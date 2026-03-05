Путин нанесе нов удар на Европа, закани се да спре газа и цените скочиха

Ц ените на природния газ се повишиха днес, след като руският президент Владимир Путин предупреди, че Русия може да спре доставките на газ за Европа. Изявлението засили опасенията за предлагането, след като Катар обяви форсмажорни обстоятелства и преустанови голяма част от износа на втечнен природен газ (ВПГ), предава "Ройтерс".

Фючърсните договори за газ с краткосрочна доставка, предлагани на нидерландския хъб Ти Ти Еф (TTF), които служат като ценови ориентир за Европа, поскъпват с над 6%, до близо 52 евро за мегаватчас.

Въпреки санкциите заради руската инвазия в Украйна, Европейският съюз остава голям потребител на природен газ от Русия.

В интервю за руската държавна телевизия Путин коментира плановете на ЕС да наложи пълна забрана на вноса на руски газ по тръбопроводи до края на 2027 г., както и да забрани нови краткосрочни договори за руски втечнен природен газ от края на април 2026 г. По думите му при отварянето на други пазари "може би би било по-изгодно за Русия да спре да доставя за европейския пазар още сега".

Междувременно днес руският вицепремиер Александър Новак заяви, че правителството скоро ще се събере, за да обсъди спирането на износа на руски газ за ЕС.

Преди войната в Украйна Русия осигуряваше около 40 процента от доставките на газ за Европейския съюз, но през миналата година делът ѝ е спаднал до около 6 процента, според данни на Европейската комисия.

Анализатори на Ай Ен Джи (ING) предупреждават, че изказването на Путин поставя под риск значителни обеми доставки, като основният риск е свързан с потоците на втечнен природен газ. По техни оценки при по-нормални условия глобалният пазар би могъл постепенно да пренасочи търговските потоци, но при положение че доставките от региона на Персийския залив са засегнати, това би представлявало сериозно предизвикателство за Европа.

Напрежението в Близкия изток също засилва конкуренцията за доставки. Според анализаторите на Ай Ен Джи азиатските купувачи търсят алтернативни източници на втечнен газ на фона на ограниченията на глобалния пазар.

Задачата на Европа да запълни газохранилищата си за следващата зима става по-скъпа, тъй като ответните удари на Иран нарушават производството и доставките на втечнен газ в Близкия изток, което ограничава предлагането и повишава цените. Морският трафик през ключовия Ормузки проток е намалял с 90%.

Според анализатори на „Кплер“ (Kpler) европейските купувачи трябва да осигурят около 700 кораба с втечнен природен газ, или приблизително 67 млрд. куб. м. от суровината, за да напълнят хранилищата си това лято. Това е с около 180 кораба, или 17 млрд. куб. м, повече спрямо миналата година.

В същото време САЩ, най-големият производител на втечнен природен газ в света, разполага с ограничен свободен капацитет за бързо увеличаване на производството, тъй като терминалите вече са изцяло натоварени, а повечето доставки са обвързани с дългосрочни договори.

Междувременно на европейския пазар на въглеродни емисии референтният контракт поскъпна с 2,02 евро до 72,59 евро за тон.