Откриха голяма сума фалшиви евро у мъж в Златна Панега

Психиатър: Поведението при трагедиите край Петрохан и Околчица не е психоза, а групово състояние

Верижна катастрофа в столичния квартал "Суходол": Удариха се два тира и няколко коли

Как се издава разрешително за оръжие у нас

България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

П ир обиск на спрян от полицията в село Златна Панега 51-годишен, криминално проявен мъж са намерени 2000 фалшиви евро. В последствие са претърсени два адреса, свързани с него и там са намерени около 200 000 фалшиви евро.

Това съобщиха на брифинг днес от Окръжната прокуратура в Ловеч.

Oткриха фалшиви евробанкноти у мъж в Пернишко

Лицето е привлечено днес като обвиняемо и задържано за срок от 72 часа. Предстои внасяне на искане за налагане на мярка "постоянен арест". Лицето има предишни осъждания.

Преобладаващата част от банкнотите са с номинал от 100 и 200 евро, но има и такива от 50 и 20 евро.

Полицията спря производство на 50 млн. фалшиви евро

Качеството на фалшификатите е изключително високо. Банкнотите са изработени така, че при липса на достатъчно внимание от страна на търговците, лесно биха могли да бъдат пуснати в обращение в търговската мрежа.