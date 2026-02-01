Оставка в Словакия заради досиетата на Епстийн

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Освободиха 5-годишно момче и баща му от имиграционен център, съдия осъди политиката на Тръмп

Какво изплува в досиетата "Епстийн" - интимни имейли до дъщерята на медийния магнат Робърт Максуел

Тръмп: Индия ще купува петрол от Венецуела, а не от Иран

Стармър призова бившия принц Андрю да даде показания за връзките си с Епстийн

Норвежката принцеса Мете-Марит се срещала с Епстийн, но не е посещавала неговия остров

С ловашкият съветник по националната сигурност подаде оставка заради връзките си с починалия американски сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Новината обяви министър-председателят Роберт Фицо, предаде АФП.

Норвежката принцеса Мете-Марит се срещала с Епстийн, но не е посещавала неговия остров

Мирослав Лайчак, бивш външен министър, стана една от редицата международни фигури, които бяха подложени на натиск след публикуването на нови документи за Епстийн от американските власти на 30 януари.

Според Би Би Си Лайчак е разменял текстови съобщения за жени с Епстийн през 2018 г., когато словашкият официален представител беше на втори мандат като външен министър.

Фицо обяви, че е приел оставката на 62-годишния Лайчак, предаде АФП.

Премиерът на Словакия заяви, че правителството губи „невероятен източник на опит и знания в областта на външната политика“, добавяйки, че Лайчак „категорично е отрекъл и отхвърлил“ обвиненията срещу него.

Той каза, че медийното отразяване и изявленията на опозицията по случая са били „с такава гръмотевична интензивност и тон, че човек би си помислил, че става дума за импийчмънт на президента на Словакия“.

Лайчак е бил външен министър от 2009 до 2010 г. и отново от 2012 до 2020 г. Той е бил и председател на Общото събрание на ООН, една от ключовите позиции в системата на Организацията на обединените нации.

Какво изплува в досиетата "Епстийн" - интимни имейли до дъщерята на медийния магнат Робърт Максуел

Американският финансист Епстийн умря през 2019 г., докато беше в затвора в очакване на процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Според разследването се касае за самоубийство. Неговите връзки с политически и бизнес фигури предизвикаха световен скандал.