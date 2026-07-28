„Прогресивна България“ подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова за президент

И зпълнителният съвет на „Прогресивна България“ и коалиционните ѝ партньори решиха да подкрепят кандидатурата на Илияна Йотова за държавен глава. Това каза на брифинг министър-председателят и лидер на управляващата партия „Прогресивна България“ Румен Радев.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

В петък държавният глава Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за поста на редовните президентски избори наесен. „10 години с г-жа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и връщане на държавността в българската политика. Това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, както и усилията на институциите. Илияна Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи с енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази на вицепрезидент. За този пост бих се радвал да имаме човек с профила на самата г-жа Йотова, някой със сърце за България“, коментира още Радев, цитиран от NOVA .

БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

По думите на премиера вицепрезидентът трябва да крепи единството на институцията. „Ние с нея доказахме, че за 9 години бяхме единствените, които показаха единство. Лидерът на ГЕРБ няма друг изход - резултатите му показаха, че търси да се закачи някъде - това са схеми на „сглобка“. Ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в „сглобка“, ще видим какво ще направят“, допълни Румен Радев.

Припомняме, че решението си Илияна Йотова съобщи около три месеца преди вота. В момента тя довършва мандата, който започнаха с Румен Радев, през който в продължение на 4 години тя беше вицепрезидент. Самата Йотова обясни в петък, че през следващите дни и седмици ще бъдат представени повече подробности. Все още не е ясно кой ще бъде нейният кандидат за вицепрезидент.

Относно разполагането на американски самолети на летището в Безмер, премиерът уточни, че ако не е било настоящото правителство, те щели все още да пребивават на това в София. „Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото, освен това в много по-малко количество. Приехме сериозно думите на Иран, но с нея имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, взаимно доверие и приятелство, така че държавното им ръководство разбира много добре, че самолетите не са предназначени за бойни действия. Затова не очаквам влошаване на двустранните отношения. Иначе в момента почти в центъра на столицата щяха да стоят 15 американски самолета цистерни“, обясни още министър-председателят.