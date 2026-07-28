Свят

Падат на пода, треперят и изпадат в конвулсии: Мистерията около „апостолката“ от Лос Анджелис

Вирусни видеа от молитвени събития на пасторката от Лос Анджелис предизвикаха дебат за нейните практики

28 юли 2026, 14:14
Падат на пода, треперят и изпадат в конвулсии: Мистерията около „апостолката“ от Лос Анджелис
Източник: iStock/Getty Images
  • Пасторката Катрин Крик и нейното служение 5F Church предизвикаха нов спор, след като видеа от нейни молитвени събития показаха хора, които падат, треперят и изпадат в силни физически реакции, докато тя се моли за тях.
  • Крик има голяма онлайн популярност и хиляди последователи, които твърдят, че чрез нейното служение са получили духовно освобождение и изцеление, но други християнски лидери я обвиняват в култово поведение и съмнителни практики.
  • Основният спор е около границата между религиозен екстаз и манипулация - поддръжниците ѝ виждат случващото се като проявление на Божия сила, а критиците предупреждават, че уязвими вярващи могат да бъдат прекалено зависими от един духовен лидер.

Пасторка от Лос Анджелис, чиито драматични молитвени служби редовно стават вирусни в интернет, отново се оказа в центъра на полемика.

След като видеоклипове от неотдавнашно представяне на книга в Тексас показаха как последователи падат на земята, треперят и изпадат в конвулсии, докато Катрин Крик се моли над тях, някои християнски лидери отново обвиниха нейното служение, че прилича на култ.

Според изданието Church Leaders Крик ръководи църквата Five-Fold Church, известна още като 5F Church, в Лос Анджелис.

Самоопределящата се като "апостолка" жена е натрупала огромна онлайн аудитория с повече от половин милион последователи в Instagram и все по-силно присъствие в TikTok, където привържениците ѝ споделят това, което описват като чудодейни изцеления и духовно освобождение.

Но експлозивната популярност на 35-годишната Крик е съпроводена и от също толкова силни критики.

Вярващи с видео в подкрепа на пастора, който купува гласове

Последният спор избухна, след като Крик посети Хюстън, за да популяризира новата си книга „Ignite Revival“. Видеа, разпространени от събитието, показват как присъстващи падат на пода, треперят и изглежда, че изпадат в конвулсии, докато Крик се моли за тях и подписва книги.

Публикувайки кадри от събитието, Крик написа: „Това, което Бог направи в тази книжарница сред хората, ни изуми!“

Привържениците ѝ твърдят, че по време на събитието хора са получили изцеление от заболявания, емоционални травми и духовно потисничество.

Един от присъстващите ентусиазирано сподели преживяното онлайн, като написа:

„Това беше един от най-хубавите дни в живота ми! Никога няма да забравя колко силно бях докоснат от помазанието по време на това представяне на книгата. Не можах да остана на краката си, когато се приближих, за да ми бъде подписана книгата! Толкова много хора бяха прекрасно докоснати.“

Не всички обаче бяха убедени.

Един скептично настроен потребител в социалните мрежи постави под въпрос необичайните физически реакции, като написа:

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

„Уау. Тук се случват много неща.

Просто се чудя, като християнин, който е получавал и виждал много изцеления, защо при @apostlekathrynkrick тези хора треперят, разтърсват се и получават припадъци? Какво е различното при това конкретно изцеление в сравнение с други?“

Служението на Крик започва преди около девет години като малко молитвено събиране, след като тя се премества в Лос Анджелис, за да преследва кариера в актьорството и музиката, според Church Leaders.

Тя открито е говорила за борбата си с несигурността, докато проповядва, като казва, че се е почувствала призована от Бог въпреки съмненията относно собствените си способности.

Оттогава нейното служение се разраства бързо, до голяма степен благодарение на социалните мрежи, където кратки видеа от драматични служби за изцеление редовно събират милиони гледания.

Крик също отдава заслуга на своя духовен наставник, танзанийския проповедник Пророк ГеорДейви, за оформянето на нейното служение. Тя е заявявала, че неговите напътствия са изиграли роля в способността ѝ да извършва изцеления чрез вяра и да прогонва демони.

Пастор изнасилвал последователки, смятали го за Бог

Именно тези твърдения обаче се превърнаха в основна причина за критики от страна на други християнски лидери.

Библейският учител Майк Уингър многократно е критикувал служението на Крик във Facebook, наричайки я „лидер на култ“, който разпространява „фалшиви учения“ и съмнителни духовни практики. Той също така е поставял под въпрос защо известни християнски личности публично подкрепят нейното служение.

Пастор Крис Роузброу също обвини Крик в YouTube, че приема нездравословно ниво на възхищение от последователите си, възхищение, което според него трябва да бъде запазено единствено за Исус.

Въпреки критиките, Крик написа в Instagram, че противопоставянето срещу нейното служение произтича от завист и неразбиране, докато нейните поддръжници продължават да защитават това, което определят като истински срещи с Бог.

Докато видеата с богомолци, които падат и се тресат, продължават да се разпространяват онлайн, спорът около пасторката от Лос Анджелис не показва признаци на затихване. Поддръжниците ѝ определят сцените като чудотворни, а критиците предупреждават, че уязвими вярващи могат да поставят вярата си в неподходящ човек.

Източник: nypost    
Катрин Крик 5F Church религиозен спор култово поведение духовно изцеление молитвени събития онлайн популярност религиозен екстаз манипулация християнство
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Прогресивна България“ подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова за президент

„Прогресивна България“ подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Ад след 7.1 по Рихтер: Експлозия срути търговски център в Япония, хората са в капан

Ад след 7.1 по Рихтер: Експлозия срути търговски център в Япония, хората са в капан

Мащабна акция на плаж „Кара дере“: Дават срок за премахване на стотици незаконни каравани и кемпери

Мащабна акция на плаж „Кара дере“: Дават срок за премахване на стотици незаконни каравани и кемпери

Падат на пода, треперят и изпадат в конвулсии: Мистерията около „апостолката“ от Лос Анджелис

Падат на пода, треперят и изпадат в конвулсии: Мистерията около „апостолката“ от Лос Анджелис

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Автономните коли на Waymo катастрофират по-рядко от човешките шофьори

Автономните коли на Waymo катастрофират по-рядко от човешките шофьори

carmarket.bg
28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството
Ексклузивно

28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството

Преди 7 часа
Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце
Ексклузивно

Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце

Преди 8 часа
БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии
Ексклузивно

БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии

Преди 6 часа
Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите
Ексклузивно

Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Засега услугата е достъпна само за пълнолетни потребители в САЩ.

Илон Мъск пусна X Money: Социалната мрежа вече предлага сметки, карти и парични преводи

Парите ни Преди 35 минути

Услугата тръгва в САЩ за абонати на Premium и Premium+, а целта е X постепенно да се превърне в приложение за почти всичко

Край на „вечните“ коли? София започва нова акция срещу изоставените автомобили

Край на „вечните“ коли? София започва нова акция срещу изоставените автомобили

България Преди 54 минути

Автомобили, които не са използвани с години и отговарят на определени условия, ще бъдат репатрирани и впоследствие бракувани

Разкриха трагичната причина за смъртта на бившата детска звезда Блейк Гарет

Разкриха трагичната причина за смъртта на бившата детска звезда Блейк Гарет

Свят Преди 1 час

Появиха се нови разкрития около внезапната кончина на бившата детска звезда Блейк Гарет, познат от филма „Как да ядем пържени червеи“. Пълният доклад от аутопсията му потвърждава, че 33-годишният мъж е починал след случайно предозиране с фентанил

<p>Икономическата комисия&nbsp;одобри предложените&nbsp;промени в Закона за особения управител на &bdquo;Лукойл&ldquo;</p>

Икономическата комисия в НС одобри предложените от „Прогресивна България“ промени в Закона за особения управител на „Лукойл“

България Преди 1 час

Законопроектът беше внесен в събота, след като КС отмени текстове, позволяващи назначаването на такава фигура

Разследват смъртта на 23-годишен инженер след инцидент със самолет Boeing 787

Разследват смъртта на 23-годишен инженер след инцидент със самолет Boeing 787

Свят Преди 1 час

Компанията проверява обстоятелствата около трагичния случай, при който загина 23-годишен служител

Феноменът „огнени буреносни облаци“: Пожарите във Франция започнаха да създават собствени бури

Феноменът „огнени буреносни облаци“: Пожарите във Франция започнаха да създават собствени бури

Свят Преди 1 час

Стихията роди гигантски пирокумулонимбуси – метеорологични чудовища, които генерират мълнии, силни ветрове и палят нови огнища на километри разстояние

КТ „Подкрепа“ настоява промените в Кодекса на труда и размерът на бюджетния дефицит да бъдат върнати за ново обсъждане.

КТ „Подкрепа“ иска вето на бюджета заради промените в трудовия стаж и минималната заплата

Парите ни Преди 1 час

Синдикатът оспорва текстове и твърди, че бюджетът нарушава Закона за публичните финанси

Битката за "Дондуков" 2: Кои са очакваните номинации и възможните неизвестни

Битката за "Дондуков" 2: Кои са очакваните номинации и възможните неизвестни

България Преди 2 часа

Политическите сили все още търсят основен опонент на Илияна Йотова, смятат анализатори

Род Ансел вдъхновява създаването на култовия филмов герой Дънди Крокодила

Трагичната съдба на човека, вдъхновил легендарния филм "Дънди Крокодила"

Любопитно Преди 2 часа

След като оцелява 56 дни сам в австралийската пустош, Род Ансел вдъхновява създаването на култовия филмов герой Дънди Крокодила. Животът му обаче завършва с огорчение, наркотична пристрастеност и фатална престрелка с полицията

Земетресение от 3.7 по Рихтер разтърси полуостров Халкидики

Земетресение от 3.7 по Рихтер разтърси полуостров Халкидики

Свят Преди 2 часа

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ – БАН), трусът е станал точно в 11:30 часа

<p>Плодовете и зеленчуците поевтиняват,&nbsp;добрата реколта сваля цените на едро</p>

ДКСБТ отчете поевтиняване на плодовете и зеленчуците, добрата реколта сваля цените на едро

България Преди 2 часа

Зелето, картофите, морковите и лукът са с добра реколта, а кайсиите, прасковите и черешите са по-евтини спрямо миналата година, сочат данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

12-годишно момче пострада тежко с тротинетка, транспортират го с въздушна линейка към „Пирогов“

12-годишно момче пострада тежко с тротинетка, транспортират го с въздушна линейка към „Пирогов“

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в Лясковец

<p>Защо зимата може бъде дълга и студена за Европа</p>

Европа пред енергийна криза - защо зимата може да бъде студена и трудна

Свят Преди 2 часа

Ниските запаси от природен газ и дизел, конфликтите в Близкия изток и ограниченият внос създават риск за европейските домакинства

Русия твърди, че е поразила украински кораби с военно оборудване в Черно море

Русия твърди, че е поразила украински кораби с военно оборудване в Черно море

Свят Преди 2 часа

Според Москва при ударите с дронове са атакувани кораб за насипни товари и спомагателен плавателен съд в пристанището на Николаев, но информацията не е независимо потвърдена

<p>&bdquo;Май тя не иска да е тук, а?&ldquo;: Фенка на Ъшър бе свалена от сцената заради&nbsp;неловка реакция (ВИДЕО)</p>

„Май тя не иска да е тук, а?“: Фенка на Ъшър бе свалена от сцената заради неловка реакция

Любопитно Преди 2 часа

Фенка на R&B звездата Ъшър, която бе свалена от сцената след видимо неловка реакция на съблазнителните му танцови движения, реши да отговори на критиките. Тя разкри детайли за случилото се зад кулисите и отношението си към изпълнителя

<p>Мъж прободе жена с вилица под окото за 100 евро</p>

Мъж заплаши жена с нож и я прободе с вилица под окото за 100 евро

България Преди 2 часа

Софийската районна прокуратура поиска за постоянно в ареста 32-годишния обвиняем, който преби и изнудва жена в продължение на два часа

Всичко от днес

От мрежата

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg
1

У нас летят над 60 вида водно конче

sinoptik.bg
1

WMO търси най-добрите снимки на времето

sinoptik.bg

Том Круз неузнаваем в новия филм на Иняриту – превърнаха го в 80-годишен милиардер

Edna.bg

Сърф, плажен волейбол и усмивки: Къде почиват БГ звездите

Edna.bg

Обявиха съдийските наряди за 3-ия кръг в efbet Лига

Gong.bg

Национал от Септември с първи професионален договор

Gong.bg

„Прогресивна България“ подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Nova.bg

От 10 до 43 градуса: Какво ще бъде времето през август

Nova.bg