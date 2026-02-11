Свят

Google зaлaгa на бъдещето - издаде 100-годишни облигации: Alphabet инвестира в AI с исторически дългосрочен заем

Технологичният гигант Alphabet изненадва света с рядка стогодишна облигация, докато се готви да удвои инвестициите си в изкуствения интелект

11 февруари 2026, 14:19
Google зaлaгa на бъдещето - издаде 100-годишни облигации: Alphabet инвестира в AI с исторически дългосрочен заем
Източник: Getty Images

И нвеститорите са доста уверени, че компанията майка на Google, Alphabet, ще продължи да съществува и през 2126 година, пише CNN.

Когато една компания трябва да набере средства, тя обикновено има два избора:

  1. да продаде акции или
  2. да емитира облигации.

Тази седмица Google избра второто. Но решението да включи т.нар. стогодишна облигация предизвика реакции по няколко причини.

Технологичният гигант във вторник издаде изключително рядка корпоративна облигация с падеж след 100 години, като част от многомилиардната кредитна кампания на компанията, целяща да финансира амбициите ѝ в сферата на изкуствения интелект.

Нека подчертаем това за момент: Google, публична компания с пазарна стойност близо 4 трилиона долара и свободен паричен поток над 73 милиарда долара годишно, се обръща към дълговите пазари, за да набере още средства. Това е така, защото дори наличните 126 милиарда долара в касата на компанията започват да изглеждат скромни, когато Google обявява плановете си да удвои инвестициите си в изкуствен интелект тази година до впечатляващите 185 милиарда долара.

  • Стогодишните облигации са изключително редки

Компаниите обикновено не емитират толкова дългосрочни облигации, защото малко фирми издържат вечно. Хората също не живеят толкова дълго или не се наслаждават особено на живота, ако го направят. Ако сте обикновен инвеститор, който купува стогодишна облигация на Google днес, едва ли ще сте живи, за да видите нейния падеж, камо ли да направите нещо с нея. В крайна сметка, не можете да я вземете със себе си.

Но стогодишните облигации имат смисъл за институции като университетски фондове или правителства, които се очаква да съществуват през поколения.

Не е необичайно една компания да ги емитира, но не е и често срещано. И историческите примери не винаги са успешни.

Преследстването на бъдещето носи загуби за Google

  • Проблем с прекомерната увереност

IBM издаде своята 100-годишна облигация през 1996 г., когато господството ѝ в технологичния сектор не подлежеше на съмнение. Но почти веднага след това амбициозни конкуренти като Microsoft и Apple започнаха да намаляват лидерската ѝ позиция на пазара.

Друг символ на 90-те, JC Penney, продаде 500 милиона долара от стогодишни облигации през 1997 г., които 23 години по-късно се търгуваха за стотинки при фалита на компанията. (Притежателите на облигации са кредитори, така че се справят малко по-добре от акционерите при фалит, но често само маргинално.)

Последната американска компания, издавала подобен дълг, беше Motorola през 1997 г. 

"В началото на 1997 г. Motorola беше сред топ 25 по пазарна капитализация и приход в Америка", туитна инвеститорът Майкъл Бъри от известността си с "Big Short". "Корпоративната марка Motorola през 1997 г. беше класирана на #1 в САЩ, пред Microsoft. Днес Motorola е 232-рата по големина по пазарна капитализация с едва 11 милиарда долара приходи."

Motorola все още съществува и изпълнява задълженията си по дълга, което означава, че притежателите на облигации продължават да получават плащания. Но времето на емисията на облигацията на Motorola, последвано бързо от постепенния ѝ упадък, почти напълно потуши всякакъв интерес към подобни дългосрочни корпоративни облигации. Сама по себе си облигацията не предизвика упадъка на Motorola, но решението да се издаде изглежда като симптом на класическа корпоративна самоувереност.

  • Относително малък пазар

Съществува пазар за тези "сто-годишни" облигации, но той не е огромен. Те имат смисъл основно за високо ниво институционални инвеститори, като застрахователни компании и пенсионни фондове с дългосрочни задължения.

Досега обаче изглежда, че пазарът е повече от готов да предостави кредит на Alphabet. И под "кредит" имам предвид сериозно количество: компанията набра близо 32 милиарда долара за по-малко от 24 часа, според Bloomberg, който първи съобщи за емисията на стогодишната облигация. Alphabet продаде дълг, номиниран в британски паунди и швейцарски франкове във вторник, след като ден по-рано издаде дълг за 20 милиарда долара в САЩ. Стогодишната облигация беше над десет пъти "пренадписана", което означава, че търсенето от инвеститорите значително надхвърли предлагането.

Така че, въпреки че стогодишната облигация е необичайна оферта с някои зловещи исторически прецеденти (особено в технологичния сектор), ясно е, че има глад за нея.

"Разбирам защо пазарът е нетърпелив да им отпусне пари", казва Стив Сосник, главен стратег в Interactive Brokers. "Хората са готови да купуват облигациите, защото, като цяло, тези големи технологични компании нямат големи дългове, имат отличен паричен поток."

Google, по-конкретно, има някои уникални предимства, които работят в нейна полза, добавя Сосник. Не на последно място, компанията ефективно се е превърнала в монопол, санкциониран от държавата, след съдебно решение от миналата година, което постанови, че въпреки нарушенията на антитръстовите закони, Google не е задължена фундаментално да променя своя бизнес модел.

"Ако ще давате пари на някого за 100 години, доказан монопол вероятно не е лошо място", казва Сосник.

Източник: CNN    
Google Alphabet Стогодишна облигация Корпоративна облигация Изкуствен интелект Дългови пазари Институционални инвеститори Финансова стратегия Инвестиция Монопол
Последвайте ни

По темата

Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

Минути след излитане: Самолет с 55 души падна в океана, няма жертви

Минути след излитане: Самолет с 55 души падна в океана, няма жертви

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Google зaлaгa на бъдещето - издаде 100-годишни облигации: Alphabet инвестира в AI с исторически дългосрочен заем

Google зaлaгa на бъдещето - издаде 100-годишни облигации: Alphabet инвестира в AI с исторически дългосрочен заем

Работим по-малко преди пенсия

Работим по-малко преди пенсия

pariteni.bg
Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Медицинска сестра: „Преди смъртта си всички пациенти казват едно и също“

Медицинска сестра: „Преди смъртта си всички пациенти казват едно и също“

Свят Преди 39 минути

Според медицинската сестра няма значение какво лекарство се дава, какви предпазни мерки се предприемат или какви процедури се извършват

<p>Европа одобри нов заем от 90 млрд. евро за Украйна</p>

Европа одобри нов заем от 90 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 44 минути

Заемът за Украйна беше одобрен с 458 гласа „за“, „против“ гласуваха 140 евродепутати, а 44 се въздържаха

ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер

ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер

България Преди 1 час

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Свят Преди 1 час

Канадската решителна външна политика срещу Тръмп дебютира в Гренландия

САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

САЩ преустановиха всички полети от и до летище „Ел Пасо“ в Тексас

Свят Преди 1 час

То е близо до военновъздушна база и до мексиканския град Хуарес

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

България Преди 1 час

Гроздан Караджов подписа договорите за пътническите жп превози в страната

<p>Какво следва след избора на Гюров?</p>

След избора на Андрей Гюров: Всичко, което трябва да знаете за процедурата оттук нататък

България Преди 1 час

Кандидатът за служебен премиер има седмица да предложи кабинет, а изборите се очертават на първата възможна дата след Великден

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

Кой е Андрей Гюров - предложеният за нов служебен премиер от президента

България Преди 2 часа

Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

Орландо Блум напусна Супербоул под ръка с 28-годишна швейцарска манекенка

Любопитно Преди 2 часа

Орландо Блум беше забелязан да напуска Супербоул 2026 ръка за ръка с 28-годишната швейцарска манекенка Луиза Лаемел, месеци след раздялата си с Кейти Пери, с която има 5-годишна дъщеря

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"

Свят Преди 2 часа

Жан-Ноел Баро вече е подал сигнал до правосъдната система за френски пратеник, който се твърди, че е бил в контакт с Епстийн

Удар срещу дрогата: Полицията откри фентанил и хашиш в дома на мъж и жена във Варна

Удар срещу дрогата: Полицията откри фентанил и хашиш в дома на мъж и жена във Варна

България Преди 2 часа

Двамата са задържани за 72 часа

Европа срещу дроновете: Комисията представи план с AI, 5G и бързо реагиращи екипи

Европа срещу дроновете: Комисията представи план с AI, 5G и бързо реагиращи екипи

Свят Преди 2 часа

В последните години подобни заплахи нарастват и засягат дейностите във въздушното пространство, посочват от ЕК

Странна магнитна аномалия под Австралия има изненадващо позната форма

Странна магнитна аномалия под Австралия има изненадващо позната форма

Свят Преди 2 часа

7 000 проверки за еврото и едва 10% нарушения: КЗП изненада с добрата дисциплина на търговците

7 000 проверки за еврото и едва 10% нарушения: КЗП изненада с добрата дисциплина на търговците

България Преди 2 часа

Преходът към новата валута върви дори по-добре от очакваното, съобщи председателят на Комисията Александър Колячев

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Свят Преди 2 часа

Ким Чен-ун не е просто диктатор - той е внимателно създаден мит, поддържан от истински и безмилостен терор

От Кейт Хъдсън до Ема Стоун: Най-стилните визии от обяда на номинираните за „Оскар“

От Кейт Хъдсън до Ема Стоун: Най-стилните визии от обяда на номинираните за „Оскар“

Любопитно Преди 2 часа

Събитието отново се превърна в истински моден подиум, на който елегантността и изчистените силуети доминираха

Всичко от днес

От мрежата

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

От червения килим до личните ѝ битки: пет неща, които вероятно не знаете за Дженифър Анистън

Edna.bg

Иво Димчев готви голяма промяна във визията си през 2026-а

Edna.bg

Гришо ще бъде звездата на турнир във Франция

Gong.bg

Ман Сити хвърли стреличка към градския съперник

Gong.bg

Президентът реши кой ще оглави служебния кабинет

Nova.bg

Ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg