Орбан: Планът на ЕС за членството на Украйна е обявяване на война срещу Унгария

Унгарският премиер атакува Брюксел и Киев за ускореното членство на Украйна и предупреди, че искат да свалят правителството му преди ключовите избори през април

11 февруари 2026, 15:45
Орбан: Планът на ЕС за членството на Украйна е обявяване на война срещу Унгария
Източник: Getty Images

В иктор Орбан остро разкритикува плана на Европейския съюз да приеме Украйна в блока възможно най-бързо, като го нарече "открито обявяване на война" срещу Унгария.

Европейската комисия подготвя план за ускоряване на кандидатурата на Киев за членство, като потенциално предлага на разкъсваната от война страна частично членство в ЕС още преди да е изпълнила всички необходими реформи. Украинският президент Володимир Зеленски настоява страната му да се присъедини към блока още през 2027 г. като част от евентуално мирно споразумение с Русия.

Орбан, близък съюзник на Москва, яростно се противопоставя на присъединяването на Украйна към ЕС. Европейската комисия и столиците на държавите членки търсят начини да заобиколят ветото му, включително като поискат от президента на САЩ Доналд Тръмп да окаже натиск върху Орбан или дори като използват член 7 от Договора за ЕС, за да лишат Будапеща от право на глас, според европейски дипломати и официални лица.

Това би било "открито обявяване на война срещу Унгария", предупреди унгарският премиер в сряда в публикация в X.

Орбан заяви, че POLITICO е "публикувало най-новия военен план на Брюксел и Киев - петточковия план на Зеленски".

"Те са решили Украйна да бъде приета в Съюза още през 2027 г.", добави той. "Пренебрегват решението на унгарския народ и са решени да премахнат унгарското правителство с всички възможни средства."

Орбан с остри думи срещу Украйна

През април унгарците ще гласуват на ожесточено оспорвани парламентарни избори. Орбан, който е на власт през последните две десетилетия, изостава в социологическите проучвания, а партията му "Фидес" ще се изправи срещу набираща сила опозиция, която обещава да изкорени корупцията и да възстанови върховенството на закона.

Унгарският лидер многократно е влизал в сблъсъци със Зеленски и използва бъдещото членство на Украйна в ЕС в предизборната кампания, като представя Киев и Брюксел като заплаха за независимостта на Будапеща.

"През април, в изборната урна, унгарците трябва да ги спрат", заяви той. "Фидес" е единствената сила, която стои между Унгария и брюкселското управление, и единствената гаранция за унгарския суверенитет."

Източник: POLITICO    
