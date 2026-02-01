Свят

Оставка в Словакия заради досиетата на Епстийн

Лайчак е разменял текстови съобщения за жени с Епстийн

1 февруари 2026, 21:44
Норвежката принцеса Мете-Марит се срещала с Епстийн, но не е посещавала неговия остров

Норвежката принцеса Мете-Марит се срещала с Епстийн, но не е посещавала неговия остров
Стармър призова бившия принц Андрю да даде показания за връзките си с Епстийн

Стармър призова бившия принц Андрю да даде показания за връзките си с Епстийн
Тръмп: Индия ще купува петрол от Венецуела, а не от Иран

Тръмп: Индия ще купува петрол от Венецуела, а не от Иран
Какво изплува в досиетата

Какво изплува в досиетата "Епстийн" - интимни имейли до дъщерята на медийния магнат Робърт Максуел
Освободиха 5-годишно момче и баща му от имиграционен център, съдия осъди политиката на Тръмп

Освободиха 5-годишно момче и баща му от имиграционен център, съдия осъди политиката на Тръмп
Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

"Арестувайте президента": Масови протести срещу имиграционните служби в САЩ
Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека

Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека "Пулс"

С ловашкият съветник по националната сигурност подаде оставка заради връзките си с починалия американски сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Новината обяви министър-председателят Роберт Фицо, предаде АФП.

Норвежката принцеса Мете-Марит се срещала с Епстийн, но не е посещавала неговия остров

Мирослав Лайчак, бивш външен министър, стана една от редицата международни фигури, които бяха подложени на натиск след публикуването на нови документи за Епстийн от американските власти на 30 януари.

Според Би Би Си Лайчак е разменял текстови съобщения за жени с Епстийн през 2018 г., когато словашкият официален представител беше на втори мандат като външен министър.

Фицо обяви, че е приел оставката на 62-годишния Лайчак, предаде АФП.

Премиерът на Словакия заяви, че правителството губи „невероятен източник на опит и знания в областта на външната политика“, добавяйки, че Лайчак „категорично е отрекъл и отхвърлил“ обвиненията срещу него.

Той каза, че медийното отразяване и изявленията на опозицията по случая са били „с такава гръмотевична интензивност и тон, че човек би си помислил, че става дума за импийчмънт на президента на Словакия“.

Лайчак е бил външен министър от 2009 до 2010 г. и отново от 2012 до 2020 г. Той е бил и председател на Общото събрание на ООН, една от ключовите позиции в системата на Организацията на обединените нации.

Какво изплува в досиетата "Епстийн" - интимни имейли до дъщерята на медийния магнат Робърт Максуел

Американският финансист Епстийн умря през 2019 г., докато беше в затвора в очакване на процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Според разследването се касае за самоубийство.  Неговите връзки с политически и бизнес фигури предизвикаха световен скандал.

Източник: БГНЕС    
Оставка Мирослав Лайчак Джефри Епстийн Словакия
Последвайте ни
Снегът блокира автомобили в Родопите

Снегът блокира автомобили в Родопите

Русия атакува украински автобус, много жертви

Русия атакува украински автобус, много жертви

Оставка в Словакия заради досиетата на Епстийн

Оставка в Словакия заради досиетата на Епстийн

Огромен протест в подкрепа на Петър Павел в Прага

Огромен протест в подкрепа на Петър Павел в Прага

Как да получите безплатни или частично платени лекарства от Здравната каса

Как да получите безплатни или частично платени лекарства от Здравната каса

pariteni.bg
S-Class използва 50 000 светодиода, за да освети шест футболни игрища напред

S-Class използва 50 000 светодиода, за да освети шест футболни игрища напред

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Над 515 снегопочистващи машини по републиканските пътища

Над 515 снегопочистващи машини по републиканските пътища

България Преди 2 часа

Ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско

Катастрофа между седем коли и трактор на Превала

Катастрофа между седем коли и трактор на Превала

България Преди 2 часа

На мястото на инцидента има екипи на полицията

Маскирани и въоръжени обраха магазин в Пловдив

Маскирани и въоръжени обраха магазин в Пловдив

България Преди 5 часа

Служителите на реда издирват извършителите

Мъск отряза Русия от "Старлинк", Украйна му благодари

Мъск отряза Русия от "Старлинк", Украйна му благодари

Свят Преди 5 часа

Мъск: Кажете ни дали имате нужда от други мерки!

Пьотр Нестеров триумфира с титлата на сингъл в Тунис

Пьотр Нестеров триумфира с титлата на сингъл в Тунис

Свят Преди 6 часа

Това е седма титла на сингъл за национала на България от турнири на ITF

Русия удари родилен дом

Русия удари родилен дом

Свят Преди 6 часа

Сред ранените са две жени, които са били на прегледи по време на атаката

Мелони се ядоса: Насилие, палежи, бомби и атаки

Мелони се ядоса: Насилие, палежи, бомби и атаки

Свят Преди 7 часа

Мелони: Това са насилствени атаки, насочени срещу държавата и тези, които я представляват

Жена почина след жесток побой в Койнаре, съпругът ѝ е задържан

Жена почина след жесток побой в Койнаре, съпругът ѝ е задържан

България Преди 7 часа

Според разследването възрастен мъж е пребил до смърт жена си

"Два часа се усещат като чист, безкраен ад": Скандал около филма за Мелания Тръмп

"Два часа се усещат като чист, безкраен ад": Скандал около филма за Мелания Тръмп

Свят Преди 8 часа

Amazon MGM Studios обявиха, че са платили 40 милиона долара на продуцентската компания на Мелания Тръмп, за да лицензират филма

<p>Карлос&nbsp;Алкарас с Кариерен шлем, Джокович ще почака за титла №25</p>

Карлос Алкарас стана шампион на Откритото първенство на Австралия по тенис

Свят Преди 8 часа

22-годишният водач в световната ранглиста победи десеткратния шампион Новак Джокович

Аятолах Хаменей предупреди САЩ за война в целия регион

Аятолах Хаменей предупреди САЩ за война в целия регион

Свят Преди 8 часа

Изявлението на 86-годишния аятолах е най-директната заплаха, отправяна от него досега

Джип връхлетя в ресторант в Пловдив, пострадала е жена

Джип връхлетя в ресторант в Пловдив, пострадала е жена

Свят Преди 9 часа

Шофьорът е заявил, че е загубил контрол над автомобила

<p>Лагард отбеляза един месец от присъединяването на България към еврозоната</p>

Кристин Лагард отбеляза един месец от присъединяването на България към еврозоната

Свят Преди 9 часа

358 милиона души споделят нашата валута и нашето бъдеще, каза тя

Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

България Преди 9 часа

Датата 1 февруари е обявена за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим с решение на Министерския съвет от 20 януари 2011 г.

Тежка автобусна катастрофа в Анталия, осем загинали

Тежка автобусна катастрофа в Анталия, осем загинали

Свят Преди 10 часа

Автобусът е пътувал от Текирдаг в северозападната част на страната към Анталия

Сбогом на лева: От създаването през 1880 г. до прехода към еврото и нумизматичните му тайни

Сбогом на лева: От създаването през 1880 г. до прехода към еврото и нумизматичните му тайни

Пари Преди 10 часа

Вместо да оплаква края му, този ретроспективен обзор се връща към дългата и наситена със събития история на лева в деня, в който той отстъпва място на своя наследник - еврото

Всичко от днес

От мрежата

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

“Бъркани яйца” със Захари Бахаров вече е факт

Edna.bg

Любов, която остава до края: историята на Катрин О’Хара и мъжа до нея

Edna.bg

Вече официално! Барселона взе най-големия талант на Египет

Gong.bg

Ювентус взе крило от загубил от Лудогорец, "Старата госпожа" иска и Мауро Икарди

Gong.bg

Предстои серия ледени дни

Nova.bg

Ексклузивно от Гренландия: NOVA показва на място какво мислят хората за САЩ и Дания

Nova.bg