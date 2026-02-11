Свят

Ново разследване поставя под въпрос версията за смъртта на Кърт Кобейн

Фронтменът на Nirvana почина на 5 април 1994 г. в дома си в Сиатъл, на 27-годишна възраст, след самонанесена огнестрелна рана

11 февруари 2026, 15:15
Ново разследване поставя под въпрос версията за смъртта на Кърт Кобейн
Източник: Getty Images

С мъртта на Кърт Кобейн шокира феновете и разтърси музикалния свят. Десетилетия по-късно обаче последните му мигове отново са подложени на сериозен анализ, след като ново неофициално съдебномедицинско разследване поставя под съмнение официалното заключение за самоубийство, пише Daily Mail.

Фронтменът на Nirvana почина на 5 април 1994 г. в дома си в Сиатъл, на 27-годишна възраст, след самонанесена огнестрелна рана. По онова време съдебният лекар на окръг Кинг определи смъртта му като самоубийство с пушка Remington Model 11, 20-ти калибър.

Сега обаче частен екип от криминалисти е преразгледал аутопсията и материалите от местопрестъплението, привличайки за анализ Брайън Бърнет – специалист с опит в случаи, включващи предозиране, последвано от огнестрелни травми.

Независимата изследователка Мишел Уилкинс, работила с екипа, заяви, че само три дни след като е разгледал доказателствата с нов поглед, Бърнет е стигнал до категорично заключение: „Това е убийство. Трябва да направим нещо по въпроса.“

По думите ѝ това мнение е резултат от задълбочен анализ на аутопсията, който е разкрил признаци, несъвместими с мигновена смърт от огнестрелно оръжие.

Рецензираният доклад излага десет ключови доказателства в подкрепа на тезата, че Кобейн е бил изправен срещу един или повече нападатели. Според авторите на анализа той е бил принуден да предозира с хероин, за да бъде обезвреден, след което е бил прострелян в главата. Оръжието е било поставено в ръцете му, а на мястото е оставена фалшива предсмъртна бележка.

„В аутопсията има неща, които сочат, че този човек не е починал много бързо от огнестрелно оръжие“, каза Уилкинс, като посочи увреждания на органи, свързани с кислородна недостатъчност. „Некрозата на мозъка и черния дроб се случва при предозиране. Не се случва при смърт с пушка.“

Embed from Getty Images

Бърнет има десетилетия опит в анализа на местопрестъпления и интерпретацията на сложни доказателства. Той е получил национално признание за експертната си работа по спорни случаи, включително смъртта на полковника от морската пехота Джеймс Сабоу и разследването на Били Джо Джонсън-младши, при които неговите детайлни съдебни реконструкции оспорват официалните версии.

От Службата на съдебните лекари на окръг Кинг заявиха: „Службата на съдебните лекари на окръг Кинг е работила с местните правоохранителни органи, извършила е пълна аутопсия и е спазила всички процедури, за да определи начина на смъртта като самоубийство.“

В изявлението се добавя: „Нашият офис винаги е отворен да преразгледа заключенията си, ако се появят нови доказателства, но до момента не сме видели нищо, което би оправдало повторното отваряне на този случай и промяна на предишното ни решение.“

От полицейското управление в Сиатъл също заявиха, че случаят няма да бъде възобновен.

„Нашият детектив заключи, че той е починал от самоубийство и това продължава да бъде позицията, която този отдел заема“, посочи говорител на полицията.

„Прегледът на различните документи в левия преден джоб [на дънките на Кобейн] разкрива надпис с черно мастило, на който пише „Патрони Remington 20 калибър 2-3/4 или по-къси, леки изстрели 10888925“, се посочва в аутопсията от 20 юни 1994 г.

Уилкинс коментира: „Според мен изглежда сякаш някой е инсценирал филм и е искал да сте абсолютно сигурни, че това е самоубийство.“

„Разписката за оръжието е в джоба му. Разписката за патроните е в джоба му. Патроните са подредени в краката му.“

В новия криминалистичен доклад се отбелязва, че ръкавите на Кобейн са били навити, а комплектът с хероин е открит на няколко метра разстояние. Той е съдържал спринцовки с капачки, памучни тампони и парчета черен хероин с приблизително еднакъв размер.

„Предполага се, че е запушил иглите и е подредил всичко, след като се е инжектирал три пъти, защото това е, което човек прави, докато умира“, каза Уилкинс. „Самоубийствата са мръсни, а това е една много чиста сцена.“

Разследващите по онова време са посочили, че Кобейн си е инжектирал около десет пъти по-голямо количество хероин от това, което дори тежък зависим обикновено би приел.

Аутопсията показва наличие на течност в белите дробове, кръвоизливи в очите и увреждания на мозъка и черния дроб. Според съдебномедицинския доклад тези находки са нетипични за бърза смърт от огнестрелна рана, но често се наблюдават при фатално предозиране с хероин, което води до забавено дишане и намален кръвен поток.

Екипът заключава, че кръвоизливите в очите и органните увреждания предполагат кислороден глад, който вероятно не е настъпил само в резултат на изстрела.

При повечето огнестрелни рани в главата кръвта навлиза в дихателните пътища, но в аутопсията на Кобейн липсва подобно описание. Макар мозъчната травма понякога да може да спре дишането, това обикновено става скоро след нараняването и при такъв тип увреждане се очаква наличие на кръв в дихателните пътища.

Докладът предполага, че мозъчният ствол – центърът, контролиращ дишането – вероятно не е бил увреден. Позицията на ръката му също не съответства на типичната скованост, наблюдавана при травма на мозъчния ствол.

Уилкинс твърди, че Кобейн може да е бил физически недееспособен още преди фаталния изстрел.

Embed from Getty Images

„Той умира от свръхдоза и затова едва диша, кръвта му не пулсира много“, каза тя. „Това означава, че мозъкът и черният дроб не получават кислород, гладуват и умират.“

Тя допълни, че размерът и механизмът на пушката правят малко вероятно Кобейн да е могъл да я използва сам, ако е бил в кома.

„Ако погледнете снимките от местопрестъплението, можете да видите колко голям е този пистолет“, каза Уилкинс. „Представете си, че е в кома и умира, а също и начина, по който е трябвало да го държи... тежи 500 грама.“

Позицията на ръцете и липсата на кръвни пръски пораждат допълнителни въпроси. Лявата му ръка е била здраво обвита около дулния край на цевта, но гилзата е открита върху купчина дрехи, в посока, противоположна на очакваната траектория.

Екипът е изработил копие на оръжието и е установил, че ако ръката е била поставена на предната цев, както е описано в полицейския доклад, оръжието изобщо не би изхвърлило гилза.

„Значи не само има гилза там, където не би трябвало, но дори не би трябвало да има гилза за пушка“, подчерта тя.

Уилкинс обърна внимание и на необичайно чистата лява ръка на Кобейн.

„Ако някога погледнете снимки на самоубийства с пушка, те са брутални. Няма вселена, в която тази ръка да не е покрита с кръв… ръката му е толкова чиста.“

Според доклада, при сценарий на убийство лявата му ръка е била поставена върху оръжието след смъртта, което обяснява петното, наподобяващо отпечатък от палец. В съдебната практика подобни следи могат да помогнат за реконструкция на събитията.

Уилкинс посочи и кръвни следи, които според нея подсказват, че тялото може да е било местено.

„Има кръв по долната част на ризата му“, каза тя. „Единственият начин кръвта да попадне там е, ако Кърт е бил повдигнат с главата надолу.“

„Няма кръв по ръката му. Няма кръв по останалата част от ризата, но има голямо петно в долната ѝ част.“

Предполагаемата предсмъртна бележка също е обект на детайлен анализ.

Embed from Getty Images

„Горната част на бележката е написана от Кърт“, каза Уилкинс. „Няма нищо за самоубийство. По същество той просто говори за напускане на групата.“

„След това има четири реда в долната част. Дори ако погледнете бележката, ще видите, че последните четири реда са написани различно… текстът е малко по-различен. По-голям е,… изглежда по-надраскан.“

Уилкинс подчерта, че екипът не настоява за незабавни арести, а за прозрачност и повторна оценка на доказателствата.

Кърт Кобейн Смърт Разследване Самоубийство Убийство Нирвана Предозиране с хероин Аутопсия Предсмъртна бележка Криминалистичен анализ
