Обявили Епстийн за мъртъв, ден преди да умре

Н овопубликувани документи на Министерството на правосъдието на САЩ връщат мистерията около смъртта на осъдения за сексуални престъпления милионер Джефри Епстийн, съобщава "Съндей Гардиън".

Повече от шест години след като опозореният финансист беше намерен мъртъв в затворническа килия в Ню Йорк, нови разкрития съживиха съмненията относно официалната версия и повдигнаха тревожни въпроси за това какво са знаели властите, и кога.

Изявление на властите за смъртта на Джефри Епстийн е било изготвено един ден преди смъртта му.

Според документите на Министерството на правосъдието, то е датирано от 9 август 2019 г., докато Епстийн е бил намерен мъртъв в килията си ареста в Манхатън сутринта на 10 август.

Изявлението е открито сред множество документи, подготвени от прокуратурата на САЩ в Южния окръг на Ню Йорк. Съществуването му предизвика недоумение, защото изглежда, че длъжностните лица са подготвили текст за смъртта на Епстийн, преди тя да се случи.

Милионерът беше задържан без гаранция, докато беше изправен пред федерални обвинения, свързани със трафик на непълнолетни със сексуални цели.

Публикуваните тази година от новата администрация на президента на САЩ Доналд Тръмп документи обаче разкриват нещо, което изглежда като глобална мрежа за влияние и сексуални престъпления, свързана със световните елити, в центъра, на която се е намирал Епстийн.

Предварителното изявление, изготвено от екипа на тогавашния американски прокурор Джефри С. Берман, потвърждава смъртта на милионера и признава сериозността на случая. В него пише: "По-рано тази сутрин арестът в Манхатън потвърди, че Джефри Епстийн, който е изправен пред обвинения, повдигнати от тази прокуратура, за участие в трафик на непълнолетни с цел секс, е бил намерен бездиханен в килията му и е обявен за мъртъв малко след това".

Посочва се още, че случилите се събития са били "тревожни" и биха могли да попречат на усилията да се даде шанс на жертвите да се изправят пред съда, но разследването на обвиненията, включително за конспирация, ще продължи

Официалната версия е, че Епстийн се е самоубил в килията си.

Новата партида документи включва множество версии на смъртния акт, много от които с непоследователни редакции.

Има също записи от килията на Епстийн от нощта преди смъртта му. Пише, че е видяна фигура в оранжево, движеща се към нивото, където се е намирала килията, около 22:39 ч. на 9 август. Документ на ФБР описва фигурата като "вероятно затворник", докато по-късен преглед на Министерството на правосъдието я идентифицира като "неидентифициран" служител в ареста, носещ оранжево "бельо или спално бельо".

В окончателния доклад на главния инспектор се посочва: "Около 22:39 ч. неидентифициран служител се появи, за да се качи по стълбището на ниво L, а след това се появи отново в полезрението на камерата в 22:41 ч."

Анализ на Си Би Ес сочи, че фигурата на стълбите е по-скоро затворник или някой, носещ оранжева затворническа униформа, а не служител в ареста.

Официалните доклади за смъртта на Епстийн не споменават фигурата в оранжево, а по-късни изявления от властите, включително тогавашния главен прокурор Бил Бар, са категорични, че никой не е влизал в нивото на ареста, където е бил милионерът в нощта на смъртта му.

Според официалните доклади Епстийн се е самоубил малко преди 6:30 ч. сутринта, когато тялото му е открито от служител на ареста, носещ закуската му. Официално обаче не е установен часът на смъртта.

Тогавашният заместник-директор на ФБР Дан Бонгино обяви: "Има видеозапис, ясен като бял ден, той е единственият човек вътре и единственият човек, който излиза. Можете да го видите."

Разследващите са разпитвали за необяснима промяна в регистрирания брой затворници в ареста, който изглежда е спаднал от 73 на 72 някъде между 22:00 и 3:00 часа сутринта. Обяснението било, че е станала "грешка".

По-късно двамата дежурни служители са обвинени във фалшифициране на записи, удостоверяващи, че преброяването на затворниците е било завършено. Федералните прокурори в крайна сметка оттеглили обвиненията в замяна на споразумения за сътрудничество.

Примката, която Епстийн е използвал, за да се самоубие, никога не е била идентифицирана. Според доклада на главния инспектор, за примката, взета от местопрестъплението, по-късно е установено, че не използвана от Епстийн.

Милионерът е бил намерен без риза, която по-късно се появява сред личните му вещи.

Новите документи показват също, че Службата на главния съдебен експерт в Ню Йорк е прегледала записите от камерите за наблюдение в ареста шест дни след смъртта на Епстийн като част от разследването си и е заключила, че видеото с човека в оранжево е твърде размазано, за да идентифицира лице. Часове по-късно службата публично обяви смъртта на милионера като самоубийство. Съдебният експерт не е предоставил оценка за това колко дълго Епстийн може да е бил мъртъв, преди тялото му да бъде открито.

Д-р Майкъл Баден, съдебен патолог, нает от брата на Епстийн, коментира, че милионерът вероятно е бил мъртъв няколко часа, преди да бъде намерен, но тъй като тялото е било преместено, определянето на времето на смъртта е невъзможно.

Смъртта на Епстийн сложи край на наказателното дело срещу него, лишавайки жертвите от възможността да се изправят в съда и пренасочвайки усилията за търсене на отговорност към граждански дела и разследвания срещу неговите сътрудници.