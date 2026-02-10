Мъж-двойник на Епстийн: Животът ми е кошмар

М ъж, който прилича на Джефри Епстийн, твърди, че животът му се е превърнал в кошмар, защото хората постоянно го бъркат с педофила, предаде Metro.

Турчинът Рифат Йоздемир, на 55 години, проговори след поредица от обидни коментари, заявявайки, че прилича на Джефри Епстийн в Кайсери, Централна Турция.

Той описва себе си като обикновен, трудолюбив човек и каза, че е бил шокиран, когато е станал обект на неудобни погледи и забележки на публични места. Хората започнали да казват, че прилича на опозорения американски милиардер, който е бил в затвора по обвинения в сексуално насилие над деца и по-късно е намерен мъртъв в затвора.

'I look like Jeffrey Epstein – strangers' reactions make me feel uncomfortable'https://t.co/IlEiVQEoaN pic.twitter.com/Da4cQfVB4Q — Daily Star (@dailystar) February 9, 2026

Рифат разказва, че приликата за първи път му е била посочена от племенника му, който му казал, че прилича на Епстийн– име, което по думите му тогава не е разпознал. След като проучил кой е Епстийн чрез новинарски репортажи и социални медии, Рифат каза, че е бил дълбоко разстроен и не иска да бъде свързван с него по никакъв начин.

Той споделя, че хората го гледат сурово и осъдително, докато върви по улицата, като добавя, че чуването на хората да казват „прилича на Епстийн“ го е накарало да се чувства огорчен и неловко. Рифат заяви, че сравнението с такава фигура е повлияло негативно на ежедневието и психическото му състояние.

В опит да се дистанцира от приликата, той каза, че планира да промени прическата си и да си пусне брада, въпреки че никога преди не е имал. Рифат заяви, че ще направи всяка възможна промяна във външния си вид, за да избегне да бъде свързван с Епстийн, въпреки че вярва, че чертите на лицето и израженията му силно наподобяват тези на престъпника.

Той призова обществеността в изявление през уикенда да не го сравнява с Епстийн, подчертавайки, че няма никаква връзка с него и добави, че подобни фигури не произхождат от Кайсери.

Епстийн почина в затворническа килия през 2019 г.

🚨⚡️Due to his resemblance to Jeffrey Epstein, a Turkish citizen complains about people’s looks and insists he is nothing like him, saying it makes him uncomfortable to go out and asking not to be compared to a dishonorable person. pic.twitter.com/Y6bLShsAgI — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) February 8, 2026

Междувременно натискът върху САЩ за публикуване на повече от досиетата на Епстийн продължава – настоящото разсекретяване е едва около половината от това, което Министерството на правосъдието притежава. Първоначалните оценки предполагат, че може да отнеме осем години за преглед и оповестяване на останалите файлове, дори при работа на стотици адвокати по разсекретяването.

„Докато ангажиментът на персонала на Министерството за тези усилия е бил значителен по обхват и впечатляващ като усилие, предстои да бъде свършена значителна работа“, заявиха от Министерството.

Ако тази времева рамка се окаже вярна, окончателните файлове няма да бъдат публикувани до доста след края на втория мандат на Доналд Тръмп. Неотдавнашната партида от файлове съдържаше шокиращи доказателства за сексуална търговия с непълнолетни момичета и други престъпления.