Шоковите мита на Тръмп оставят Европа в паника

Е вропейските лидери тази седмица се изправят пред ескалираща криза, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп засили заплахите си да завземе остров Гренландия, самоуправляваща се територия на Дания.

Тръмп заплаши да наложи мита на осем европейски държави в преследване на целта си, което предизвика интензивни дискусии (и възмущение) в целия континент относно това как Европа трябва да реагира, за да защити територията си.

Екипът на Vesti.bg следи всички обрати и събития, от Брюксел до Вашингтон и Давос.

Новият приятел на Найджъл Фараж Робърт Дженрик критикува "тактиките на грубиян" на Тръмп

Дори най-сериозните критици на британския премиер Кийр Стармър признават, че реакцията му на заплахите за мита от Доналд Тръмп е била точна.

Робърт Дженрик, най-новото попълнение в Reform UK и бивш министър от Консервативната партия, се присъедини към междупартийната критика срещу президента на САЩ, заявявайки пред Sky News, че е "напълно неприемливо да се използват тактики на грубиян и търговски войни" с цел завземане на Гренландия.

Дженрик, бивш кандидат за лидер на Консервативната партия, който миналата седмица беше свален от предния политически план, подчерта, че Гренландия е една от "най-стратегически важните части на света", но според него споразумение може да бъде постигнато чрез "дипломатически усилия".

🚨'Tories will die as a political organisation.'



Reform UK's Robert Jenrick MP says the Conservatives will "never be able to move on" because they don't regret their past mistakes.@JuliaHB1 | @RobertJenrick pic.twitter.com/Rkzykx1WaY — Talk (@TalkTV) January 19, 2026

Кризата в Гренландия показва слабостта на ЕС, казват европейски служители

Събитията в Гренландия демонстрират, че ЕС е слаб и зависим от САЩ в много области, заяви в понеделник заместник-ръководителят на Европейската агенция за готовност и реакция при здравни извънредни ситуации (HERA) Лоран Мушел.

"Европа е слаба. Слаби сме в отбраната, слаби сме в телекомуникациите. Нека се изправим пред истината, днес наистина сме зависими", каза Мушел по време на панелна дискусия на тема конкурентоспособност и готовност в Европейската комисия.

Валер Моутарлие, заместник-директор в генералната дирекция за вътрешен пазар и индустрия (DG GROW), добави, че събитията през уикенда оказват "огромен натиск" върху индустриите, а геополитическата ситуация поставя конкурентоспособността на Европа пред "безпрецедентни предизвикателства".

Стармър не вярва, че Тръмп обмисля военни действия в Гренландия

Британският премиер Кийр Стармър заяви, че не вярва, че Доналд Тръмп наистина обмисля използване на военна сила в Гренландия. Президентът на САЩ твърди, че страната му трябва да придобие Гренландия по причини за националната сигурност и е заявил, че ще поеме контрол "по лесния начин" или "по трудния начин".

На пресконференция в Лондон в понеделник Стармър каза: "Мисля, че това може да бъде решено и трябва да бъде решено чрез спокойни обсъждания."

Търговската война не е в интерес на никого, аргументира се Стармър.

Стармър подчерта, че търговска война "не е в интерес на никого", като отбеляза, че такива мерки ще навредят на британските работници, предприятия и икономика.

На въпрос дали би изключил възможността за ответни мита срещу САЩ, премиерът каза, че фокусът му е "да не допуснем да стигнем до този етап". Той добави, че усилията за укрепване на сигурността на Гренландия не трябва да се използват като "оправдание за икономически натиск".

Takeaways from the Greenland debacle so far:



- The British capitalist class are seriously concerned by the threat of tariffs, and are already adjusting their exports.

- All of Britain's political parties have firmly sided with Europe over the US.

- This includes Farage,… pic.twitter.com/N8K3BzLq6h — Jack Tye Wilson ☭ (@bolsh3vik) January 19, 2026

Срещата в Давос без Испания

Световният икономически форум в Давос тази седмица ще бъде мястото на ключови срещи за реакцията на ЕС спрямо опитите на Тръмп да придобие Гренландия. Един от лидерите, който ще отсъства, е испанският премиер Педро Санчес, който реши да се фокусира върху разследването на смъртоносния железопътен инцидент в Адамус, при който загинаха поне 39 души.

Санчес е един от критичните лидери на ЕС спрямо политиките на администрацията на Тръмп и през последната година многократно призова за създаването на армия на ЕС във връзка с решенията на Вашингтон за Украйна и европейската сигурност. Очаква се той да има възможност да обсъди тези въпроси с европейските си колеги на извънредна среща в Брюксел по-късно през седмицата.

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

Специалният пратеник на Тръмп е отстранен от състезание с кучешки шейни в Гренландия

Заседателят на специалния пратеник на Тръмп за Гренландия беше отстранен от ежегодното състезание с кучешки шейни, съобщи в понеделник Greenland Dog Sledding Association (KNQK) във Facebook.

"KNQK е информиран, че туристическата компания, която покани губернатора Джеф Ландри от САЩ, е оттеглила поканата едностранно", се казва в съобщението.

OMG... Trump wasn't even kidding. Denmark actually defends Greenland with Dog Sled "Patrols."



Mr. President, save Greenland IMMEDIATELY. pic.twitter.com/PhfXSAz30Z — George (@BehizyTweets) January 10, 2026

Британската десница критикува заплахите за мита на Тръмп

Не само Стармър е изразил недоволство от последните заплахи на Тръмп. Десни британски политици, които обикновено биха подкрепили президента на САЩ, също изразиха резерви спрямо перспективата за мита срещу защитниците на Гренландия.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Баденок определи хода като "ужасна идея" и "още едно бреме за бизнеса". Найджъл Фараж от Reform UK, близък съюзник на Тръмп, заяви, че митата "ще ни навредят" и че партията "определено не" подкрепя позицията на Белия дом.

Мелони: Тръмп греши с митата срещу Европа заради Гренландия

Гутериш: Тръмп смята глобалното сътрудничество за незначително

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви пред BBC, че президентът на САЩ е "твърдо убеден", че мултилатералните решения за глобалните проблеми са без значение, като упражняването на власт и влияние от Вашингтон има по-голяма тежест.

Гутериш призна, че ООН се бори да бъде релевантна, определяйки Съвета за сигурност като "неефективен" и призова за реформи за справяне с "драматични проблеми и предизвикателства".

#EXCLUSIVE | "Dialogue is requisite for making any kind of progress...hopefully, by having him (Trump) here we might have few progress in on few issues": WEF president @borgebrende on US-Europe disagreement over Greenland@wef #IndiaTodayAtDavos @Sardesai @szarabi pic.twitter.com/lmSFwYmYxn — IndiaToday (@IndiaToday) January 19, 2026

Френският финансов министър: Европа трябва да устои на шантажа на Тръмп

Роланд Лескюр заяви, че икономическите последствия от търговски ответни мерки не трябва да спират Брюксел да реагира на евентуални мита от САЩ.

"За съжаление, може да се наложи да вземем решения, които не са в полза на никого, освен може би да потвърдим силата на ЕС и способността му да се развива независимо", каза Лескюр в Берлин, заедно с германския си колега Ларс Клингбайл.

Macron urges EU to deploy trade ‘bazooka’ against US as Trump ramps up tensions https://t.co/P1zv3pZNAm. YES. DO IT NOW. — Gerd Leonhard (@gleonhard) January 19, 2026

Германия: ЕС трябва да подготви търговската си "базука"

Клингбайл подчерта, че ЕС трябва да е готов да използва инструментите си срещу икономически шантаж. "Всичко трябва да е подготвено сега. Протягаме ръка за решения, но не сме готови да бъдем шантажирани", каза той.

Офисът на Макрон обяви, че Франция ще поиска активиране на инструмент на ЕС, известен като търговска "базука". Германия обикновено е по-предпазлива, за да защити икономиката си, зависима от износ.

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

ЕС: Гренландия никога няма да бъде американска

Стефан Сежурне, изпълнителен вицепрезидент на Европейската комисия, заяви по радиостанция France Inter, че "Гренландия никога няма да бъде американска" и призова "шантажът" спрямо европейците да спре.

French Foreign Minister Jean-Noël Barrot on Greenland:



Long gone are the times where you could buy or sell Louisiana.



Denmark can count on the solidarity of European countries.



Greenland is not for sale, not for the taking. pic.twitter.com/MohvYDx8rS — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

Срещата в Испания се отлага заради трагедия с влак

Испанският премиер Педро Санчес освободи графика си, за да се концентрира върху смъртоносния железопътен инцидент в Адамус, при който загинаха поне 39 души.

Шведският премиер отхвърли заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Норвегия: Тръмп вече не мисли "само за мир"

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че Тръмп е изпратил съобщение, че "не се чувства задължен да мисли само за мир" заради отказаната Нобелова награда. В писмото си Тръмп поиска "пълен и тотален контрол над Гренландия".

JUST IN: Trump tells Norway’s prime minister he no longer feels obligated to "think purely of peace” after not receiving the Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/D8blvrK5tU — Resist Times (@ResistTimes_US) January 19, 2026

Седмица на дипломация

Среща на посланици на ЕС в сигурна зала продължи над три часа, но завърши без конкретни решения. Възможните варианти включват тежки мита и ограничения върху инвестиции, докато ЕС се надява на дипломатическо решение.

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

Какво трябва да знаете

В събота вечер Доналд Тръмп обяви 10% мита върху европейски страни, които се опитат да спрат завземането на Гренландия. Засегнати са Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Холандия и Финландия. Европейските политици обсъждат възможни ответни мерки, активиране на търговската "базука" на ЕС или налагане на €93 млрд. в ответни мита. НАТО провежда срещи на високо ниво, докато световни лидери се събират в Давос за годишния икономически форум.

Брекзит на отношенията

"Както при много провалящи се отношения, има аргументи, недоизказани напрежения и опити да се запази добрия тон публично от влизането на Тръмп в Белия дом преди година. Но за много европейски правителства, заплахата от наказателни мита беше последната капка. Разводът с Тръмп е неизбежен", коментира Тим Рос.