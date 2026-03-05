Рюте: Член 5 на НАТО не е на масата въпреки случая с иранската ракета, насочила се към Турция

Н АТО следи внимателно събитията в Близкия изток и вчерашното сваляне на ракета, насочила се към турското въздушно пространство, но задействането на член 5 в момента не е на масата, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте в интервю за Ройтерс.

„Никой не говори за член 5“, заяви Рюте в разговора с агенцията. „Най-важното е, че нашите противници вчера се увериха колко силен и бдителен алианс е НАТО и че от събота той е станал дори още по-бдителен“, добави той.

Турция вчера обяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е унищожила иранска балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство. Това бе първият случай, в който Анкара бе въвлечена в кризата в Близкия изток, а това повиши опасността от осезаемо разрастване на конфликта с участието на съюзници от алианса.

Rutte: NATO’s Article 5 will not be invoked following the incident involving an Iranian missile in Turkish airspace



NATO Secretary General Mark Rutte noted that NATO is “closely monitoring” developments in the Middle East and that the Alliance supports the United States in its… pic.twitter.com/aZ2rX3x160 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2026

Генералният щаб на иранските въоръжени сили днес отрече те да са изстрелвали ракети срещу Турция и заяви, че Ислямската република уважава суверенитета на приятелската турска страна.

Член 5 от договора за НАТО гласи, че атака срещу един от членовете на алианса е атака срещу всички останали, посочва Ройтерс.

Рюте добави, че НАТО подкрепя ударите на САЩ по Иран, тъй като тази страна е била „напът да се превърне в истинска заплаха и за Европа“.