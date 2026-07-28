България

Край на „вечните“ коли? София започва нова акция срещу изоставените автомобили

Автомобили, които не са използвани с години и отговарят на определени условия, ще бъдат репатрирани и впоследствие бракувани

Василена Василева Василена Василева

28 юли 2026, 14:14
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С толичната община предприема нови действия срещу изоставените автомобили, които с години заемат ценни паркоместа в различни квартали на София. Екипи на общината извършват проверки на място и идентифицират превозни средства, които подлежат на премахване от публичните общински терени.

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Целта на акцията е да бъдат освободени повече места за паркиране, както и да се подобри достъпът на гражданите и на специализираните автомобили при необходимост.

Изоставените автомобили остават сериозен проблем

Недостигът на паркоместа продължава да бъде един от най-сериозните проблеми за шофьорите в столицата. В същото време хиляди автомобили стоят с години неизползвани по улици, паркинги и междублокови пространства.

„Имах една случка – трябваше да отида в „Младост“ по работа и търсих място за паркиране около 40 минути. Така и не успях да намеря и просто си тръгнах. Живеем в един много пренаселен град и всяко паркомясто е изключително ценно“, разказа шофьорката Никол Китова пред NOVA.

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При какви условия колата може да бъде премахната

От Столичната община уточняват, че не всеки автомобил, престоял по-дълго време на улицата, подлежи на принудително отстраняване.

За да бъде премахнат, той трябва едновременно да отговаря на няколко условия:

  • да е престоял на едно място повече от една година;
  • да е с изтекъл технически преглед от повече от три месеца;
  • да се намира върху терен – публична общинска собственост.

След установяване на автомобила собственикът получава уведомление – по пощата или по електронен път – и разполага с тримесечен срок доброволно да премахне превозното средство.

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Какво се случва, ако собственикът не реагира

Ако в рамките на определения срок автомобилът не бъде преместен, кметът издава заповед за принудителното му отстраняване.

„След изтичането на трите месеца, ако собственикът не е предприел действия, автомобилът се репатрира. Той се транспортира до площадка за съхранение или до център за разкомплектоване. Ако бъде оставен на площадка, се съхранява 14 дни, след което се пристъпва към унищожаването му“, обясни началникът на отдел „Контрол на общинската инфраструктура“ в Столичната община Стойчо Стойчев.

По думите му всяко превозно средство, премахнато по административен ред, впоследствие се дерегистрира в КАТ.

Освобождават място и за линейки и пожарни

От общината подчертават, че премахването на изоставените автомобили не е насочено единствено към освобождаване на паркоместа.

„Когато се налага линейки, полицейски или противопожарни автомобили да достигнат до даден адрес, тези изоставени коли често създават сериозни затруднения. По същество такива автомобили, които стоят дълго време неизползвани, вече представляват отпадък“, заяви Стойчев.

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Недоволство сред живеещите в кварталите

Според жители на столицата изоставените автомобили не само намаляват броя на свободните паркоместа, но и създават предпоставки за проблеми със сигурността и затрудняват движението.

„Щом по пътищата биха представлявали пречка, логично е и когато стоят с години паркирани, също да пречат“, смята жителят на квартал „Дружба“ Антоний Тодоров.

От Столичната община посочват, че проверките ще продължат и през следващите месеци, като целта е постепенно да бъдат освободени общинските терени от изоставени автомобили и да се подобри организацията на паркирането в столицата.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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