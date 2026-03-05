Делото за катастрофата с Местан, при която загина бебе, продължава с разпити и нова експертиза

С разпит на двама души, смяната на адвоката на единия от обвиняемите и насрочване на ново заседание за 28 април премина поредното заседание по делото за катастрофата през 2019 г., при която загина шестмесечно бебе. Един от обвиняемите е Лютви Местан, а другият - Юсеин Ахмед, баща на бебето.

Инцидентът стана на 14 април 2019 г. на разклона за момчилградското село Загорско по главния път за Гърция. Тогава се сблъскаха два автомобила, шофирани от Местан и от Ахмед. Те са обвинени за извършено пътнотранспортно произшествие, довело до причиняване на смърт по непредпазливост, в условия на независимо съпричиняване.

В началото на заседанието съдията по делото обяви за подадена молба от Юсеин Ахмед за отказ да бъде представляван от досегашния си защитник. Обвиняемият бе представляван от нов адвокат.

Местан отзова адвокатите си по делото за катастрофата, щял да се защитава сам

Разпитани бяха техническото лице, правило снимките след катастрофата, както и проф. Станимир Карапетков като съставител на първата експертиза. Искането бе отправено на предходното заседание от Местан. Като мотив той посочи липсващ, по думите му, компактдиск със снимки, удостоверяващи фактическата обстановка на мястото на катастрофата. Самите снимки били включени в предишните съдебни автотехнически експертизи, но липсват в изготвените по делото фотоалбуми и не са използвани от новите експерти за новата експертиза.

Отново отложиха делото за катастрофата срещу Местан

Разпитът на двамата целеше да се изясни къде са въпросните снимки. Проф. Карапетков отговори, че фотосите са му били предоставени чрез споделяне в облачно пространство при работата му с останалите четирима експерти. Самото дело никога не е идвало при него на хартиен носител и той никога не е получавал носител с материалите по делото, за да връща такъв, заяви Карапетков в залата.

Техническото лице, направило снимките и изготвило двата фотоалбума под ръководството на разследващ полицай, не си спомня дали то е заснело въпросните няколко снимки, които присъстват в първата експертиза, но не и във фотоалбумите по делото.

На заседанието бе казано също, че вече е предоставена новата комплексна експертиза, която ще бъде разгледана на заседанието на 28 април, а съставите ѝ – разпитани.