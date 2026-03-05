Свят

Рюте: Член 5 на НАТО не е на масата въпреки случая с иранската ракета, насочила се към Турция

Турция вчера обяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е унищожила иранска балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство

5 март 2026, 14:29
Рюте: Член 5 на НАТО не е на масата въпреки случая с иранската ракета, насочила се към Турция
Източник: БТА

Н АТО следи внимателно събитията в Близкия изток и вчерашното сваляне на ракета, насочила се към турското въздушно пространство, но задействането на член 5 в момента не е на масата, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте в интервю за Ройтерс.

Турция: Свалянето на самолета е атака по НАТО

„Никой не говори за член 5“, заяви Рюте в разговора с агенцията. „Най-важното е, че нашите противници вчера се увериха колко силен и бдителен алианс е НАТО и че от събота той е станал дори още по-бдителен“, добави той.

Турция вчера обяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е унищожила иранска балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство. Това бе първият случай, в който Анкара бе въвлечена в кризата в Близкия изток, а това повиши опасността от осезаемо разрастване на конфликта с участието на съюзници от алианса.

Генералният щаб на иранските въоръжени сили днес отрече те да са изстрелвали ракети срещу Турция и заяви, че Ислямската република уважава суверенитета на приятелската турска страна. 

Член 5 от договора за НАТО гласи, че атака срещу един от членовете на алианса е атака срещу всички останали, посочва Ройтерс.

Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

Рюте добави, че НАТО подкрепя ударите на САЩ по Иран, тъй като тази страна е била „напът да се превърне в истинска заплаха и за Европа“.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
НАТО Близък изток Член 5 Турция Иран ракета конфликт въздушно пространство САЩ сигурност
Последвайте ни

По темата

Служебният премиер Андрей Гюров с първи думи след втория Съвет по сигурност (НА ЖИВО)

Служебният премиер Андрей Гюров с първи думи след втория Съвет по сигурност (НА ЖИВО)

Най-шокиращата победа в историята на

Най-шокиращата победа в историята на "Оскарите"

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

Топ професиите с най-високи заплати в света

Топ професиите с най-високи заплати в света

Какво трябва да знаем за електронните пари и електронното банкиране

Какво трябва да знаем за електронните пари и електронното банкиране

pariteni.bg
Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 18 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 19 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 15 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Принц Уилям в Корнуол: Защо престолонаследникът се отказа от официалната си титла?

Принц Уилям в Корнуол: Защо престолонаследникът се отказа от официалната си титла?

Любопитно Преди 1 минута

Принц Уилям посети Корнуол в Деня на Свети Пиран, за да подкрепи местните след опустошителните бури. Като херцог на район, той лично се включи в приготвянето на традиционни закуски и благодари на спешните екипи за работата им

Володимир Зеленски

„Дори не ни помагайте, само ни дайте оръжията“: Планът на Зеленски за ултиматум към Путин

Свят Преди 10 минути

Войната на САЩ с Иран рискува да остави Украйна уязвима пред силите на Владимир Путин, предупреди украинският президент Володимир Зеленски, докато американският му колега Доналд Тръмп насочва военната си мощ към Иран

Едно от семействата е напът да се откаже още в началото на „Борба до ключ: Home2U срещу Inclusive”

Едно от семействата е напът да се откаже още в началото на „Борба до ключ: Home2U срещу Inclusive”

Любопитно Преди 53 минути

Участниците се сблъскват с първата си задача „Баня“ в събота от 20:00 ч. по NOVA

<p>Може ли България да стане косвена мишена на Иран</p>

Анализатори: Основните рискове за България при конфликт в Близкия изток са икономически и миграционни

България Преди 55 минути

Според експерти военна заплаха засега няма

Свален дрон рани шестима души в Абу Даби

Свален дрон рани шестима души в Абу Даби

Свят Преди 1 час

<p>Pok&eacute;mon на 30: Как детското хоби се превърна в &bdquo;златна мина&ldquo; за милиони долари</p>

Покемон на 30: Как детското хоби се превърна в „златна мина“ за милиони долари

Любопитно Преди 1 час

Три десетилетия след старта си, Pokémon вече не е само детска игра, а глобален пазар за милиони. С доходност, биеща борсовия индекс S&P 500, и карти, достигащи цена от 16 млн. долара, франчайзът се превърна в убежище за инвеститори и колекционери

Снимката е илюстративна

Лазерни оръжия и Космически сили диктуват войната: САЩ топят иранския арсенал от орбита

Свят Преди 1 час

Нова технология за лазерно въоръжение също е била разгърната срещу Иран като част от операция „Епична ярост“

Делото за катастрофата с Местан, при която загина бебе, продължава с разпити и нова експертиза

Делото за катастрофата с Местан, при която загина бебе, продължава с разпити и нова експертиза

България Преди 1 час

На заседанието бе казано, че вече е предоставена новата комплексна експертиза, която ще бъде разгледана на заседанието на 28 април, а съставите ѝ – разпитани

<p>Кремъл разкри искал ли е&nbsp;Иран&nbsp;доставки на руско оръжие</p>

Кремъл: Иран не е искал доставки на руско оръжие

България Преди 1 час

Тук няма никакви промени, заяви Песков в отговор на въпрос дали Русия планира да окаже някаква помощ на Иран например с доставки на оръжие

,

Скандал с поверителността: Работници преглеждали интимни кадри от AI очилата на Meta

Свят Преди 1 час

Meta заяви, че приема много сериозно защитата на данните на хората и непрекъснато усъвършенства усилията и инструментите си в тази област

Иран удари Азербайджан: Дрон порази летището в Нахичеван

Иран удари Азербайджан: Дрон порази летището в Нахичеван

Свят Преди 2 часа

Министерството на външните работи на Азербайджан заяви, че инцидентът е станал около 12:00 ч. на обяд (08:00 ч. по Гринуич) в четвъртък

Украйна иска отлагане на преговорите с Русия заради Близкия изток

Украйна иска отлагане на преговорите с Русия заради Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Следващата тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия бе планирана за периода от 5 до 9 март

Кадър от видеоклип, предоставен от Министерството на отбраната на САЩ, показващ как американска подводница потапя иранската фрегата „Дена“ (IRIS Dena) в подкрепа на операция „Епична ярост“ (Epic Fury) край бреговете на Шри Ланка на 4 март 2026 г.

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

Свят Преди 2 часа

Техеран обвини Вашингтон в „зверство“ в международни води, след като американска подводница потопи военен кораб с 80 моряци – първият подобен удар от Втората световна война насам

<p>CDC бие тревога заради парализиращо заболяване: Не пътувайте</p>

CDC бие тревога заради парализиращо заболяване: Не пътувайте

Свят Преди 2 часа

Издадено е предупреждение за пътуване, което призовава американците да вземат предпазни мерки срещу полиомиелита, който се разпространява в Европа и други части на света. Kолебанието по отношение на ваксините нараства, което допринася за разпространението на тези някога почти изкоренени заболявания

Включете в контакта и забравете за вредителите! Електрическо устройство против вредители

Включете в контакта и забравете за вредителите! Електрическо устройство против вредители

Любопитно Преди 2 часа

Млад изпълнителен директор тества подхода на служителите си в „Шеф под прикритие – Аватар“

Млад изпълнителен директор тества подхода на служителите си в „Шеф под прикритие – Аватар“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте премиерния епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Молитва за чай в Китай

sinoptik.bg

Йоанна Темелкова изтри социалните си мрежи

Edna.bg

Включете в контакта и забравете за вредителите! Електрическо устройство против вредители

Edna.bg

Директор опипа публично шампионка, тя му даде урок (видео)

Gong.bg

Щангите на протест срещу Стефан Ботев, Насар не дойде

Gong.bg

Гюров: България не е застрашена директно от военните действия в Близкия изток

Nova.bg

Ирански дрон падна върху летище в Азербайджан, двама души са ранени

Nova.bg