Рюте: Член 5 на НАТО не е на масата въпреки случая с иранската ракета, насочила се към Турция

Н АТО следи внимателно събитията в Близкия изток и вчерашното сваляне на ракета, насочила се към турското въздушно пространство, но задействането на член 5 в момента не е на масата, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте в интервю за Ройтерс.
„Никой не говори за член 5“, заяви Рюте в разговора с агенцията. „Най-важното е, че нашите противници вчера се увериха колко силен и бдителен алианс е НАТО и че от събота той е станал дори още по-бдителен“, добави той.
Турция вчера обяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е унищожила иранска балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство. Това бе първият случай, в който Анкара бе въвлечена в кризата в Близкия изток, а това повиши опасността от осезаемо разрастване на конфликта с участието на съюзници от алианса.
Генералният щаб на иранските въоръжени сили днес отрече те да са изстрелвали ракети срещу Турция и заяви, че Ислямската република уважава суверенитета на приятелската турска страна.
Член 5 от договора за НАТО гласи, че атака срещу един от членовете на алианса е атака срещу всички останали, посочва Ройтерс.
Рюте добави, че НАТО подкрепя ударите на САЩ по Иран, тъй като тази страна е била „напът да се превърне в истинска заплаха и за Европа“.