Свят

Мъж-двойник на Епстийн: Животът ми е кошмар

Турчинът Рифат Йоздемир, на 55 години, проговори след поредица от обидни коментари, заявявайки, че прилича на Джефри Епстийн в Кайсери, Централна Турция

10 февруари 2026, 15:18
Мъж-двойник на Епстийн: Животът ми е кошмар
Източник: БТА/АР

М ъж, който прилича на Джефри Епстийн, твърди, че животът му се е превърнал в кошмар, защото хората постоянно го бъркат с педофила, предаде Metro

Турчинът Рифат Йоздемир, на 55 години, проговори след поредица от обидни коментари, заявявайки, че прилича на Джефри Епстийн в Кайсери, Централна Турция.

Той описва себе си като обикновен, трудолюбив човек и каза, че е бил шокиран, когато е станал обект на неудобни погледи и забележки на публични места. Хората започнали да казват, че прилича на опозорения американски милиардер, който е бил в затвора по обвинения в сексуално насилие над деца и по-късно е намерен мъртъв в затвора.

Рифат разказва, че приликата за първи път му е била посочена от племенника му, който му казал, че прилича на Епстийн– име, което по думите му тогава не е разпознал. След като проучил кой е Епстийн чрез новинарски репортажи и социални медии, Рифат каза, че е бил дълбоко разстроен и не иска да бъде свързван с него по никакъв начин.

Той споделя, че хората го гледат сурово и осъдително, докато върви по улицата, като добавя, че чуването на хората да казват „прилича на Епстийн“ го е накарало да се чувства огорчен и неловко. Рифат заяви, че сравнението с такава фигура е повлияло негативно на ежедневието и психическото му състояние.

В опит да се дистанцира от приликата, той каза, че планира да промени прическата си и да си пусне брада, въпреки че никога преди не е имал. Рифат заяви, че ще направи всяка възможна промяна във външния си вид, за да избегне да бъде свързван с Епстийн, въпреки че вярва, че чертите на лицето и израженията му силно наподобяват тези на престъпника.

Той призова обществеността в изявление през уикенда да не го сравнява с Епстийн, подчертавайки, че няма никаква връзка с него и добави, че подобни фигури не произхождат от Кайсери.

Епстийн почина в затворническа килия през 2019 г.

Междувременно натискът върху САЩ за публикуване на повече от досиетата на Епстийн продължава – настоящото разсекретяване е едва около половината от това, което Министерството на правосъдието притежава. Първоначалните оценки предполагат, че може да отнеме осем години за преглед и оповестяване на останалите файлове, дори при работа на стотици адвокати по разсекретяването.

„Докато ангажиментът на персонала на Министерството за тези усилия е бил значителен по обхват и впечатляващ като усилие, предстои да бъде свършена значителна работа“, заявиха от Министерството.

Ако тази времева рамка се окаже вярна, окончателните файлове няма да бъдат публикувани до доста след края на втория мандат на Доналд Тръмп. Неотдавнашната партида от файлове съдържаше шокиращи доказателства за сексуална търговия с непълнолетни момичета и други престъпления.

Източник: Metro    
Мъж Епстийн Погрешно идентифициране Рифат Йоздемир Джефри Епстийн Психически тормоз Смяна на външния вид Сексуални престъпления Обществено осъждане Кайсери Турция Досиета на Епстийн
Последвайте ни
Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса

Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса "Петрохан"

Newsweek: Русия току-що нанесе най-голямата обида на Тръмп

Newsweek: Русия току-що нанесе най-голямата обида на Тръмп

Мистерията

Мистерията "Петрохан": Проговори пастрокът на Ивайло Калушев - "синът ми не е убиец"

Мъж измъчва нечовешки жена в София

Мъж измъчва нечовешки жена в София

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

pariteni.bg
Дизайнерът на iPhone: сензорните екрани са „грешна технология“ за колите

Дизайнерът на iPhone: сензорните екрани са „грешна технология“ за колите

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стармър, Макрон и Мерц се срещат със Зеленски в Лондон.

Неочакваната оставка на шефа на Банката на Франция поражда подозрения сред опонентите на Макрон

Свят Преди 12 минути

Напускането на гуверньора дава възможност на френския президент да обезпечи централната банка срещу евентуално правителство на крайната десница.

Русия задържа още един за атентата срещу ген. Алексеев

Русия задържа още един за атентата срещу ген. Алексеев

Свят Преди 28 минути

Според ФСС Павел Васин, е бил вербуван от непосредствения извършител на престъплението

Шестима пребиха двама души заради забележка за шум във Велинград

Шестима пребиха двама души заради забележка за шум във Велинград

България Преди 49 минути

Един от пострадалите е с комоцио, а другият с фрактура на челюстта

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир е взето единодушно

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир е взето единодушно

България Преди 1 час

Правителството го разглежда като политическа заявка за участие в международните усилия за Близкия изток

"Зъл човек, който се смята за недосегаем": Жена, обвинена в убийство с киселина, разказа за ужаса в съда

"Зъл човек, който се смята за недосегаем": Жена, обвинена в убийство с киселина, разказа за ужаса в съда

Свят Преди 1 час

Десет души са изправени пред съда в Плимът и Лондон за убийството на 38-годишния Дани Кахалейн, който беше нападнат с сярна киселина

Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата проспаха случая "Петрохан"

Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата проспаха случая "Петрохан"

България Преди 1 час

<p>Доктрината &quot;Америка на първо място&quot;: Как Тръмп пренарежда световната дипломация</p>

Доктрината на Тръмп: Военна сила и икономически натиск в служба на "Америка на първо място"

Свят Преди 1 час

От Гренландия до Газа - стратегията на Белия дом поставя националния интерес над мултилатерализма

Пребиха жестоко 16-годишно момче в Смолян, с опасност за живота е

Пребиха жестоко 16-годишно момче в Смолян, с опасност за живота е

България Преди 1 час

Сигналът за инцидента е подаден на 9 февруари около 20:00 ч.

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

По време на енергичен момент от световното си турне „Las Mujeres Ya No Lloran“ Шакира претърпя тежко падане, докато изпълняваше един от най-емблематичните си хитове – „Si Te Vas“

Обявиха средния осигурителен доход за 2025 г. – важен за новите пенсии

Обявиха средния осигурителен доход за 2025 г. – важен за новите пенсии

България Преди 2 часа

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Свят Преди 2 часа

Преходът към еврото: Проучване показва как го усетихме в ежедневното пазаруване

Преходът към еврото: Проучване показва как го усетихме в ежедневното пазаруване

Пари Преди 2 часа

Намираме отговор на всички въпроси в…супермаркета.

Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха

Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха

България Преди 2 часа

Само с последователна политика и отговорно лидерство могат да се гарантират стабилност и развитие за страната, посочва Борисов

<p>Зеленски реагира на забраната на МОК за каската на украински олимпиец</p>

Володимир Зеленски реагира на забраната на МОК за каската на Владислав Гераскевич в памет на загинали спортисти

Свят Преди 2 часа

Президентът на Украйна защити Владислав Гераскевич, след като МОК не му позволи да използва каска с ликове на загинали украински атлети по време на Олимпиадата през 2026 г.

МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертвите на войната

МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертвите на войната

Свят Преди 3 часа

Каската, изобразяваща над 20 украински атлети, починали заради войната, бе забранена на Олимпиадата през 2026 г., но Гераскевич настоява за своя жест на памет и уважение.

Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер

Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер

България Преди 3 часа

Президентът проведе и последните консултации с парламентарно представените партии

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

След като Брукнин Бекъм заличи татуировка, посветена на баща му: Вижте какво направи Ромео

Edna.bg

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Edna.bg

Андрей Петров: БФС стартира категоризация на академиите с партньор на Висшата лига

Gong.bg

Исторически успех за България и Невяна Владинова

Gong.bg

Излязоха резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера при Околчица

Nova.bg

Последният кръг консултации при Йотова: АПС, МЕЧ и "Величие" застанаха зад Гюров

Nova.bg