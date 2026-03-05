Любопитно

Принц Уилям в Корнуол: Защо престолонаследникът се отказа от официалната си титла?

43-годишният Уилям посети графството в югозападния край на Англия, където е познат под другата си титла – херцог на Корнуол. Той я наследи през 2022 г., когато баща му, крал Чарлз III, се възкачи на престола след смъртта на кралица Елизабет II

5 март 2026, 15:14
Принц Уилям в Корнуол: Защо престолонаследникът се отказа от официалната си титла?
Източник: БТА/АР

П ринц Уилям прекара деня в Корнуол, където избра да не използва официалната си титла „Принц на Уелс“.

В четвъртък, 5 март, 43-годишният Уилям посети графството в югозападния край на Англия, където е познат под другата си титла – херцог на Корнуол. Той я наследи през 2022 г., когато баща му, крал Чарлз III, се възкачи на престола след смъртта на кралица Елизабет II. Като глава на херцогство Корнуол, Уилям получава годишен доход от около 30,9 милиона долара. Тези средства покриват официалните, благотворителните и личните разходи на него, Кейт Мидълтън и трите им деца.

Визитата на Уилям имаше за цел да подчертае устойчивостта на региона след скорошните природни бедствия. Тя съвпадна с трогателна дата – Деня на Свети Пиран, празникът на графството, който чества наследството и културата на местните жители.

Първата спирка от обиколката му бе биоферма с награждавана пекарна. В Gear Farm Pasty Company, разположена в близост до останки от крепост от желязната епоха, се произвеждат традиционните корнуолски „пасти“ (тестени изделия с плънка) от местни съставки. Принцът бе разведен из обекта, запозна се с персонала и дори се включи лично в приготвянето на традиционните закуски.

Уилям се срещна и с екипа, отговорен за отглеждането на зеленчуците, използвани в местното производство. Районът бе тежко засегнат от бури в началото на януари, когато 50 000 домакинства останаха без електричество, а 15 000 – без водоснабдяване. Въпреки кризисната ситуация, принцът научи, че фермата е успяла да продължи работа благодарение на новоинсталиран генератор. Семейството собственици не прекъснало производството, подкрепяйки местните жители, лишени от основни услуги в продължение на дни.

По-късно през деня принцът посети пожарната служба в Хелстън. Там той изрази лична благодарност към пожарникарите и служителите на спешните служби за усилията им по време на бурята „Горети“. Със скорост на вятъра до 200 км/ч, тя се оказа едно от най-мощните природни бедствия в региона за последните години. Уилям взе участие в „кръгла маса“, посветена на реакцията при бедствия и начините, по които аварийните екипи са помагали на гражданите в опасните условия.

Откакто пое управлението на херцогство Корнуол, принцът посещава имението редовно. Сред най-значимите му визити бе тази през май 2024 г., когато инспектира иновативния жилищен проект в Нюкий, насочен към справяне с проблема с бездомността.

Според секретаря на херцогството Уил Бакс, принц Уилям е „доста взискателен“ в новата си роля, но в „мащабен и амбициозен“ смисъл.

„Лесно е да бъдеш мотивиран от него, защото той притежава силна убеденост и характер. Уилям е изключително директен по отношение на социалните каузи и желанието си да окаже положително влияние върху света“, сподели Бакс пред The Telegraph миналата година.

Принц Уилям Корнуол Херцог на Корнуол Кралско семейство Природни бедствия Буря Горети Устойчивост
