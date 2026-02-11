България

Откриха голяма сума фалшиви евро у мъж в Златна Панега

Качеството на фалшификатите е изключително високо

11 февруари 2026, 15:49
П ир обиск на спрян от полицията в село Златна Панега 51-годишен, криминално проявен мъж са намерени 2000 фалшиви евро. В последствие са претърсени два адреса, свързани с него и там са намерени около 200 000 фалшиви евро.

Това съобщиха на брифинг днес от Окръжната прокуратура в Ловеч.

Лицето е привлечено днес като обвиняемо и задържано за срок от 72 часа. Предстои внасяне на искане за налагане на мярка "постоянен арест". Лицето има предишни осъждания.

Преобладаващата част от банкнотите са с номинал от 100 и 200 евро, но има и такива от 50 и 20 евро.

Качеството на фалшификатите е изключително високо. Банкнотите са изработени така, че при липса на достатъчно внимание от страна на търговците, лесно биха могли да бъдат пуснати в обращение в търговската мрежа.

Фалшиви евро Ловеч Златна Панега
