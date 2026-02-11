Европа одобри нов заем от 90 млрд. евро за Украйна

Свят

Е вропейският парламент (ЕП) одобри днес пакет от финансови мерки за Украйна, включващ заем от Европейския съюз (ЕС) в размер на 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г., промени в механизма на ЕС за Украйна и изменение на многогодишната финансова рамка за периода 2021–2027 г., така че бюджетният резерв на ЕС да може да бъде използван като гаранция по заема и за покриване на разходите по обслужването на дълга.

Заемът за Украйна беше одобрен с 458 гласа „за“, „против“ гласуваха 140 евродепутати, а 44 се въздържаха. Промените в механизма за Украйна бяха одобрени с 473 гласа „за“, „против“ гласуваха 140 евродепутати, а 32 гласуваха „въздържал се“. Изменението на многогодишната финансова рамка беше одобрено с 490 гласа „за“, „против“ гласуваха 130 евродепутати, а 32 се въздържаха.

Пакетът е част от прилагането на засилено сътрудничество между 25 държави членки и цели да осигури предвидима, непрекъсната и гъвкава финансова подкрепа за Киев в условията на продължаващата руска агресия и нарастващите нужди от финансиране за възстановяване и отбрана. 

Приетият днес регламент предвижда създаването на „Заем за подкрепа на Украйна“ за 2026–2027 г., финансиран чрез заемане на средства от страна на Европейската комисия на капиталовите пазари. Заемът ще бъде с ограничено право на регрес и ще стане изискуем при настъпване на определени условия, включително получаване от Украйна на репарации от Русия или установени нарушения, свързани с измама или корупция.

Средствата ще могат да бъдат насочвани по няколко линии – като бюджетна помощ под формата на макрофинансова помощ, както и като подкрепа за капацитета на украинската отбранителна промишленост. В рамките на макрофинансовата помощ Комисията ще договаря с украинските власти меморандум за разбирателство, съдържащ конкретни условия за реформи, включително засилване на приходната мобилизация, подобряване на управлението на публичните финанси и мерки срещу корупцията.

По линия на отбранителната подкрепа се предвиждат спешни и мащабни публични инвестиции за модернизация на украинската отбранителна технологична и индустриална база, както и по-тясна интеграция с европейската отбранителна индустрия. Регламентът поставя подробни изисквания за допустимост на производителите и подизпълнителите, включително условия за установяване в ЕС, държави от Европейското икономическо пространство или Украйна, ограничения за участие на трети държави и правила за защита на чувствителна и класифицирана информация.

Украйна ще трябва да открие специална сметка за управление на средствата, свързани с отбранителната подкрепа, и да предоставя месечни отчети за извършените плащания. Европейската комисия ще разполага с права за мониторинг и контрол, а Европейският парламент и Съветът ще бъдат редовно информирани за напредъка по изпълнението.

Финансирането на заема ще бъде осъществено чрез диверсифицирана стратегия за заемане, като разходите по обслужването на дълга могат да бъдат поети от бюджета на ЕС чрез специален инструмент над таваните на многогодишната финансова рамка. 

В предложението е предвидена и възможност Съюзът да използва блокирани руски активи в ЕС за погасяване на заема, в пълно съответствие с правото на ЕС и международното право.

Според законодателната обосновка целта на инициативата е да се подкрепи макрофинансовата стабилност на Украйна, да се облекчат външните и вътрешните ѝ финансови ограничения и да се засили капацитетът на отбранителната ѝ промишленост в отговор на продължаващата война.

Пакетът включва и изменения в многогодишната финансова рамка 2021–2027 г., които да позволят използването на бюджетния резерв като гаранция за заема и да осигурят покриване на свързаните разходи. 

Какво предшестваше новото решение? 

Засилената агресия на Русия предизвика нарастване на финансовите нужди на Украйна и изисква спешни инвестиции в украинската технологична и индустриална база за отбрана. Очаква се необходимото финансиране за 2026 и 2027 г. да надхвърли досегашните прогнози на Международния валутен фонд (МВФ), което налага допълнителна подкрепа както от Европейския съюз, така и от международната общност.

На 9 септември 2025 г. Украйна подаде официално искане за нова програма на МВФ за периода 2026–2029 г. Възможността фондът да продължи с програмата зависи от осигуряването на достатъчни гаранции за финансиране от международните партньори, включително ЕС.

На 18 декември 2025 г. Европейският съвет постигна съгласие да предостави на Украйна заем в размер на 90 млрд. евро за 2026–2027 г., финансиран чрез заеми на ЕС от капиталовите пазари и обезпечен с бюджетния резерв на Съюза. Договорено беше инструментът да бъде реализиран чрез засилено сътрудничество по член 20 от Договора за ЕС, така че мобилизирането на бюджетни ресурси като гаранция по заема да не засяга финансовите задължения на Чехия, Унгария и Словакия.

На същата дата 25 държави членки се договориха заемът да бъде изплатен от Украйна едва след получаване на военни репарации. До тогава активите на Руската централна банка остават блокирани, като ЕС си запазва правото да ги използва за погасяване на заема в съответствие с правото на Съюза и международното право.

Държавите участнички подчертаха, че инструментът следва да допринесе за укрепване на европейската и украинската отбранителна индустрия, за продължаване на реформите и борбата с корупцията в Украйна, както и да отчита специфичния характер на политиката за сигурност и отбрана на отделни държави членки.

С оглед на тежкото финансово положение на Украйна и необходимостта страната да разполага с ресурси за противодействие на руската агресия и за възстановяване, ЕС предвижда допълнителна финансова помощ, която да подпомогне покриването на спешните нужди и изпълнението на бъдещата програма на МВФ.

След вота в парламента предстои финализиране на законодателния процес между институциите. По данни на Комисията целта е правните актове да бъдат приети достатъчно бързо, за да може изплащането да започне през второто тримесечие на 2026 г.; според дипломати, цитирани от Ройтерс, се работи за първо плащане още в началото на април, след като Комисията започне да набира средства от пазарите.

Източник: БТА/Бойчо Попов и Божидар Захариев, специални пратеници в Брюксел    
