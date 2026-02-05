Свят

Бил ли е Джефри Епстийн руски шпионин?

В документите има множество препратки към руски организации и Москва

5 февруари 2026, 14:55
Бил ли е Джефри Епстийн руски шпионин?
Източник: АР/БТА

П убликувани архиви от Министерството на правосъдието на САЩ, съдържащи повече от три милиона страници документи, отвориха отново кутията на Пандора на аферата Епстийн и то далеч отвъд американските граници.

Макар че по-голямата част от тези документи описват тесните връзки, които Епстийн поддържа със световния политически, финансов и академичен елит, броят на препратките към Москва и руския президент Владимир Путин привлече вниманието във Варшава. 

Хиляди криптирани съобщения свързват Епстийн с Владимир Путин

Полският премиер Доналд Туск е разпоредил създаването на екип от анализатори, които да проучат всяко взаимодействие, което би могло да повлияе на националната сигурност на Полша. Според него елементите, съдържащи се в тези файлове, биха могли да подсказват, че „безпрецедентният скандал с педофилията“, създаден от Джефри Епстийн е бил организиран от руските разузнавателни служби, които са използвали тази мрежа, за да изнудват и контролират световните елити, пише „Таймс“.

Подобни действия са доказана част от арсенала на КГБ, откъдето идва руският президент Владимир Путин. 

В документите има множество препратки към руски организации и Москва, някои от които споменават планове за срещи между Джефри Епстийн и видни руски фигури. Концепцията за компрометираща информация, събрана с цел изнудване и контрол е използвана в миналото от съветските, а след това и от руските разузнавателни служби. Тя се фокусира върху експлоатиране на личните слабости на обекта. Засега няма преки доказателства, че Джефри Епстийн е бил контролиран от руското разузнаване.

А Кремъл мълчи. Единствено специалният пратеник на Москва за инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев отхвърли обвиненията, като заяви: "Отчаяни, покварени, лъжливи елити се паникьосват и се опитват да отклонят вниманието. Светът е уморен от вашите лъжи и вече започва да разбира истината".

Кремъл отрече всякакви връзки с Епстийн: Отчаяни, покварени, лъжливи елити

Тези думи не са нови. Още миналата есен говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова се опита да използва този скандал срещу Запада, позовавайки се в социалните мрежи на "лицемерието на западните елити".

Би било погрешно да се бъркат подозрение, корелация и доказателство за шпионаж. В момента започването на официално разследване в Полша се основава предимно на обема на наскоро изтекли документи, наличието на многобройни препратки към Русия в тези досиета и страха, основателен в източноевропейските политически кръгове предвид настоящия контекст, от руски контрол.

Въпреки това, публично достъпните доказателства в момента не позволяват заключението, че Джефри Епстийн съзнателно или несъзнателно е действал като пешка на руските разузнавателни служби.

Вътрешна бележка от Министерството на правосъдието на САЩ разкрива, че американските власти не са открили достоверни доказателства за списък с клиенти или документи, доказващи, че Епстийн е използвал мрежата си, за да изнудва влиятелни фигури в полза на Русия.

Източник: БГНЕС    
Аферата Епстийн Руско разузнаване Владимир Путин Доналд Туск
