Медицинска сестра: „Преди смъртта си всички пациенти казват едно и също“

М едицинска сестра от интензивно отделение направи смразяващо твърдение в социалните медии, разкривайки едно нещо, което всички пациенти ѝ казват, преди да починат.

Във видеоклип, който бързо стана популярен, потребителката @kirstierobbb заяви, че е медицинска сестра в интензивно отделение от четири години и „всеки един човек, който умира, казва едно и също“.

„Те казват… „Моля те, кажи на семейството ми, че ги обичам. Не се чувствам добре. Знам, че ще умра“, сподели тя в TikTok.

Кристи твърди, че тези хора знаят кога ще умрат, защото настъпва духовна промяна, която никой не може да обясни.

ICU nurse reveals what every patient tells her before they pass: ‘People know when they’re gonna die’ https://t.co/ih22nZ63pL pic.twitter.com/q94W66Znus — New York Post (@nypost) February 10, 2026

Жизнените показатели на пациента могат да бъдат стабилни и състоянието му може да не се е променило – „няма нищо по своята същност опасно, което да крещи, че това ще ги убие“, каза тя.

„И все пак, при всяко едно обстоятелство, без значение какво ги е довело първоначално… те винаги умират. Винаги“, заяви тя.

Тя каза, че няма значение какво лекарство се дава, какви предпазни мерки се предприемат или какви процедури се извършват.

„В момента, в който настъпи тази вътрешна промяна, където духът плаче и казва на човека: „Имаш още един шанс, това е последната ти възможност“, те винаги умират“, каза Кристи, започвайки да плаче.

След това тя предупреди последователите си да спрат да си играят с живота си и да се съсредоточат върху по-дълбокия смисъл на живота.

„Всички сме се увлекли по тези глупости… и го разбирам, защото понякога и мен ме поглъща“, каза тя. „Животът не е предназначен да бъде безкрайно преследване на неща. Животът е предназначен да бъде наслаждаван, животът е предназначен да бъде ценен, животът е предназначен да бъде изследван.“

A viral TikTok from an ICU nurse claims end-of-life patients always "say the same thing" before they pass away. https://t.co/0ZNk1lQBAZ pic.twitter.com/tQkzVPyuZ8 — The Daily Dot (@dailydot) February 9, 2026

„Духът ви знае, че сте свързани с нещо по-дълбоко от това, което ни е казано.“

Зрители в TikTok подкрепиха нейния опит.

„Като бивша хосписна сестра, тя е права!“, каза един.

„За духовността в здравеопазването не се говори достатъчно“, оплака се друг.