Свят

Огнен ад във Франция: 12 000 души са евакуирани край Бордо

Огромен горски пожар близо до Бордо в Югозападна Франция доведе до евакуацията на още 7000 души в четвъртък, с което общият брой на преместените туристи и жители достигна 12 000, съобщиха местните власти

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 юли 2026, 09:23
пожар Франция пожарникари
Пожарникари се борят с интензивен пожар във Франция   
Източник: БТА/AP

О громен горски пожар близо до Бордо в Югозападна Франция доведе до евакуацията на още 7000 души в четвъртък, с което общият брой на преместените туристи и жители достигна 12 000, съобщиха местните власти.

Превантивната мярка засяга шест къмпинга и вилно селище северно от Кап Фере – район с голям брой посетители през лятото. Пожарът бушува от сряда близо до басейна Аркашон и вече се е разпрострял на площ от около 2000 хектара.

Засега няма данни за жертви или пострадали, съобщиха властите, съобщи RFI.

„Имаме много гъста концентрация на близко разположени борове, типична за масива Ланд дьо Гаскон“, заяви капитан Уилфрид Шнайдер пред френската информационна агенция AFP в сряда, описвайки пожара като такъв с „рядка“ интензивност.

Според кмета на Льо Порж, Марсиал Занинети, е възможно пожарът да е бил предизвикан от почистваща машина на горски път, но това все още не е потвърдено от местните власти.

Двигатели с вътрешно горене

Префектът на Жиронд, Софи Брока, заяви в сряда вечерта, че ще забрани всички горски дейности и други работи, използващи двигатели с вътрешно горене в департамента, който е поставен под червен код за горски пожари.

Друг пожар изпепели 2500 хектара в Югоизточна Франция тази седмица

Според министъра на вътрешните работи Лоран Нунес от началото на годината са избухнали над 12 500 пожара и вече са изгорели 44 000 хектара – повече от 2022 г., когато пламъци опустошиха Югозападна Франция.

През последните седмици пожарникарите се справят с ежедневни огнища в цялата страна. Засилен от поредните горещи вълни и тежката суша, подхранвани от климатичните промени, сезонът на горските пожари през 2026 г. започна по-рано от обичайното.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: RFI    
горски пожар Франция Бордо евакуация горещи вълни суша климатични промени Жиронд природно бедствие Югозападна Франция
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