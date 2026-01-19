Свят

Шоковите мита на Тръмп оставят Европа в паника

Седмица на глобална дипломация започва в Брюксел, Вашингтон и Давос

19 януари 2026, 13:35
След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България
Принц Хари се появи публично в Лондон за първи път от месеци

Принц Хари се появи публично в Лондон за първи път от месеци
Макрон се появи на важно събитие с червено око

Макрон се появи на важно събитие с червено око
Стармър в челен сблъсък с Тръмп заради Гренландия, пред прага на глобална търговска война ли сме?

Стармър в челен сблъсък с Тръмп заради Гренландия, пред прага на глобална търговска война ли сме?
Обявяват времето на

Обявяват времето на "Часовника на Страшния съд" за 2026 г.
15 години след Фукушима: Япония подготвя рестарт на най-голямата атомна централа в света

15 години след Фукушима: Япония подготвя рестарт на най-голямата атомна централа в света
Тръмп с писмо до премиера на Норвегия: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир

Тръмп с писмо до премиера на Норвегия: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир
Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Е вропейските лидери тази седмица се изправят пред ескалираща криза, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп засили заплахите си да завземе остров Гренландия, самоуправляваща се територия на Дания.

Тръмп заплаши да наложи мита на осем европейски държави в преследване на целта си, което предизвика интензивни дискусии (и възмущение) в целия континент относно това как Европа трябва да реагира, за да защити територията си.

Екипът на Vesti.bg следи всички обрати и събития, от Брюксел до Вашингтон и Давос.

  • Новият приятел на Найджъл Фараж Робърт Дженрик критикува "тактиките на грубиян" на Тръмп

Дори най-сериозните критици на британския премиер Кийр Стармър признават, че реакцията му на заплахите за мита от Доналд Тръмп е била точна.

Робърт Дженрик, най-новото попълнение в Reform UK и бивш министър от Консервативната партия, се присъедини към междупартийната критика срещу президента на САЩ, заявявайки пред Sky News, че е "напълно неприемливо да се използват тактики на грубиян и търговски войни" с цел завземане на Гренландия.

Дженрик, бивш кандидат за лидер на Консервативната партия, който миналата седмица беше свален от предния политически план, подчерта, че Гренландия е една от "най-стратегически важните части на света", но според него споразумение може да бъде постигнато чрез "дипломатически усилия".

  • Кризата в Гренландия показва слабостта на ЕС, казват европейски служители

Събитията в Гренландия демонстрират, че ЕС е слаб и зависим от САЩ в много области, заяви в понеделник заместник-ръководителят на Европейската агенция за готовност и реакция при здравни извънредни ситуации (HERA) Лоран Мушел.

"Европа е слаба. Слаби сме в отбраната, слаби сме в телекомуникациите. Нека се изправим пред истината, днес наистина сме зависими", каза Мушел по време на панелна дискусия на тема конкурентоспособност и готовност в Европейската комисия.

Валер Моутарлие, заместник-директор в генералната дирекция за вътрешен пазар и индустрия (DG GROW), добави, че събитията през уикенда оказват "огромен натиск" върху индустриите, а геополитическата ситуация поставя конкурентоспособността на Европа пред "безпрецедентни предизвикателства".

Стармър в челен сблъсък с Тръмп заради Гренландия, пред прага на глобална търговска война ли сме?

  • Стармър не вярва, че Тръмп обмисля военни действия в Гренландия

Британският премиер Кийр Стармър заяви, че не вярва, че Доналд Тръмп наистина обмисля използване на военна сила в Гренландия. Президентът на САЩ твърди, че страната му трябва да придобие Гренландия по причини за националната сигурност и е заявил, че ще поеме контрол "по лесния начин" или "по трудния начин".

На пресконференция в Лондон в понеделник Стармър каза: "Мисля, че това може да бъде решено и трябва да бъде решено чрез спокойни обсъждания."

Търговската война не е в интерес на никого, аргументира се Стармър.

Стармър подчерта, че търговска война "не е в интерес на никого", като отбеляза, че такива мерки ще навредят на британските работници, предприятия и икономика.

На въпрос дали би изключил възможността за ответни мита срещу САЩ, премиерът каза, че фокусът му е "да не допуснем да стигнем до този етап". Той добави, че усилията за укрепване на сигурността на Гренландия не трябва да се използват като "оправдание за икономически натиск".

  • Срещата в Давос без Испания

Световният икономически форум в Давос тази седмица ще бъде мястото на ключови срещи за реакцията на ЕС спрямо опитите на Тръмп да придобие Гренландия. Един от лидерите, който ще отсъства, е испанският премиер Педро Санчес, който реши да се фокусира върху разследването на смъртоносния железопътен инцидент в Адамус, при който загинаха поне 39 души.

Санчес е един от критичните лидери на ЕС спрямо политиките на администрацията на Тръмп и през последната година многократно призова за създаването на армия на ЕС във връзка с решенията на Вашингтон за Украйна и европейската сигурност. Очаква се той да има възможност да обсъди тези въпроси с европейските си колеги на извънредна среща в Брюксел по-късно през седмицата.

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

  • Специалният пратеник на Тръмп е отстранен от състезание с кучешки шейни в Гренландия

Заседателят на специалния пратеник на Тръмп за Гренландия беше отстранен от ежегодното състезание с кучешки шейни, съобщи в понеделник Greenland Dog Sledding Association (KNQK) във Facebook.

"KNQK е информиран, че туристическата компания, която покани губернатора Джеф Ландри от САЩ, е оттеглила поканата едностранно", се казва в съобщението.

  • Британската десница критикува заплахите за мита на Тръмп

Не само Стармър е изразил недоволство от последните заплахи на Тръмп. Десни британски политици, които обикновено биха подкрепили президента на САЩ, също изразиха резерви спрямо перспективата за мита срещу защитниците на Гренландия.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Баденок определи хода като "ужасна идея" и "още едно бреме за бизнеса". Найджъл Фараж от Reform UK, близък съюзник на Тръмп, заяви, че митата "ще ни навредят" и че партията "определено не" подкрепя позицията на Белия дом.

Мелони: Тръмп греши с митата срещу Европа заради Гренландия

  • Гутериш: Тръмп смята глобалното сътрудничество за незначително

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви пред BBC, че президентът на САЩ е "твърдо убеден", че мултилатералните решения за глобалните проблеми са без значение, като упражняването на власт и влияние от Вашингтон има по-голяма тежест.

Гутериш призна, че ООН се бори да бъде релевантна, определяйки Съвета за сигурност като "неефективен" и призова за реформи за справяне с "драматични проблеми и предизвикателства".

  • Френският финансов министър: Европа трябва да устои на шантажа на Тръмп

Роланд Лескюр заяви, че икономическите последствия от търговски ответни мерки не трябва да спират Брюксел да реагира на евентуални мита от САЩ.

"За съжаление, може да се наложи да вземем решения, които не са в полза на никого, освен може би да потвърдим силата на ЕС и способността му да се развива независимо", каза Лескюр в Берлин, заедно с германския си колега Ларс Клингбайл.

  • Германия: ЕС трябва да подготви търговската си "базука"

Клингбайл подчерта, че ЕС трябва да е готов да използва инструментите си срещу икономически шантаж. "Всичко трябва да е подготвено сега. Протягаме ръка за решения, но не сме готови да бъдем шантажирани", каза той.

Офисът на Макрон обяви, че Франция ще поиска активиране на инструмент на ЕС, известен като търговска "базука". Германия обикновено е по-предпазлива, за да защити икономиката си, зависима от износ.

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

  • ЕС: Гренландия никога няма да бъде американска

Стефан Сежурне, изпълнителен вицепрезидент на Европейската комисия, заяви по радиостанция France Inter, че "Гренландия никога няма да бъде американска" и призова "шантажът" спрямо европейците да спре.

  • Срещата в Испания се отлага заради трагедия с влак

Испанският премиер Педро Санчес освободи графика си, за да се концентрира върху смъртоносния железопътен инцидент в Адамус, при който загинаха поне 39 души.

Шведският премиер отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

  • Норвегия: Тръмп вече не мисли "само за мир"

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че Тръмп е изпратил съобщение, че "не се чувства задължен да мисли само за мир" заради отказаната Нобелова награда. В писмото си Тръмп поиска "пълен и тотален контрол над Гренландия".

  • Седмица на дипломация

Среща на посланици на ЕС в сигурна зала продължи над три часа, но завърши без конкретни решения. Възможните варианти включват тежки мита и ограничения върху инвестиции, докато ЕС се надява на дипломатическо решение.

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия 

  • Какво трябва да знаете
  1.  В събота вечер Доналд Тръмп обяви 10% мита върху европейски страни, които се опитат да спрат завземането на Гренландия.
  2. Засегнати са Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Холандия и Финландия.
  3. Европейските политици обсъждат възможни ответни мерки, активиране на търговската "базука" на ЕС или налагане на €93 млрд. в ответни мита.
  4. НАТО провежда срещи на високо ниво, докато световни лидери се събират в Давос за годишния икономически форум.
  • Брекзит на отношенията

"Както при много провалящи се отношения, има аргументи, недоизказани напрежения и опити да се запази добрия тон публично от влизането на Тръмп в Белия дом преди година. Но за много европейски правителства, заплахата от наказателни мита беше последната капка. Разводът с Тръмп е неизбежен", коментира Тим Рос.

Припомняме и тази галерия от нашия архив: Красотата на Гренландия

Красотата на Гренландия
6 снимки
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Източник: politico    
Гренландия Доналд Тръмп Европейски съюз Търговска война Мита Дипломация Слабост на ЕС Икономически шантаж Световен икономически форум Великобритания
Последвайте ни

По темата

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

Любов без сантиметри: Звездни двойки с голяма разлика в ръста

Любов без сантиметри: Звездни двойки с голяма разлика в ръста

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

pariteni.bg
Това е най-продаваният EV в Китай, струва 8500 евро

Това е най-продаваният EV в Китай, струва 8500 евро

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кървава нощ в Банско: Чужденка намушка мъж в хотелска стая

Кървава нощ в Банско: Чужденка намушка мъж в хотелска стая

България Преди 13 минути

26-годишен турист е ранен след конфликт в зимния курорт, полицията задържа 21-годишна жена

<p>Шокиращите резултати, след като журналист опита диетата на Тръмп&nbsp;</p>

Шокиращи резултати: Журналист опита диетата на Тръмп за една седмица

Свят Преди 56 минути

Прочутата диета на Тръмп е: закуска – нищо, обяд – нищо, вечеря – McDonald’s, KFC, пица или добре изпечена пържола, с дванадесет коли без захар на ден и похапване на Doritos

НС продължава работата по Изборния кодекс

НС продължава работата по Изборния кодекс

България Преди 1 час

Според експерти скенерите не са добро решение

Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите

Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите

България Преди 1 час

<p>Тръмп е поканил Путин в Съвета за мир за ивицата Газа</p>

Кремъл: Тръмп покани Путин в Съвета за мир за ивицата Газа

Свят Преди 1 час

Москва проучва предложението и се надява на контакти във връзка с него с Вашингтон

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Любопитно Преди 1 час

НСТС обсъжда промените в Кодекса за социално осигуряване

НСТС обсъжда промените в Кодекса за социално осигуряване

България Преди 2 часа

Идеята е да се въведе мултифондова система

Почина един от режисьорите на „Цар Лъв“

Почина един от режисьорите на „Цар Лъв“

Свят Преди 2 часа

Роджър Алерс беше на 76 години

Дръзки обири и опожарени коли: Как нападателите на инкасо автомобили озадачават полицията

Дръзки обири и опожарени коли: Как нападателите на инкасо автомобили озадачават полицията

България Преди 2 часа

Инцидентът е част от серия нападения над инкасо автомобили в страната през последните години, включително въоръжени грабежи в София и Благоевград

Мила Роберт представя „Повода си ти“ – песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

Мила Роберт представя „Повода си ти“ – песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

България Преди 2 часа

Сингълът събира в едно балканска емоция, лична история и хоро, създадено специално за видеото

Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година

Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година

Любопитно Преди 2 часа

От емблематични постановки по Вазов до абсурдни комедии и антиутопии – ето какво ни очаква през първите месеци на годината

Linsho: Не взимайте пример от мен, защото…

Linsho: Не взимайте пример от мен, защото…

Любопитно Преди 2 часа

Сезон 3 започва с Linsho, провокации и нова доза откровеност

Ирак обяви пълно изтегляне на силите на САЩ от територията си

Ирак обяви пълно изтегляне на силите на САЩ от територията си

Свят Преди 2 часа

Това не включва полуавтономния Кюрдистански регион

Откриха близо 700 кг марихуана в товарен влак, пътуващ от Турция

Откриха близо 700 кг марихуана в товарен влак, пътуващ от Турция

България Преди 2 часа

Наркотичното вещество е открито при специализирана операция на ГДБОП

Носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Любопитно Преди 3 часа

TikTok съобщи, че през първата седмица на годината търсенията за „2016“ са скочили с 452 процента в платформата

<p>Bitchat: Приложението, което плаши диктаторите</p>

Защо всички говорят за Bitchat? Новата офлайн мрежа на съоснователя на Twitter, което плаши диктаторите

Любопитно Преди 3 часа

Bitchat свързва смартфони наблизо директно чрез Bluetooth mesh мрежа, което създава локална мрежа от свързани устройства

Всичко от днес

От мрежата

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg

Валери Божинов признава за първи път за проблем с писането и че е готов да стане баща отново

Edna.bg

Златно отличие в круизна надпревара: Ася Косаджиева готви в морето

Edna.bg

Обявиха програмата на 1/4-финалите за SESAME Купа на България

Gong.bg

ЦСКА на крачка от най-голямата си перла в зимната селекция

Gong.bg

Кои са българските думи на 2025 година

Nova.bg

НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро

Nova.bg