г.

ЕП прие климатичната цел на ЕС за 2040 г.

Свят Преди 11 часа

Целта сега изисква окончателно одобрение от държавите членки

Осъдиха афганистанец за брутално изнасилване на дете в Англия

Осъдиха афганистанец за брутално изнасилване на дете в Англия

Свят Преди 12 часа

Първоначално полицията не разкри, че обвиняемият има статут на кандидат за убежище

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Ден за здраве и благословия – кои имена празнуват днес

Edna.bg

Дневен хороскоп за 11 февруари, сряда

Edna.bg

Ето какво направи Винисиус в Реал Мадрид (снимка)

Gong.bg

Алваро Мората за раздялата с Алис: И двамата страдаме

Gong.bg

„Авторска религия“ и отклонение от учението: Експерти по източна философия с анализ на поведението на Калушев

Nova.bg

Защо зетят на Доналд Тръмп се превърна в ключова фигура за мира в Газа

Nova.bg