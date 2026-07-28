Падат на пода, треперят и изпадат в конвулсии: Мистерията около „апостолката“ от Лос Анджелис

Пасторката Катрин Крик и нейното служение 5F Church предизвикаха нов спор, след като видеа от нейни молитвени събития показаха хора, които падат, треперят и изпадат в силни физически реакции, докато тя се моли за тях.

Крик има голяма онлайн популярност и хиляди последователи, които твърдят, че чрез нейното служение са получили духовно освобождение и изцеление, но други християнски лидери я обвиняват в култово поведение и съмнителни практики.

Основният спор е около границата между религиозен екстаз и манипулация - поддръжниците ѝ виждат случващото се като проявление на Божия сила, а критиците предупреждават, че уязвими вярващи могат да бъдат прекалено зависими от един духовен лидер.

i have no idea how “apostle” Kathryn Krick is even converting people. I watched part of a sermon and there is no light behind her eyes. no inflection in her speech. Charismatic revivalism is a heretical joke. pic.twitter.com/pfTp4rcXFB — Pavlov’s Favorite Dog. (@soul0nline) July 25, 2026

Пасторка от Лос Анджелис, чиито драматични молитвени служби редовно стават вирусни в интернет, отново се оказа в центъра на полемика.

След като видеоклипове от неотдавнашно представяне на книга в Тексас показаха как последователи падат на земята, треперят и изпадат в конвулсии, докато Катрин Крик се моли над тях, някои християнски лидери отново обвиниха нейното служение, че прилича на култ.

Според изданието Church Leaders Крик ръководи църквата Five-Fold Church, известна още като 5F Church, в Лос Анджелис.

Самоопределящата се като "апостолка" жена е натрупала огромна онлайн аудитория с повече от половин милион последователи в Instagram и все по-силно присъствие в TikTok, където привържениците ѝ споделят това, което описват като чудодейни изцеления и духовно освобождение.

Но експлозивната популярност на 35-годишната Крик е съпроводена и от също толкова силни критики.

Вярващи с видео в подкрепа на пастора, който купува гласове

Последният спор избухна, след като Крик посети Хюстън, за да популяризира новата си книга „Ignite Revival“. Видеа, разпространени от събитието, показват как присъстващи падат на пода, треперят и изглежда, че изпадат в конвулсии, докато Крик се моли за тях и подписва книги.

Публикувайки кадри от събитието, Крик написа: „Това, което Бог направи в тази книжарница сред хората, ни изуми!“

Привържениците ѝ твърдят, че по време на събитието хора са получили изцеление от заболявания, емоционални травми и духовно потисничество.

Един от присъстващите ентусиазирано сподели преживяното онлайн, като написа:

„Това беше един от най-хубавите дни в живота ми! Никога няма да забравя колко силно бях докоснат от помазанието по време на това представяне на книгата. Не можах да остана на краката си, когато се приближих, за да ми бъде подписана книгата! Толкова много хора бяха прекрасно докоснати.“

Не всички обаче бяха убедени.

Един скептично настроен потребител в социалните мрежи постави под въпрос необичайните физически реакции, като написа:

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„Уау. Тук се случват много неща.

Просто се чудя, като християнин, който е получавал и виждал много изцеления, защо при @apostlekathrynkrick тези хора треперят, разтърсват се и получават припадъци? Какво е различното при това конкретно изцеление в сравнение с други?“

Служението на Крик започва преди около девет години като малко молитвено събиране, след като тя се премества в Лос Анджелис, за да преследва кариера в актьорството и музиката, според Church Leaders.

Тя открито е говорила за борбата си с несигурността, докато проповядва, като казва, че се е почувствала призована от Бог въпреки съмненията относно собствените си способности.

Оттогава нейното служение се разраства бързо, до голяма степен благодарение на социалните мрежи, където кратки видеа от драматични служби за изцеление редовно събират милиони гледания.

Крик също отдава заслуга на своя духовен наставник, танзанийския проповедник Пророк ГеорДейви, за оформянето на нейното служение. Тя е заявявала, че неговите напътствия са изиграли роля в способността ѝ да извършва изцеления чрез вяра и да прогонва демони.

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Именно тези твърдения обаче се превърнаха в основна причина за критики от страна на други християнски лидери.

Библейският учител Майк Уингър многократно е критикувал служението на Крик във Facebook, наричайки я „лидер на култ“, който разпространява „фалшиви учения“ и съмнителни духовни практики. Той също така е поставял под въпрос защо известни християнски личности публично подкрепят нейното служение.

Пастор Крис Роузброу също обвини Крик в YouTube, че приема нездравословно ниво на възхищение от последователите си, възхищение, което според него трябва да бъде запазено единствено за Исус.

Въпреки критиките, Крик написа в Instagram, че противопоставянето срещу нейното служение произтича от завист и неразбиране, докато нейните поддръжници продължават да защитават това, което определят като истински срещи с Бог.

Докато видеата с богомолци, които падат и се тресат, продължават да се разпространяват онлайн, спорът около пасторката от Лос Анджелис не показва признаци на затихване. Поддръжниците ѝ определят сцените като чудотворни, а критиците предупреждават, че уязвими вярващи могат да поставят вярата си в неподходящ човек.