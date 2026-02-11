Google зaлaгa на бъдещето - издаде 100-годишни облигации: Alphabet инвестира в AI с исторически дългосрочен заем

И нвеститорите са доста уверени, че компанията майка на Google, Alphabet, ще продължи да съществува и през 2126 година, пише CNN .

Когато една компания трябва да набере средства, тя обикновено има два избора:

да продаде акции или да емитира облигации.

Тази седмица Google избра второто. Но решението да включи т.нар. стогодишна облигация предизвика реакции по няколко причини.

Технологичният гигант във вторник издаде изключително рядка корпоративна облигация с падеж след 100 години, като част от многомилиардната кредитна кампания на компанията, целяща да финансира амбициите ѝ в сферата на изкуствения интелект.

Нека подчертаем това за момент: Google, публична компания с пазарна стойност близо 4 трилиона долара и свободен паричен поток над 73 милиарда долара годишно, се обръща към дълговите пазари, за да набере още средства. Това е така, защото дори наличните 126 милиарда долара в касата на компанията започват да изглеждат скромни, когато Google обявява плановете си да удвои инвестициите си в изкуствен интелект тази година до впечатляващите 185 милиарда долара.

Why Google just issued a rare 100-year bondhttps://t.co/QjRz8u05nj — Franky Tts (@FrankyTts) February 11, 2026

Стогодишните облигации са изключително редки

Компаниите обикновено не емитират толкова дългосрочни облигации, защото малко фирми издържат вечно. Хората също не живеят толкова дълго или не се наслаждават особено на живота, ако го направят. Ако сте обикновен инвеститор, който купува стогодишна облигация на Google днес, едва ли ще сте живи, за да видите нейния падеж, камо ли да направите нещо с нея. В крайна сметка, не можете да я вземете със себе си.

Но стогодишните облигации имат смисъл за институции като университетски фондове или правителства, които се очаква да съществуват през поколения.

Не е необичайно една компания да ги емитира, но не е и често срещано. И историческите примери не винаги са успешни.

Преследстването на бъдещето носи загуби за Google

Проблем с прекомерната увереност

IBM издаде своята 100-годишна облигация през 1996 г., когато господството ѝ в технологичния сектор не подлежеше на съмнение. Но почти веднага след това амбициозни конкуренти като Microsoft и Apple започнаха да намаляват лидерската ѝ позиция на пазара.

Друг символ на 90-те, JC Penney, продаде 500 милиона долара от стогодишни облигации през 1997 г., които 23 години по-късно се търгуваха за стотинки при фалита на компанията. (Притежателите на облигации са кредитори, така че се справят малко по-добре от акционерите при фалит, но често само маргинално.)

Последната американска компания, издавала подобен дълг, беше Motorola през 1997 г.

"В началото на 1997 г. Motorola беше сред топ 25 по пазарна капитализация и приход в Америка", туитна инвеститорът Майкъл Бъри от известността си с "Big Short". "Корпоративната марка Motorola през 1997 г. беше класирана на #1 в САЩ, пред Microsoft. Днес Motorola е 232-рата по големина по пазарна капитализация с едва 11 милиарда долара приходи."

Motorola все още съществува и изпълнява задълженията си по дълга, което означава, че притежателите на облигации продължават да получават плащания. Но времето на емисията на облигацията на Motorola, последвано бързо от постепенния ѝ упадък, почти напълно потуши всякакъв интерес към подобни дългосрочни корпоративни облигации. Сама по себе си облигацията не предизвика упадъка на Motorola, но решението да се издаде изглежда като симптом на класическа корпоративна самоувереност.

Google issuing a 100-year bond to fund AI capex.



Remember JC Penney’s 100-year bond? Issued in 1997. Bankrupt in 2020.



At least they got their basis back in coupons. pic.twitter.com/1DxZtD47zJ — junkbondinvestor (@junkbondinvest) February 10, 2026

Относително малък пазар

Съществува пазар за тези "сто-годишни" облигации, но той не е огромен. Те имат смисъл основно за високо ниво институционални инвеститори, като застрахователни компании и пенсионни фондове с дългосрочни задължения.

Досега обаче изглежда, че пазарът е повече от готов да предостави кредит на Alphabet. И под "кредит" имам предвид сериозно количество: компанията набра близо 32 милиарда долара за по-малко от 24 часа, според Bloomberg, който първи съобщи за емисията на стогодишната облигация. Alphabet продаде дълг, номиниран в британски паунди и швейцарски франкове във вторник, след като ден по-рано издаде дълг за 20 милиарда долара в САЩ. Стогодишната облигация беше над десет пъти "пренадписана", което означава, че търсенето от инвеститорите значително надхвърли предлагането.

Така че, въпреки че стогодишната облигация е необичайна оферта с някои зловещи исторически прецеденти (особено в технологичния сектор), ясно е, че има глад за нея.

"Разбирам защо пазарът е нетърпелив да им отпусне пари", казва Стив Сосник, главен стратег в Interactive Brokers. "Хората са готови да купуват облигациите, защото, като цяло, тези големи технологични компании нямат големи дългове, имат отличен паричен поток."

Google, по-конкретно, има някои уникални предимства, които работят в нейна полза, добавя Сосник. Не на последно място, компанията ефективно се е превърнала в монопол, санкциониран от държавата, след съдебно решение от миналата година, което постанови, че въпреки нарушенията на антитръстовите закони, Google не е задължена фундаментално да променя своя бизнес модел.

"Ако ще давате пари на някого за 100 години, доказан монопол вероятно не е лошо място", казва Сосник.