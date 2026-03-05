„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

Кой кого мрази в Близкия изток: Глобалният домино ефект на една неизбежна катастрофа

С АЩ „горчиво ще съжаляват за прецедента, който създадоха“, след като американска подводница торпилира ирански военен кораб при атака, отнела живота на повече от 80 моряци, предупреди външният министър на Ислямската република.

„САЩ извършиха зверство в морето, на 2000 мили от бреговете на Иран. Фрегатата „Дена“, гост на индийските военноморски сили, превозваща почти 130 моряци, беше ударена в международни води без предупреждение“, написа Абас Аракчи в социалната мрежа X в четвъртък.

Подводница потопи ирански кораб край Шри Ланка

„Запомнете думите ми: САЩ ще дойдат до момент, в който горчиво ще съжаляват за прецедента, който поставиха“.

Подводница на ВМС на САЩ откри огън и потопи ирански военен кораб в Индийския океан. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че екипажът на кораба „е мислил, че е в безопасност в международни води“, преди да бъде ударен от торпедо Mark 48, чиято стойност се оценява на 4,2 милиона долара.

„Вместо това той беше потопен от торпедо – „Тихата смърт“, каза Хегсет.

Хегсет допълни, че този удар е първото потапяне на вражески кораб чрез торпедо от Втората световна война насам, когато подводницата USS Torsk потапя японски съд само ден преди капитулацията на Япония през август 1945 г.

„Както в онази война, когато все още бяхме Министерство на войната, ние се борим за победа“.

САЩ признаха: Наша подводница потопи иранския кораб край Шри Ланка

Видео, разпространено от Пентагона, показва плавателния съд, ударен от огромна експлозия, която разкъсва задната му част. Силата на взрива кара кораба да се повдигне и да започне да потъва откъм кърмата.

Томас Шугарт от Центъра за нова американска сигурност обясни, че торпедото - което той определи като едно от „най-смъртоносните оръжия срещу кораби в арсенала на САЩ“ - създава „парен балон“ под плавателния съд, което го кара да се разцепи на две.

„Това торпедо детонира под кърмата на иранския кораб и го издигна над водата, така че той потъна за броени минути“, каза той пред Fox News Digital.

Военноморските сили на Шри Ланка извадиха 87 тела и спасиха 32 души в сряда. Будика Сампат, говорител на флота на Шри Ланка, заяви, че не е имало следи от кораба, когато спасителните екипи са пристигнали на мястото - „само нефтени петна и спасителни салтове“.

„Намерихме хора, плаващи във водата“, каза той. Командирът на кораба и част от висшия офицерски състав са сред оцелелите.

Корабът IRIS Dena се е насочвал обратно към Иран от източно индийско пристанище, когато е бил ударен, според заместник-външния министър на Шри Ланка. Той е участвал в военноморско учение, организирано от Индия между 18 и 25 февруари.

Представители на Централното командване потвърдиха, че САЩ са ударили или потопили повече от 20 ирански кораба.