Анализатори: Основните рискове за България при конфликт в Близкия изток са икономически и миграционни

Б ившият министър на отбраната Тодор Тагарев и капитан I ранг Васил Данов, член на УС на Атлантическия съвет на България, коментираха в ефира на NOVA рисковете за страната ни на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток и възможните последици за сигурността.

И двамата гости се обединиха около тезата, че към момента няма непосредствена военна заплаха за България, но страната трябва да поддържа висока степен на готовност, координация в рамките на НАТО и активна работа по енергийната и вътрешната сигурност.

Повод за разговора стана случаят с прехваната балистична ракета над Турция. Тагарев подчерта, че Иран разполага с ракетен арсенал с достатъчен обсег, който теоретично може да достигне и територията на България. „Има такъв риск“, заяви той, но уточни, че за точни разчети са необходими данни, които не са публични.

Според него конкретният случай с ракетата към Турция вероятно е бил резултат от технически отказ или неизправност.

И двамата гости обясниха, че България е част от интегрираната система за противоракетна отбрана на НАТО. Кап. Васил Данов подчерта, че системата работи автоматично и се управлява координирано - целият щит на НАТО се командва от един център и системите се припокриват.

Той посочи, че в България има два основни ПВО дивизиона, а в региона функционира и базата в Девеселу - Румъния, оборудвана със системата Aegis Ashore - най-голямата база в нашия район, с американски системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Тагарев допълни, че освен сухопътните системи, съюзническо военно присъствие в региона допълва защитата. „Нашите съюзници вече изпратиха кораби в източната част на Средиземноморието, които също имат системи за ПВО и ПРО“, каза той.

Тагарев направи критична оценка на техническото състояние на българската противовъздушна система: „Доста са остарели нашите противовъздушни системи. Най-новата С-300 е доставена през 1989 година. Самолетите МиГ-29 са още по-стари“.

Той призна, че способностите за противоракетна отбрана на тези системи са силно ограничени. В същото време Данов подчерта, че защитата от НАТО и американското присъствие компенсират тези дефицити: „Пазейки техните самолети, пазят и нас“.

Въпросът за риска от атаки срещу цели на наша територия - например заради израелски граждани или чужди военни съоръжения - също беше обсъден.

Тагарев обясни, че потенциалните цели на Иран са предимно военни обекти, центрове за командване и контрол и дипломатически представителства. „Тези други възможни цели теоретично не можем да ги изключим на 100%, но към този момент са толкова малко вероятни, че няма място за притеснение“, подчерта той.

Дискусията засегна и темата за разполагането на американска авиация на българска територия. Данов уточни, че става дума за предварително разрешение: „То не е дадено вчера. Предвижда се тези самолети, с обслужващия състав, да бъдат разположени от 17 февруари до края на май“.

Той допълни, че това е старо решение, а не ново извънредно разрешение.

Тагарев изрази притеснение за прозрачността: „Според закона министърът трябва незабавно да информира Народното събрание и президента. А ние едва вчера научаваме подробности“.

Данов допълни, че част от детайлите вероятно не могат да бъдат публични, но подчерта: „Обясненията за учение звучат неубедително - трябва да са по-ясни, за да няма спекулации“.

В разговора бе засегната и темата за възможно европейско участие в ядрения чадър на Франция.

Тагарев обясни, че Франция е една от четирите държави със стратегическа ядрена триада - заедно със САЩ, Русия и Китай. „Това е хипотеза, която отива далеч във времето. Ако Европа загуби американския ядрен чадър, тогава ще се дискутира по-сериозно въпросът“, каза той.

Вилис Цуров, председател на УС на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” каза в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS, че изстреляната към Турция ракета, е провокация от страна на Иран. „Дали е било нарочно? Във всички случаи беше тест за НАТО. А Алиансът показа, че може да реагира в такива случаи с противовъздушната отбрана на Турция”, допълни той. И поясни, че това е втората провокация след тази в Кипър, където са реагирали Гърция, Франция и Германия. „Този тест показа, че НАТО не е защитен”, заяви Цуров.

Той каза, че трябва да се проведе не само Съвет по сигурността към Министерски съвет, а и Консултативен съвет към президента и в него да участва най-широк кръг от политически представители.

За противовъздушната отбрана на нашата страна той заяви, че сме пропуснали шанса да ги подменим старите ракети с нови „Пейтриът”. По отношение на малките системи за нисколетящи обекти – „имаме някакви способности, но те не са действали”, каза той. Цуров коментира още дали разполагаме с радарни системи. Той обясни, че се използват старите, които са съветски и нямат такава добра ефективност при отразяване на целите. България използва общата система на НАТО.

Цуров беше категоричен, че страната ни трябва да обърне внимание на сигурността на морските бази, военните бази, авиобазите, АЕЦ „Козлодуй” и големите градове. Стратегическите обекти трябва да бъдат защитени чрез киберсигурност, въздушни възможности, радари и антидрон системи, беше категоричен той. А управлението на всички системи трябва да се случва единно.

Цуров коментира и темата за бежанския наплив. Той смята, че такава може да бъде на по-късен етап и по-продължително, според продължителността на войната. Също така обясни, че Турция също предприема мерки, но и нашата страна трябва да насочи работата си в тази посока, за да не бъдем изненадани.

Цуров коментира още решението на МС, с което нашата страна дава разрешение за преминаване през въздушното ни пространство и пребиваването на територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства. Той смята, че това не представлява опасност за нас. Също така напомни, че като членове на НАТО имаме както ползи от Алианса, така и ангажименти към него.

Военният експерт по сигурност от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” Ивайло Иванов коментира в ефира на „Твоят ден”, че опасностите, които идват към България в настоящия момент са в две посоки - първата е икономическа, от гледна точка на повишаването на цените на енергоресурсите. Втората заплаха в краткосрочен план е свързана с активизиране на терористични клетки, които могат да извършат атентати. Иванов посочи, че дългосрочно заплахите са много по-големи, като една от тях е миграционната вълна.

„Грубото използване на силата ще бъде нормата в международните отношения в следващото едно десетилетие”, каза още военният експерт и допълни, че поради тази причина ЕС и НАТО трябва да се подготвят и да инвестират в своята отбрана и военни способности.

Международният анализатор Владимир Владимиров заяви, че към настоящия момент не вижда сериозни заплахи за сигурността и живота на българските граждани. „По-скоро бих се насочил по посока на това ако конфликтът в Близкия изток се задълбочи, какви ще бъдат икономическите последствия”, каза той.

„Когато анализираме такива сериозни конфликти, е хубаво да си дадем сметка за генералната ситуация, в която се намираме. За мен тя е, че има много сериозна делегитимация на институциите както в отделните държави, така и на международно ниво. Международният правов ред се разпада пред очите ни. Разговорите и дипломацията отстъпиха място на ракетите”, смята международният анализатор.

Той очаква конфликтът да премине от гореща в по-студена и дипломатическа фаза. „Режимът на Иран е в изключително тежка ситуация, той е в икономическа, военна и всякаква друга трудност. В САЩ също няма голяма подкрепа за тази операция. Единственият печеливш на този етап е Израел, който преследва цели, свързана с неговата национална сигурност”, каза Владимиров.

В студиото на „Твоят ден” журналистът Стояна Георгиева и проф. Михаил Константинов, директор на направление „Електорални анализи и прогнози“ в „Галъп интернешънъл“, коментираха политическите реакции у нас след ескалацията на напрежението в Близкия изток.

„От предишното правителство - това на Росен Желязков, беше взето решение, без никой да разбере, за разполагането на американските самолети на летището в София, към които сега ИТН имат претенции - партия, която участва в това управление. Ако бяхме държава с нормални политически сили, нормално е те да се отнесат сериозно към ситуацията и да поемат своята отговорност”, заяви Стояна Георгиева.

„За съжаление българските власти си позволиха няколко лъжи за това какво представляват американските самолети, включително обяснението, че това не били бойни самолети, което е пълна глупост. По-интересното е друго - с какви възможности разполага България, за да се защити. За съжаление те не са много, защото ПВО-то ни е в трагично състояние. Българските власти дължат едно честно обяснение на хората за това какво се случва. Първо заявяваме, че България не в опасност. Как да не е в опасност? Ние осигуряваме логистика на воюваща страна, което автоматично ни прави мишена. Нека да бъдат честни с хората и да кажат какво е положението. Наистина не е страшно, но не е и напълно безопасно”, каза проф. Константинов.

По думите на Георгиева войната в Близкия изток още веднъж показва колко е важно България стратегически да осъзнае, че нейното място е като част от една по-голяма общност, каквато е Европейският съюз. Проф. Константинов пък коментира, че в момента активната структура е НАТО и за съжаление наблюдаваме обратния ефект на Алианса. „Досега идеята беше, че ако някой нападне държава от НАТО, целият съюз по един или друг начин ще помогне. Сега видяхме нещо обърнато. Например Турция никого не нападна, но дефакто тя беше нападната”, каза още той.