България

„Прогресивна България“ подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова за президент

По думите на премиера вицепрезидентът трябва да крепи единството на институцията

Обновена преди 16 минути / 28 юли 2026, 14:37
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И зпълнителният съвет на „Прогресивна България“ и коалиционните ѝ партньори решиха да подкрепят кандидатурата на Илияна Йотова за държавен глава. Това каза на брифинг министър-председателят и лидер на управляващата партия „Прогресивна България“ Румен Радев.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

В петък държавният глава Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за поста на редовните президентски избори наесен. „10 години с г-жа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и връщане на държавността в българската политика. Това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, както и усилията на институциите. Илияна Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи с енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази на вицепрезидент. За този пост бих се радвал да имаме човек с профила на самата г-жа Йотова, някой със сърце за България“, коментира още Радев, цитиран от NOVA.

БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

По думите на премиера вицепрезидентът трябва да крепи единството на институцията. „Ние с нея доказахме, че за 9 години бяхме единствените, които показаха единство. Лидерът на ГЕРБ няма друг изход - резултатите му показаха, че търси да се закачи някъде - това са схеми на „сглобка“. Ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в „сглобка“, ще видим какво ще направят“, допълни Румен Радев.

Припомняме, че решението си Илияна Йотова съобщи около три месеца преди вота. В момента тя довършва мандата, който започнаха с Румен Радев, през който в продължение на 4 години тя беше вицепрезидент. Самата Йотова обясни в петък, че през следващите дни и седмици ще бъдат представени повече подробности. Все още не е ясно кой ще бъде нейният кандидат за вицепрезидент. 

Относно разполагането на американски самолети на летището в Безмер, премиерът уточни, че ако не е било настоящото правителство, те щели все още да пребивават на това в София. „Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото, освен това в много по-малко количество. Приехме сериозно думите на Иран, но с нея имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, взаимно доверие и приятелство, така че държавното им ръководство разбира много добре, че самолетите не са предназначени за бойни действия. Затова не очаквам влошаване на двустранните отношения. Иначе в момента почти в центъра на столицата щяха да стоят 15 американски самолета цистерни“, обясни още министър-председателят.

Източник: NOVA    
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